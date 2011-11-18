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DH Özel: AMD'nin Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileri hakkında her şey!

7 yıl
132,1b
1
İşlemci
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunmayı planladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemcilerin ilk performans değerleri dünyada ilk defa bu videomuzda. Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer mimarisi ve Radeon HD 7000 serisi GPU tasarımını bir araya getiren ikinci nesil Fusion işlemcilerin özellikleri ve AMD'nin performans değerleri...
 

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blizzard3 7 yıl en beğenilen
otur konus manatıgı incelemeyi hiç begenmiyorum
2 Yanıt Yanıtla +26
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aceleciburak 7 yıl
bi AMD kullanıcısı olarak temkinli yaklaşıyorum fanboyluk noktasında değilim ama şunu demek istiyorum AMD nin asıl bulldozer i bu seri ile başlayabilr çünkü elindeki arge bütöesi belli bir firma ayrıca dikkat ederseniz ki argeyi sadece işlemci mimari geliştirmekte kullanmıyor aynı zamanda gpu mimariside geliştiriyor ve çok fazla arge merkezi yok bildiğim kadır ile intelde aksine israil başta olmak üzere ki conroe ve nehalem mimarileri bu ekip tarafından tasarlandı hem bütçe hem insan gücü bakımından intel doğal olarak ileride olacaktır.

bu nedenle AMD nin neden Arge noktasında yavaş kaldığı çabuk hareket edemedi anlaşılmış oluyor. soket değişsin sorun değil zaten bu noktalara gelinmesindeki etlerden biri AMD nin agresif kararlar verememesi sonucu idi.

Yeni mimari geliştiriyosun ama soket AM3 te yada varyasyonda kalıyosun kullanıcı memnuniyeti tamam olmalı ama bi yere kadar performans a öncelik verip arz talep dengesini kurduktan snra zaten kullanıcı soket değişimi olsada mecburen tercih ediyor ( şekil 1-a intel 4 tip soket çeşidi mevcut hali hazırda )

eskiden belki bi çok şey yazmışımdır ama şuan için temkinli olarak nihayi örneklerin olgunlaşıp piyasaya çıkmasını bekliyorum ki burada bilinmeyen çok, özellkle yeni radeon mimarisi tam anlamıyla aydınlanmış değil.

ama bir gerçek var ki AMD bi noktada sıçrama yapacak gibi geliyor bu kadar baskıdan ve bi nebze başarısızlıktan snra son kullanıcıya daha rekabetçi ve eskiyi unutturan çözümlerle döneceğini düşünüyorum.

AMD diğer bir planıda bekle ve gör taktiğini kullanacak büyük ihtimal intel in ivy bridge işlemcileri şubat mart döneminde gelirse rakibini gözlemleyip o noktada ataklar yapacaktır.

kısacası 2012 ilk çeyreği görmeden bişi demek atıp tutmak her şekilde maleyani olur tahminden öteye gidemez...
bi AMD kullanıcısı olarak temkinli yaklaşıyorum fanboyluk noktasında değilim ama şunu demek istiyorum AMD nin asıl bulldozer i bu seri ile başlayabilr çünkü el...
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1 Yanıt Yanıtla +18
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DH Misafiri 7 yıl
Man this is almost the greatest hardware site in the world. If you would have an English version you would be, else you are almost :D. Please provide English subtitles.
Man this is almost the greatest hardware site in the world. If you would have an English version you would be, else you are almost :D. Please provide English su...
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ruyanfa0203 6 yıl
anlatıcı işlemciyi kendine takıp koşma zıplama performansını ölçecek değil.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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hkn_overclock 7 yıl
çarpanı kırık orta fiyatlı güçlü bir işlemci arıyorum
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aceleciburak 7 yıl hkn_overclock
hkn_overclock

çarpanı kırık orta fiyatlı güçlü bir işlemci arıyorum

an için trintylerin masaüstü versiyonları Ağustosta satılacağını göz önüne alırsak sadece piyasada A8 3870K var 3.0 4 çekirdek Athlon II mimarisi ve HD 6550D gpu ve çarpan kilidi açık ve eksende 290 lira seviyelerinde
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DH Misafiri 7 yıl
blizzard3
otur konus manatıgı incelemeyi hiç begenmiyorum

gayet güzel inceleme. anlatıcı işlemciyi kendine takıp koşma zıplama performansını ölçecek değil.
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DH Misafiri 7 yıl
Yurt dışında bu videoyu referans göstererek haberler yayınlanmış.
news.softpedia.com/...
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Yossi Kohen 7 yıl
kont_andre
Her sene hep aynı şeyler.20 yıldır bu piyasadayım ve inanın her yıl aynı zırvalıklar.Yok soket değişir,yok çekirdek sayısı değişir.Hep aynı para tuzakları.10 yıl önceki işlemciye sahip bilgisayardan yazıyorum ve değişen birşey yok.Oyun oynamıyorum dolayısıyla saçma sapan direkctx oyunlarına ihtiyacım da yok.Ee hala bilgisayarım bana yetiyor.İyide bu güne kadar çıkmış bütün o saçma sapan işlemci ve anakart zımbırtılarına neden ihtiyacım olmadı?Çünkü hepsi para tuzağı!

işelmciler gercekten cok pahalı.
kardeş bir bakıma haklısın ama bilgisayarların hepsi değişik donanıma sahip.o yüzden her bilgisayar da çalışan işletim sistemi ya da proglama dilleri ( C C++ C# JAVA ) kullanılıyor olmalıdır.ancak bu dillerle yapılan işlemler ASSEMBLY koduna dönüştürülüyor.Eger donanım doğrudan desteklemiyorsa yazılım emulasyonu yapılabilir.ancak yazılım emulasyonları en iyi ihtimalle 1/3 hızla çalısır.
Bilgisayar işlemcisinin her bir çekirdeği bir anda bir işlem yapabilir.
Her yeni yapılan yazılımda geçmişte kullanılmış olan hazır kütüphaneler kullanılır.eger ki hazır kütüphaneler kullanılmazsa bir msn programının yapılması 3 5 sene sürer ama hazır kütüphaneler ile 2 ayda biter.
eger sorunsuz hızlı çalışan bilgisayar istiyorsanız mecburen yeni bir işlemci almanız gerekiyor.
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RaptorFX 7 yıl
videolu test olayından nefret ediyorum. eski usul yazı ve resim olayı on kat daha iyiydi.
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E_Aydin35 7 yıl
İyi ya amd de costu bu aralar:)
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Nessarien 7 yıl
aceleciburak
AMD diğer bir planıda bekle ve gör taktiğini kullanacak büyük ihtimal intel in ivy bridge işlemcileri şubat mart döneminde gelirse rakibini gözlemleyip o noktada ataklar yapacaktır.

Son 4 yılda 5 sistem kullandım ve 4ü intel 1.si ise amd idi. Şuanda hali hazırda Sandybridge kullanıyorum. Fanboyluğu gereksiz olarak gören biriyim ve sistemlerimi marka odaklı değil performans odaklı kurarım. Objektif olmak gerekirse Amd'nin pek sıçrama yapabileceğini sanmıyorum ve dediğine katılmıyorum.
Ivy Bridge platformunu bekleyip ne atağı yapabilir ki amd ? Boş vaatler verip sonuçlar ortaya çıkınca 2 nesil geride olduğu görüldü, bu gerçeği kabul etmek gerek. Kökten bir değişim yapmadığı sürece bu kanayan yaraya çare bulması zor gibi. Umarım toparlanır eğer ortada sınırları zorlayan bir başka firma daha olursa performans yönünden daha üstün ürünlerin yer aldığı bir pazar oluşur; herkes limitleri zorlar ve çok da güzel olur. Lakin en azından 3 yıllık bir süreç için bunun gerçek olabilmesi biraz zor gibi gözüküyor..
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aceleciburak 7 yıl Nessarien
Nessarien

aceleciburak
AMD diğer bir planıda bekle ve gör taktiğini kullanacak büyük ihtimal intel in ivy bridge işlemcileri şubat mart döneminde gelirse rakibini gözlemleyip o noktada ataklar yapacaktır.


Son 4 yılda 5 sistem kullandım ve 4ü intel 1.si ise amd idi. Şuanda hali hazırda Sandybridge kullanıyorum. Fanboyluğu gereksiz olarak gören biriyim ve sistemlerimi marka odaklı değil performans odaklı kurarım. Objektif olmak gerekirse Amd'nin pek sıçrama yapabileceğini sanmıyorum ve dediğine katılmıyorum.

Ivy Bridge platformunu bekleyip ne atağı yapabilir ki amd ? Boş vaatler verip sonuçlar ortaya çıkınca 2 nesil geride olduğu görüldü, bu gerçeği kabul etmek gerek. Kökten bir değişim yapmadığı sürece bu kanayan yaraya çare bulması zor gibi. Umarım toparlanır eğer ortada sınırları zorlayan bir başka firma daha olursa performans yönünden daha üstün ürünlerin yer aldığı bir pazar oluşur; herkes limitleri zorlar ve çok da güzel olur. Lakin en azından 3 yıllık bir süreç için bunun gerçek olabilmesi biraz zor gibi gözüküyor..

zaten bu noktaya gelinmesindeki en büyük etkenlerden biri çeşitli sitelerin bulldozer mimarisini aşırı büyütmesi ve balon patladı yersiz ve doğru olmayan tes sonuçları yayımladılar piyasada beklenti yarattılar ve patladı durum normalde bu kadar şişirilmesydi bu kadar büyük bir başarısızlık gibi görülmeyecekti o çapta firma için normal bir durum gibi görülebilirdi bi nebzede olsa

bide benim hala anlayamadığım bir durum var bulldozer mimarisi için 5 yıllık deniyor bunu bi çok mesajımda yazdım 2005 ten önce mimarinin isminin geçtiği doğrudur ama ATi nin alınmasıyla planlar programlar değişti 2008 de phenom faciası yaşandı ilk nesil bunu herkes kabul ediyor.

AMD nin sorunu iki kulvarda yarışmak Ati yi aldıktan snra gpu ve chipset e ağırlık verdi olması gerekende buydu oyun pazarı mevcut ve geliri yüksek her segmentte adam akıllı kart yaparsan kendini amorti edebilirsin diğer yandan chipset noktasında zaten ATi yi satın aldın diye Nvidia sana chipset üretmeyecekti bi süre sonra mecbur kendi yonganı yapması gerekiyordu.

Kısacası Bulldozer o zamanın şartlarında sadece bir kağıt parçasında yazılanlardan öteye gidemedi düşünüyorum gelişimi ve reel anlamda ilk somut adımlar Phenom II den snra atılmış olabileceği aklıma yatıyor çünkü bi nebze olsn başarısızlığı bu noktaya bağlıyorum ertelemeler fln zaten tasarımın çalışmaların geç başladığının işaretleri gibiydi.

vel hasıl gpu noktasında güzel işler yapıyo diyebiliriz ve firmayı ayakta tutan ekran kartı üreticisi kimliği üst yazımda belirttim arge bütçesi ve insan kaynağı belli hem gpu hemde işlemci için arge yapmak intel karşısında kolay olmayacaktır çünkü çapı belli.

ama şunuda kabul etmek lazım performansı geliştirildiği taktirde APU tasarımı gerçekten yenilikçi ve başarılı bir tasarım saf performans noktası yakalandığı takdirde ciddi anlamda rekabetçi olacaktır.

790GX+ phenom II 555 sistemim var oyun oynamıyorum ve gpu noktasında masrafta yapmak istemiyorum APU lar fiyat/performans dengesinin merkezini oluştıran bir işlemci tipi benim gibi film müzik ve net gibi genel anlamda pc kullanıcılarına hitap ediyor bu yüzden 2. nesil APU ların geleceğinden ümitliyim ama ne olur bilinmez.

bu noktada en net somut adım yeni nesil radeon mimarisi çıkınca başarıya ulaşırsa bu apularda başarılı olur diye sonuç çıkarabiliriz bir bakıma...
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Rainbow6 7 yıl
bu ne video sevdasiymis arkadas yaw
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cagataykoroglu 7 yıl
kont_andre
Her sene hep aynı şeyler.20 yıldır bu piyasadayım ve inanın her yıl aynı zırvalıklar.Yok soket değişir,yok çekirdek sayısı değişir.Hep aynı para tuzakları.10 yıl önceki işlemciye sahip bilgisayardan yazıyorum ve değişen birşey yok.Oyun oynamıyorum dolayısıyla saçma sapan direkctx oyunlarına ihtiyacım da yok.Ee hala bilgisayarım bana yetiyor.İyide bu güne kadar çıkmış bütün o saçma sapan işlemci ve anakart zımbırtılarına neden ihtiyacım olmadı?Çünkü hepsi para tuzağı!

önce bilgisayarı gerçekten kullanmayı öğrenmelisin. 10 senelik bilgisayar ne kadar sürede açılıyor? flash ı nasıl kaldırıyor?
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redoracle 7 yıl
Ya arkadaşlar bu fusion veya 2.nesil fusionlarla nvidia ekran kartı kullanılabiliyormu(aynı anda değil tabi de harici takabiliyozmu?)?
Bu sayede nvidia ve amd ekran kartlarının 3d sinden veya birinde olmayan bi özelliğinden faydalanabiliriz belki söküp takarak olabilirmi?
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