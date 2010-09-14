Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IDF 2010: Intel işlemcili Google TV, Apple TV'ye meydan okuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,4b
1
13
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IDF 2010: Intel işlemcili Google TV, Apple TV'ye meydan okuyor
Tam Boyutta Gör

Intel tepe yöneticisi Paul Otellini, IDF 2010 açılış konuşmasında Akıllı TV konseptinin heyecan verici olduğunu ve firma olarak bu konuda ciddi bir hazırlık içerisinde olduklarını söylemişti. Akıllı TV konsepti için Google, Sony ve Logitech ile iş birliği içerisinde olan Intel, Atom CE4100 işlemcili yeni cihazlar ile Apple'ı en zayıf olduğu noktadan vuracak gibi görünüyor. Sadece 720p video oynatabilen yeni nesil Apple TV'ye karşı, Google TV platformunu kullanan Intel tabanlı yeni cihazlar bir hayli güçlü olacak gibi görünüyor.

Google TV platformunu kullanan ilk cihazlardan biri olan Logitech'in yeni medya cihazını, IDF 2010'da bizzat deneme şansı bulduk. Biden fazla HD video oynatma yeteneğine sahip Atom CE4100 işlemcisi ile işlem gücü açısından Apple TV'nin oldukça ilerisinde yer alan Logitech üretimi Google TV, Android platformunu kullanıyor ve Youtube başta olmak üzere Google servislerine ciddi bir entegrasyon içeriyor. Kompakt, şık bir tasarıma sahip olan Logitech'in yeni cihazında iki HDMI, iki de USB 2.0 portu bulunuyor.

Kablolu ve kablosuz internet erişimini mümkün kılan cihazda, dijital ses bağlantısına da yer veriliyor. Son çeyrekte hazır olması beklenen Google TV'nin fiyatı ise açıklanmadı.

IDF 2010: Intel işlemcili Google TV, Apple TV'ye meydan okuyor
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel işlemcili Google TV, Apple TV'ye meydan okuyor
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel işlemcili Google TV, Apple TV'ye meydan okuyor
Tam Boyutta Gör

IDF 2010: Intel işlemcili Google TV, Apple TV'ye meydan okuyor
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 9 yıl
bunlar ülkemizde yaygın mı hiç bilmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 9 yıl
kendi alaninin en iyileri olan butun agir toplar bir araya gelmis.
daha fantezi bir ortaklik dusunemezdim.
bakalim bu birlikden bir sinerji cikacakmi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xense 9 yıl
Benim kafam HDMI in portuna takıldı bu cihaz hdmi girişinden gelen datayı capture edebiliyor mu? yoksa öyle umut vadetsin diye mi koymuşlar? Yani HDMI içerik koruması içeren bir arayüz sonuçta ama bir şekilde içerisindeki bellege kayıt edebiliyorsa yani PVR benzeri bir yetenekse benim için albenisi var demektir. tabi kayıt kalitesi olarak 720P+ kabul edebileceğim değerler..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl

xense

Benim kafam HDMI in portuna takıldı bu cihaz hdmi girişinden gelen datayı capture edebiliyor mu? yoksa öyle umut vadetsin diye mi koymuşlar? Yani HDMI içerik koruması içeren bir arayüz sonuçta ama bir şekilde içerisindeki bellege kayıt edebiliyorsa yani PVR benzeri bir yetenekse benim için albenisi var demektir. tabi kayıt kalitesi olarak 720P+ kabul edebileceğim değerler..

Hayır canım. HDMI portundan ne datası gelecek ki bu cihaza. Öyle şey mi olur. Bu cihaza data Ethernet portundan geliyor. HDMI portundan da evinde bulunan 2 taneye kadar LCD veya Plasma TV ne görüntüyü bağlıyorsun.

Sen sanırım bu cihazın ne işe yaradığını anlamadın. Bir çeşit uydu receiver ama görüntüler netten geliyor. İstenilen görüntülere bu cihaz ulaşıyor. Sonra onu görüntülemek için HDMI dan senin televizyonuna aktarıyor. Sesi de Optik üzerinden hoparlörüne aktarabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
cihaz çok şık görünüyor. ürünü logitech'in üretmesi ise ayrı bir isabetli nokta.. çünkü kalitesini kanıtlamış bir marka..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5428 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, android ve
2 etiket daha Logitech intel
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox Live Gold Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim