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DH Özel: AMD'nin FX işlemci ailesi için 2013'te güncelleme görünmüyor

6 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kod adı Vishera olan ikinci nesil FX işlemci ailesini geride bıraktığımız Ekim ayında kullanıma sunan AMD'nin yeni yol haritası 2013 için farklı bir stratejiyi gözler önüne seriyor. ARM tabanlı işlemci hazırlıklarına da başlayan şirket, tepe yöneticisi Rory R. Read'in ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde tüketici ürünlerine yönelik Fusion işlemcilerine daha fazla önem verecek gibi görünüyor. Önümüzdeki yıl Fusioın işlemci ailesinin tamamını yenileyecek olan AMD, FX serisinde ise saat hızı arttırılmış modeller dışında yenilik yapmayacak gibi görünüyor.
Giriş seviyesinde sistemler için düşük güç tüketimli Brazos 2.0 platfdormu yerini Kabini'ye bırakacak. Yeni HJaguar x86 mimarisini temel alan bu aile, Fusion Kontrol Merkezi olarak bilinen çipseti de içeren artık tamamiyle yongada sistem formuna bürünmüş işlemcilerden oluşacak.FT3 vveya KB soket tipini kullanacak olan bu işlemciler, Radeon serisi güncellenmiş entegre grafik birimine ve çok sayıda yeni özelliğe de sahip olacak. Güç verimliliği üzerine yoğunlaşan Jaguar mimarisinin özelleştirilmiş versiyonlarının akıllı telefonlarda hatta yeni bir üretim teknolojisi ile birlikte akıllı telefonlarda dahi kullanabileceği düşünülüyor ancak özellikle telefon kısmı hala belirsizliğini koruyor. Performans odaklıl "Trinity" Fusion işlemcileri ise Richland ile yenileniyor. Benzer şekilde Soket FM2 uyumlu olacak yeni modeller, Piledriver x86 çekirdek tasarımını kullanmaya devam edeceker yani saf çekirdek performansı olarak kaydadeğer bir gelişim olmayabilir.
Yeni nesil Radeon entegre grafik birimi sayesinde görsel yetenekleri ve oyun performansı arttırılmış olacak Richland kodlu üçüncü nesil Fusion işlemcilerinde, yeni özelliklere de yer verilecek. Yukarıdaki görselden de anlaşılabileceği üzere, AMD'nin şu anki yol haritasında FX serisi için net bir 2013 güncelleme paketi bulunmuyor. Vishera ailesi önümüzdeki yıl da performans kategorisinde yarışmaya devam edecek. Bu noktada belki daha ekonomik ve saat hızı daha da yüksek modeller piyasaya çıkabilir ancak 4GHz'de çalışan FX-8350'yi dikkate aldığımızda, aynı fabrikasyon süreci ile termal karakteristiği bozmadan ne şekilde bir ilerleme yapılabilir, bekleyip göreceğiz. Görünen o ki AMD, 2014 yılına kaldığı bir süredir konuşulmakta olan Steamroller mimarisini bekleyecek. Aradaki bu bir yıllık süre zarfında ise Intel, yenilikçi Haswell işlemci ailesini pazara sürecek. Yani üst segmentte performans farkı Intel lehine biraz daha açılmış olacak. AMD'nin resmi dökümanında dikkat çeken bir başka nokta ise Radeon HD 8xxx serisinin resmi olarak doğrulanmış olmasa. Bu zaten bilinen bir detaydı ancak artık belgeler de yeni jenerasyondan bahsetmeye başladı.


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Manero 6 yıl
@Rubisco

bilgilendirdiğin için sağol.
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JoeyBane 6 yıl
Kurtarsa kurtarsa APU kurtarır.
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highgen 6 yıl
Amd bu saatten sonra üst sınıf için pek yapabileceği birşeyi yok sonuçta mimarisi belli performans bandı belli bd2 vishera kodlu mimari ilk nesil buldozerin güncellenmiş hali. Amd mobil sınıfa yönelmeli özellikle gelecek sene sonuna kadar çıkarabilmeli rekabet edebilme adına a9 a15 mimarileri geçiş işlemcileri arasında fusion+radeon gpu ikilisini akıllı telefon tablet için Arm mimarisinde özelleştirip sunsa piyasanın kaymağını yer
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CoreXXX 6 yıl
şimdi 3 kere soketmi değişecek amd. eskiden böyle dildi ya noldu bu amd ye
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eric13 6 yıl
Mantikli olan zaten tamamiyle Apulara konsantre olmasi insanlar artik ucuz hepsi bir arada donanim istiyor Amd nin bu alanda ki en buyuk sikintisi guc tuketimi muhtemelen onu dusurmek icin calisacaklar İntele yarismak anca kendisine zarar verir gerek yok farkli alanlara gecme zamani geldi
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Rubisco 6 yıl
65W 4 çekirdek Trinity, HD4000 den baya bi daha yüksek perf verirken daha düşük güç tüketiyor. i3 3225 + HD4000 den azıcık fazla, i7 3770k + HD4000 den az daha düşük. Perf olarak baya bi fark var ama.


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DemirAtlı 6 yıl
Haberden ziyade buradaki yorumları okuması daha keyifli :)
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aceleciburak 6 yıl
AMD nin zaten FX leri öteleyeceği bekleniyordu tek derdi APU ve Grafik birimi mimari tarafına ağırlık vermesi gerekiyor uzun dönemde HSA foundation ile ve geçenlerde sunucu sistemlerine ARMv8 mimarileri getireceği hesaba katılırsa bunları başardıktan snra ancak üst segmnet işlemci yapabilr çünkü giriş ve orta segmentte iyice pazar payı kaybederse istersen en baba FX işlemcisi çıkarsın en azından uzun zamandır şirket poitikası F/P odaklı ürünlerin üzerine kurgulanmış durumda ...
bu arada gün içinde çıkan haberde PS4 ''orbis'' ten detaylar var geliştiricilere kitler gönderilmeye başlanmış ve işlemci olarak PS4 AMD A10 Trinity den güç alıyormuş 8 ve 16 gb ram seçenekleri var ayrıca harici grafik birimide mevcut deniyor ... AMD belki Konsollar ile karlılığa geçebilir APU lar özellikle konsollar için biçilmiş kaftan sonuçta ...
32 nm Trinity APU larınında 6 - 8 ay sonra yerini 28 nm Kaveri APU lara bırakacağı düşünülürse A10 Trinity kullanımı mantıklı görünüyor ...
kısacası FX üretmesin ancak APU tasarımını iyice geliştirmeli ve grafik birimi mümkün olduğunca rekabetçi tutmalı ...
PS4 ile ilgili haber
techpowerup.com/...
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grafman09 6 yıl
Bi donanımın, rezil olduğuna veya süper olduğuna, neye göre karar veriyorsunuz?
Sizler için kriter değerlendirme testleri mi?
Yoksa deneyip kendiniz mi görmek istersiniz ?
Birçok ürün türkiye ye gelmeden yurt dışında satışa sunuluyor, şahısların paylaştığı videolar, gün sonunda elinize ne geçtiğini gösteriyor..
Bol bol araştırın izleyin.. tek kaynak yeterli bilgi vermeyebilir..
Çünkü bildiğiniz üzere bazı sentetik test yazılımları eski, veya belli firmaların desteği ile çalışıyorlar.
Gidin büyük bilgisayar firmalarına görün deneyin öyle alın kardeşim..
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fun777 6 yıl
birileri çıkmış inteli savunuyor bizim milletimiz ne kadar çok seviyor fahiş fiyatlı ürün almayı doğru unutmuşum yaşadığım ülke süper güç çok kazanıyoruz ya hiç bir sıkıntımız yok para kum gibi allahım ya bu çocukları kim alıyor buralara tam çocuk kreşine dönmüş donanimhaber sağdan soldan duyduğu bilgilerle gelip burda mühendis gibi saçma sapan yorum yapıyorlar allah bilir evinde amd kullanıyorlardır burda gelirler amd'yi kötülerler bana 300 tl fiyatında 4 çekirdekli bir apu intel işlemci göstersenize alırsın 3 birini parasının son kuruşuna kadar hakediyor amd işlemciler kullanmayacağım özellikler için neden daha fazla para ödeyeyim ki ancak teknolojiden anlamayan cahil insanlar alır intelin fahiş fiyatlı işlemcilerini bu arada beş para etmeyen amd değil o dh misafiridir
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DH Misafiri 6 yıl
Amd 5 para etmez.
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Hobar 6 yıl
işlemci hızındaki gelişim ekran kartlarına göre çok yavaş kalıyor. 2009 yılında aldığım phenom II 945, o dönem satılan i7 920 hatta daha önce satılan q9550(bu işlemcinin ikinci eline 300 lira verenler var
) gibi işlemciler hala iş görür vaziyette. Sandy B. ile Ivy arasında çok fazla fark yok. Aynı şekilde haswell'in de asıl göze çarpan yenilikleri merkezi işlemciden çok dahili gpu daki gelişim yönünde. AMD de 1 yıldır piyasada olan 8150 nin yerine ondan çok az daha hızlı 8350 yi çıkarıp 1 yıl daha götürecek. İntelin ağırdan almasının sebebi AMD nin durumu olabilir. Baktılar AMD de atak yok, sanırım onlar da ar-ge bütçesini mobile kaydırma peşinde.
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