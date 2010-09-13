IDF 2010: Intel akıllı telefon pazarında Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinden faydalanacak

Ekonomik kriz döneminde bile ciddi şekilde büyüyen, agresif satış rakamlarının üreticileri adeta büyülediği akıllı telefon pazarında fırtına öncesi sessizlik dönemi yaşanıyor. ARM tabanlı yongada sistem çözümlerinin ağırlıkta olduğu akıllı telefon pazarı, dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel'e "hoş geldin" demeye hazırlanıyor. Atom Z6xx işlemcileri ve Nokia ile birlikte geliştirdiği MeeGo platformuyla akıllı telefon pazarına adım atmayı planlayan Intel, orta-uzun vadede pazar lider olmayı hedefliyor. İddiasını güçlendirmek adına geçtiğimiz günlerde Infineon'un cep telefonları mobil iletişim yongaları geliştiren bölümünü bir milyarın üzerinde bir bedelle satın alan Intel, yeni teknolojilerle fark yaratmayı hedefliyor.

Intel Laboratuvarları, bugün başlayacak Geliştiriciler Forumu öncesinde özel bir etkinlikle, cep telefonu için geliştirmekte oldukları Augumented Reality yani Arttırılmış Gerçeklik teknolojisini gerçekleştirdikleri demo gösterimle tanıttılar. Gerçek dünya görüntüleri üzerine sanal verilerin düşürülmesi prensibine dayanan ve kısaca AR olarak tanımlanan Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi ile daha kapsamlı ve detaylı kullanıcı deneyiminin yaşatılması hedefleniyor. Intel geliştirmekte olduğu Arttırılmış Gerçeklik teknolojisinde, akıllı telefonlarda kamerayla elde edilen görüntülere, yine telefon üzerinde yer alan sensörler yardımıyla eklenen verilerin analiz edilmesi ve görüntünün farklı kaynaklardan çekilen verilerle zenginleştirilmesi esasına dayanıyor. Atom işlemci ailesinin bu sınıfta sunacağı yüksek işlem gücü sayesinde gerçek zamanlı olarak çok hızlı bir şekilde gerçekleştirileceği belirtilen bu teknoloji ile örneğin Boğaziçi Köprüsünün fotoğrafı çekildiğinde ekrana çok hızlı bir şekilde Wikipedia bilgileri, Boğaziçi Köprüsüyle ilgili Facebook ve Twitter'daki yorumlar hatta Flickr'daki diğer fotoğraflar getirilebiliyor. Intel özel algoritmalar sayesinde kendi geliştirdiği teknolojinin bu alanda en iyisi olacağını ve üreticilerin çok hızlı adapte olabileceğini belirtiyor.

Intel geliştirilmelte olan Arttırılmış Gerçeklik teknolojisini, Atom tabanlı akıllı telefonların önümüzdeki yıldan itibaren pazara girmesiyle birlikte, kısa sürede cep telefonlarında kullanmayı planlıyor.