DH Özel: AMD'nin Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileri hakkında her şey!

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunmayı planladığı Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemcilerin ilk performans değerleri dünyada ilk defa bu videomuzda. Piledriver kod adını taşıyan güncellenmiş Bulldozer mimarisi ve Radeon HD 7000 serisi GPU tasarımını bir araya getiren ikinci nesil Fusion işlemcilerin özellikleri ve AMD'nin performans değerleri...
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bu nedenle AMD nin neden Arge noktasında yavaş kaldığı çabuk hareket edemedi anlaşılmış oluyor. soket değişsin sorun değil zaten bu noktalara gelinmesindeki etlerden biri AMD nin agresif kararlar verememesi sonucu idi.
Yeni mimari geliştiriyosun ama soket AM3 te yada varyasyonda kalıyosun kullanıcı memnuniyeti tamam olmalı ama bi yere kadar performans a öncelik verip arz talep dengesini kurduktan snra zaten kullanıcı soket değişimi olsada mecburen tercih ediyor ( şekil 1-a intel 4 tip soket çeşidi mevcut hali hazırda )
eskiden belki bi çok şey yazmışımdır ama şuan için temkinli olarak nihayi örneklerin olgunlaşıp piyasaya çıkmasını bekliyorum ki burada bilinmeyen çok, özellkle yeni radeon mimarisi tam anlamıyla aydınlanmış değil.
ama bir gerçek var ki AMD bi noktada sıçrama yapacak gibi geliyor bu kadar baskıdan ve bi nebze başarısızlıktan snra son kullanıcıya daha rekabetçi ve eskiyi unutturan çözümlerle döneceğini düşünüyorum.
AMD diğer bir planıda bekle ve gör taktiğini kullanacak büyük ihtimal intel in ivy bridge işlemcileri şubat mart döneminde gelirse rakibini gözlemleyip o noktada ataklar yapacaktır.
kısacası 2012 ilk çeyreği görmeden bişi demek atıp tutmak her şekilde maleyani olur tahminden öteye gidemez...