Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDF 2010: Intel akıllı telefon pazarında Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinden faydalanacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9b
1
8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IDF 2010: Intel akıllı telefon pazarında Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinden faydalanacak
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel akıllı telefon pazarında Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinden faydalanacak
Tam Boyutta Gör

Ekonomik kriz döneminde bile ciddi şekilde büyüyen, agresif satış rakamlarının üreticileri adeta büyülediği akıllı telefon pazarında fırtına öncesi sessizlik dönemi yaşanıyor. ARM tabanlı yongada sistem çözümlerinin ağırlıkta olduğu akıllı telefon pazarı, dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel'e "hoş geldin" demeye hazırlanıyor. Atom Z6xx işlemcileri ve Nokia ile birlikte geliştirdiği MeeGo platformuyla akıllı telefon pazarına adım atmayı planlayan Intel, orta-uzun vadede pazar lider olmayı hedefliyor. İddiasını güçlendirmek adına geçtiğimiz günlerde Infineon'un cep telefonları mobil iletişim yongaları geliştiren bölümünü bir milyarın üzerinde bir bedelle satın alan Intel, yeni teknolojilerle fark yaratmayı hedefliyor.

Intel Laboratuvarları, bugün başlayacak Geliştiriciler Forumu öncesinde özel bir etkinlikle, cep telefonu için geliştirmekte oldukları Augumented Reality yani Arttırılmış Gerçeklik teknolojisini gerçekleştirdikleri demo gösterimle tanıttılar. Gerçek dünya görüntüleri üzerine sanal verilerin düşürülmesi prensibine dayanan ve kısaca AR olarak tanımlanan Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi ile daha kapsamlı ve detaylı kullanıcı deneyiminin yaşatılması hedefleniyor. Intel geliştirmekte olduğu Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinde, akıllı telefonlarda kamerayla elde edilen görüntülere, yine telefon üzerinde yer alan sensörler yardımıyla eklenen verilerin analiz edilmesi ve görüntünün farklı kaynaklardan çekilen verilerle zenginleştirilmesi esasına dayanıyor. Atom işlemci ailesinin bu sınıfta sunacağı yüksek işlem gücü sayesinde gerçek zamanlı olarak çok hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği belirtilen bu teknoloji ile örneğin Boğaziçi Köprüsünün fotoğrafı çekildiğinde ekrana çok hızlı bir şekilde Wikipedia bilgileri, Boğaziçi Köprüsüyle ilgili Facebook ve Twitter'daki yorumlar hatta Flickr'daki diğer fotoğraflar getirilebiliyor. Intel özel algoritmalar sayesinde kendi geliştirdiği teknolojinin bu alanda en iyisi olacağını ve üreticilerin çok hızlı adapte olabileceğini belirtiyor.

Intel geliştirilmelte olan Arttırılmış Gerçeklik teknolojisini, Atom tabanlı akıllı telefonların önümüzdeki yıldan itibaren pazara girmesiyle birlikte, kısa sürede cep telefonlarında kullanmayı planlıyor.

IDF 2010: Intel akıllı telefon pazarında Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinden faydalanacak
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel akıllı telefon pazarında Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinden faydalanacak
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel akıllı telefon pazarında Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinden faydalanacak
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Batuist 9 yıl
insanın bilmeden dolaşmadığı yer kalmayacak sanırım..bir resim ve dünyanın bilgisi elinin altında.. teknolojide sınır yok...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Mukteda 9 yıl
bu teknoloji hali hazırda hız limitini aşan, kırmızı ışıkta geçen araçların resmini çekip, o resim içinden yazıları (plakayı) algılamak için kullanılıyor. mucidi kimdir bilmiyorum ama benim arkadaşım üniversitede bu teknolojiyi kullanarak yüz tanıma sistemi yapmıştı. yüzü tanınacak kişinin detaylı resimlerini çekip, yazdığı program yardımı ile modelini çıkarıyordu. daha sonra bu model ile başka bir resim karşılaştırılıp uyuşup uyuşmadığı filan kontrol ediliyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CeEr 9 yıl
ironman'in kaskında vardı ki bu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emreilkan 9 yıl
atom fena diil aslında ama artırıkmış gerçeklik girince işin içine kastırabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TsG 9 yıl
Intel ve Nokia ortaklığı, Meego isimli Linux tabanlı işletim sistemini kullanacaklarını daha önceden açıklamışlardı. Hatta Meego'nun sitesinde Atom tabanlı netbooklar için işletim sistemi hazır.
.
Bu bahsedilen teknolojinin çok benzerini Nokia kullanıyor hali hazırda. Point & Find isimli Nokia uygulaması ile resmini çektiğiniz ürün hakkında bilgiler geliyor, nerde ne kadar gibi. Film afişi çekerseniz GPS yardımıyla size en yakın sinemadaki seansları geliyor gibi. Pratikte pek düzgün çalışmasa da bu fikir Nokia'ya ait zaten...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S@N@Ne!!! 9 yıl
Intel Atom ile ne netbook, ne de MID'lerde gerekli performans/güç tüketimini veremez.

Baksanıza hayvan gibi büyük ve geniş cihaza gps sığmamış


Eski teknolojileri cilalayarak Atom'u dayamaya çalışıyor. Alacaklar için umarım fazla cilalarda can yakmaz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
Böyle giderse hakikaten Zeki Müren de bizi görecek sanırım. Baksana teknolojiye. Hakikaten güzel bir özellik. Özellikle yurtdışında tatile çıkmış olan turistler için en süper teknoloji.
Bu arada sanırım İntel ve Nokia olduğuna göre herhalde bu sistem ilk Windows Mobile 7 de görünür. Umarım Android ede çıkar. Gerçi üreticilerin kolaylıkla uyum sağlayacağını falan yazmış ama çok genel bir kelime tabi bu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
VF Şampiyonluk Ligi 2019 Yaz Mevsimi
Bölüm Sonu Canavarı
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Minecraft: Story Mode'unu 25 Haziran'dan
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim