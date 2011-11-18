DH Özel: AMD'nin Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileri hakkında her şey!

AMD'nin önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunmayı planladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemcilerin ilk performans değerleri dünyada ilk defa bu videomuzda. Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer mimarisi ve Radeon HD 7000 serisi GPU tasarımını bir araya getiren ikinci nesil Fusion işlemcilerin özellikleri ve AMD'nin performans değerleri...

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