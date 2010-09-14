IDF 2010: Intel işlemcili Google TV, Apple TV'ye meydan okuyor

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, IDF 2010 açılış konuşmasında Akıllı TV konseptinin heyecan verici olduğunu ve firma olarak bu konuda ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını söylemişti. Akıllı TV konsepti için Google, Sony ve Logitech ile iş birliği içerisinde olan Intel, Atom CE4100 işlemcili yeni cihazlar ile Apple'ı en zayıf olduğu noktadan vuracak gibi görünüyor. Sadece 720p video oynatabilen yeni nesil Apple TV'ye karşı, Google TV platformunu kullanan Intel tabanlı yeni cihazlar bir hayli güçlü olacak gibi görünüyor.

Google TV platformunu kullanan ilk cihazlardan biri olan Logitech'in yeni medya cihazını, IDF 2010'da bizzat deneme şansı bulduk. Biden fazla HD video oynatma yeteneğine sahip Atom CE4100 işlemcisi ile işlem gücü açısından Apple TV'nin oldukça ilerisinde yer alan Logitech üretimi Google TV, Android platformunu kullanıyor ve Youtube başta olmak üzere Google servislerine ciddi bir entegrasyon içeriyor. Kompakt, şık bir tasarıma sahip olan Logitech'in yeni cihazında iki HDMI, iki de USB 2.0 portu bulunuyor.

Kablolu ve kablosuz internet erişimini mümkün kılan cihazda, dijital ses bağlantısına da yer veriliyor. Son çeyrekte hazır olması beklenen Google TV'nin fiyatı ise açıklanmadı.