DH Özel: AMD'nin FX işlemci ailesi için 2013'te güncelleme görünmüyor





Kod adı Vishera olan ikinci nesil FX işlemci ailesini geride bıraktığımız Ekim ayında kullanıma sunan AMD'nin yeni yol haritası 2013 için farklı bir stratejiyi gözler önüne seriyor. ARM tabanlı işlemci hazırlıklarına da başlayan şirket, tepe yöneticisi Rory R. Read'in ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde tüketici ürünlerine yönelik Fusion işlemcilerine daha fazla önem verecek gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl Fusioın işlemci ailesinin tamamını yenileyecek olan AMD, FX serisinde ise saat hızı arttırılmış modeller dışında yenilik yapmayacak gibi görünüyor.

Giriş seviyesinde sistemler için düşük güç tüketimli Brazos 2.0 platfdormu yerini Kabini'ye bırakacak. Yeni HJaguar x86 mimarisini temel alan bu aile, Fusion Kontrol Merkezi olarak bilinen çipseti de içeren artık tamamiyle yongada sistem formuna bürünmüş işlemcilerden oluşacak.FT3 vveya KB soket tipini kullanacak olan bu işlemciler, Radeon serisi güncellenmiş entegre grafik birimine ve çok sayıda yeni özelliğe de sahip olacak. Güç verimliliği üzerine yoğunlaşan Jaguar mimarisinin özelleştirilmiş versiyonlarının akıllı telefonlarda hatta yeni bir üretim teknolojisi ile birlikte akıllı telefonlarda dahi kullanabileceği düşünülüyor ancak özellikle telefon kısmı hala belirsizliğini koruyor. Performans odaklıl "Trinity" Fusion işlemcileri ise Richland ile yenileniyor. Benzer şekilde Soket FM2 uyumlu olacak yeni modeller, Piledriver x86 çekirdek tasarımını kullanmaya devam edeceker yani saf çekirdek performansı olarak kaydadeğer bir gelişim olmayabilir.

Yeni nesil Radeon entegre grafik birimi sayesinde görsel yetenekleri ve oyun performansı arttırılmış olacak Richland kodlu üçüncü nesil Fusion işlemcilerinde, yeni özelliklere de yer verilecek. Yukarıdaki görselden de anlaşılabileceği üzere, AMD'nin şu anki yol haritasında FX serisi için net bir 2013 güncelleme paketi bulunmuyor. Vishera ailesi önümüzdeki yıl da performans kategorisinde yarışmaya devam edecek. Bu noktada belki daha ekonomik ve saat hızı daha da yüksek modeller piyasaya çıkabilir ancak 4GHz'de çalışan FX-8350'yi dikkate aldığımızda, aynı fabrikasyon süreci ile termal karakteristiği bozmadan ne şekilde bir ilerleme yapılabilir, bekleyip göreceğiz. Görünen o ki AMD, 2014 yılına kaldığı bir süredir konuşulmakta olan Steamroller mimarisini bekleyecek. Aradaki bu bir yıllık süre zarfında ise Intel, yenilikçi Haswell işlemci ailesini pazara sürecek. Yani üst segmentte performans farkı Intel lehine biraz daha açılmış olacak. AMD'nin resmi dökümanında dikkat çeken bir başka nokta ise Radeon HD 8xxx serisinin resmi olarak doğrulanmış olmasa. Bu zaten bilinen bir detaydı ancak artık belgeler de yeni jenerasyondan bahsetmeye başladı.



