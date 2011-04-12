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DH Özel: Intel'in 22nm işlemcileri için resmi detaylar!

8 yıl
15,5b
1
20
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayında pazara sunan Intel, yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E işlemcilerini ise LGA2011 platformunun parçası olarak son çeyrekte pazara sunacak. İşlemci planlamasını Tik-Tak iş geliştirme modeli ekseninde yapan Intel, bir sonraki aşamada ise 22nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanıyor. İki yıllık döngüler halinde birer yıl ara ile mikroişlemci mimarisi ve üretim teknolojisinde yenilikler yapan firma, Sandy Bridge ile mikroişlemci mimarisini yeniledikten sonra nanometrik küçülmenin bir sonraki aşaması olan 22nm fabrikasyon sürecine geçiş sürecinde son hazırlıklarını yapıyor.

Ivy Bridge işlemci ailesiyle ilgili olarak uzun süredir haberler yayınlıyor. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi bu işlemciler, Sandy Bridge mimarisinin 22nm fabrikasyon sürecine uyarlanmış versiyonunu temel alacaklar. Yeni üretim teknolojisinin kazandırdığı avantajlar sayesinde performans odaklı çeşitli optimizasyonlar ile gelmesi beklenen Ivy Bridge jenerasyonunun, Sandy Bridge tabanlı işlemciler ile kıyaslandığında ,%15-20 performans getirmesi bekleniyor. Üçüncü juenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisi ile transistör seviyesindeki sızıntıların iyice azaltılacağı Ivy Bridge jenerasyonu temel özelliklerde de önemli güncellemeler içerecek.

Sandy Bridge işlemci ailesiyle entegre grafik performansını dikkat çekici bir şekilde ileri taşıyan ve giriş seviyesindeki harici ekran kartlarına yakın sonuçlar elde etmeyi başaran Intel, Ivy Bridge jenerasyonunda bir adım daha ileriye gidiyor. Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemcilerdeki DİrectX 10.1 destekli HD 2000/HD 3000 entegre grafik birimlerinden farklı olarak Ivy Bridge entegre grafik tasarımı DirectX 11 desteği sunacak ve ayrıca en az %50 daha fazla işlem birimi içerecek yani muhtemelen 18x işlem birimiyle gelecek.Entegre bellek kontrolcüsünün de güncellendiği Ivy Bridge jenerasyonu bu sayede 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunabilecek. Tabi bu desteğin Intel verdiği resmi destek olduğunu, uyumlu bir anakart üzerinde daha yüksek frekanslarda çalışan belleklerin kullanılabileceğini de belirtmeliyiz.

Sandy Bridge mimarisinin en önemli yeniliklerinden birisi olan Quick Sync Video teknolojisinin yeni jenerasyonuyla yer alacağı Ivy Bridge işlemcileri ayrıca geliştirilmiş AVX hızlandırma özelliğini de getirecekler. İşlemci modeline göre 35 Watt ile 95 Watt arasında değişen TDP değerleriyle gelecek olan işlemciler aynı zamanda LGA1155 formunda olacaklar. Geriye dönük uyumluluk çerçevesinde BIOS güncellemesiyle 6 serisi anakartlarla uyumlu olacak işlemciler, 6 serisi anakartlardan Q65, Q67 ve B65 modellerde ise kullanılamayacaklar. Tabi yeni işlemcilerle birlikte Intel aynı zamanda doğal USB 3.0 desteği getiren ve daha fazla monitör çıkışına olanak tanıyan 7 serisi çipsetleri de pazara sunacak. Yeni çipsetler aynı zamanda Sandy Bridge uyumlu olduğu için mevcut işlemciler, gelecekte çıkacak 7 serisi anakartlarla da kullanılabilecekler.


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dennjS 8 yıl
@diemcizone
ben yukarıda intelin amd'yi geçtiğine dair bir resim göremedim? göremeyiz çünkü ne bu işlemclerin performans değeri meydanda nede amd'nin bu işlemcilere yanıt vereceği işlemciler meydanda.
ayrıca bu haberlerden amdnin fiyat performansa oynayacağına dair beyninin hangi köşesinden böyle bir yorum çıktı çok merak ediyorum doğrusu.
@diemcizoneben yukarıda intelin amd'yi geçtiğine dair bir resim göremedim? göremeyiz çünkü ne bu işlemclerin performans değeri meydanda nede amd'nin bu işle...
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Yilsev 8 yıl en beğenilen
Burada biz tüketicilere büyük sorumluluk düşüyor. Her ne kadar Intel'in AMD ile kıyaslandığında fahiş sayılabilecek fiyatlarla ürünlerini sattığını bilsek de performans ve pazar payı anlamında (Laptop pazarı sayesinde) Intel zirveden inmiyor.AMD ise F/P konusunda bizleri sevindiriyor.
Çok parası olan ve "200$ fazla veririm iyisini alırım" şeklinde rahat düşünen insanlar için tabi saygı duymaktan başka yapılabilecek birşey yok. Ancak yukarda bir arkadaşımızın söylediği gibi tüketicilerin Intel'e yönelmesi AMD yi zor durumda bırakacaktır ve zamanla da iflası kaçınılmaz olacaktır. Bu olursa eğer intel pazarda tekel olacak ve fiyatları da istediği gibi belirleyecektir.
Bu yüzden tüketiciler için vazgeçilmez olan rekabeti desteklemek adına AMD ürünlerini kullanıyorum. Tabi fiyat/performans oranının iyi olması dolayısıyla verdiğim paranın hakkını da alıyorum.
Burada biz tüketicilere büyük sorumluluk düşüyor. Her ne kadar Intel'in AMD ile kıyaslandığında fahiş sayılabilecek fiyatlarla ürünlerini sattığını bilsek de pe...
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setek01 8 yıl
X-FI

mimarisel anlamda fark olmayacağı için sandy lerle aynı performansı vermeli... ama 22 nm olacağı için daha az ısınıp biraz fla performsnlı çalışabilir. zaten i5 2500 ün bile neler yaptığını gördükten sonra...


X-FI hocam ne güzel söylemişsiniz 2500'ün neler yaptığını gördükten sonra. Kadıköy'de 400 TL altında kampanyalarda 370 TL'ye alabiliyorsunuz. Şimdi yukarıda
yazılanları okuyunca sanki işlemci 700 TL'den satılıyormuş gibi düşünüyor insan.

İşin garibi İ7 950'ye kafa tutan 2500k değil de 4 çekirdekli bir phenom II X4 olsaydı ve 370 TL'den satılsaydı AMD F/P kralı efsane ölümsüz vb gibi sıfatlara boğulmuş olacaktı. Ama ilk çıktığında 550 TL'den 6 çekirdek 1090t alıp render dışında her anlamda 150 TL daha ucuza alınabilen 4 çekirdek Core i5 760'ın çok az gerisinde kalınca bu testler yanlı oluyor değil mi?

Tamam o zaman için X4 955 ve 870 chipset uygun ve başarılı F/P AMD sistemleri vardı hakkını yemeyelim ama fazladan iki çekirdeğe de bir X4 955 parası ödendiğini de hatırlayalım derim.

Sözün özü 500 TL altında CPU + AMD çözümlerine uygun ürünler uygun amaçlarla seçilirse sonuna kadar destekliyorum, ancak biraz daha para harcanaksa yani 750 800 TL civarında İntel'in rakibi HENÜZ yok.
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heatblast 8 yıl
eski seri anakartlara destek veriyor ama performans ve diğer özellikler farkından dolayı yine yeni anakart almak gerekecek. yani destek olayı %90 işe yaramayacak
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f(x) 8 yıl
Vay be 22 nm işlemci ısınma sorunu yok
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X-FI 8 yıl
mimarisel anlamda fark olmayacağı için sandy lerle aynı performansı vermeli... ama 22 nm olacağı için daha az ısınıp biraz fla performsnlı çalışabilir. zaten i5 2500 ün bile neler yaptığını gördükten sonra...
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Batuist 8 yıl
sadece bir güncellemeyle %15-20 arası performas getirisi oldukça güzel olurdu..
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Guest 8 yıl
Edit.

az önce yabancı forumlardan baktım, anladığım kadarıyla teorik olarak daha yüksek saat hızlarına çıkmayı sağlıyor. soi'nin açılımı yalıtkan üzerinde silikon. high-k meselesi ise zaten intel'in 45nm ile beraber kullanmaya başladığı metal oksit transistor'ler. intel bununla ısınma problemini ortadan kaldıracağını iddia etmişti ama pratikte söylendiği kadar olmadı. amd mevcut durumda bunu kullanıyor mu bilmiyorum. 4 yıldır sadece notebook kullandığım ve bu sürede sadece intel'i araştırdığım için amd ile ilgili hiç bir malumatım yok. o sektörde hiç cazip değil çünkü:)
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dennjS 8 yıl
@ahmt_frk_asln
AMD'de bulldozerde High-K SOI kullanıyor birde onun transistör teknolojisine bakıp bize geleceğinden bahsedermisin ben şahsen bişey göremiyorumda transistör teknolojisinden.
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oem84 8 yıl
internette gizinirken birkac sitede daha gördüm bu haberi ve kullandıkları resimleri donanımhaber den almaları göğsümü kabarttı.

overclock.net/...
techpowerup.com/...

alkışlar DH


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Guest 8 yıl

dennjS
@ahmt_frk_asln
AMD'de bulldozerde High-K SOI kullanıyor birde onun transistör teknolojisine bakıp bize geleceğinden bahsedermisin ben şahsen bişey göremiyorumda transistör teknolojisinden.

kardeş o dediğin teknoloji hakkında bir şey okumadım. ben transistor boyutu olarak intel'in şimdiye kadar hep bir adım ilerde olmasını dedim. elbette iki farklı firma'nın iki farklı teknolojisi olacaktır. o konuda amd bir adım öndeyse ben bunu bilmiyorum.
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selahattın ısık 8 yıl
F/P dye tutturmuşsunuz AMD FX serisini uyguun fiyatlı piyasaya sürsün bakalım..Miilet iki ayarla 4gh lik İşlemciyi gördümü İntel in ne havası nede soket i kalır..Bekleyip görecez..
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ay61n 8 yıl
amd bulldozerler yapilan aciklamalar kadar bi performans gisterirse intelin gerisinde kalacaktir ama f/p orani iyi olacagindan dolayi tercih edilebilir yine. amd baticagini pek sanmiyorum ama bi firma daha girse hem ekran kartlari icin hemde islemci icin baya rahatlaticak bizleri ama yok :) ozellikle amd ve nvidia ekran kartlari anlasmali gibi cikiyo performanslari ortalama alinca hep ayni fiyatlar inmiyo bu nedenle
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Guest 8 yıl

ay61n
amd bulldozerler yapilan aciklamalar kadar bi performans gisterirse intelin gerisinde kalacaktir ama f/p orani iyi olacagindan dolayi tercih edilebilir yine. amd baticagini pek sanmiyorum ama bi firma daha girse hem ekran kartlari icin hemde islemci icin baya rahatlaticak bizleri ama yok :) ozellikle amd ve nvidia ekran kartlari anlasmali gibi cikiyo performanslari ortalama alinca hep ayni fiyatlar inmiyo bu nedenle

İntel'in geleceğini sahip olduğu transsistör teknolojisi sayesinde parlak görüyorum. adamlar ciddi yatırımlar yaptılar. ayrıca güç tüketimi mobil cihazlar arttıkça daha da önem taşıyor. intel yarın bi gün telefonlar için de sektöre el atarsa daha da güçlenir.

amd cpu sektöründe bahsettiğim konuda geri kalırken gpu sektöründe nvidia'nın çok önünde. orda da nvidia'nın oyun piyasasındaki tekeli devreye giriyor. öyle olmasa belki amd piyasada daha hakim olabilirdi.
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Yilsev 8 yıl en beğenilen
Burada biz tüketicilere büyük sorumluluk düşüyor. Her ne kadar Intel'in AMD ile kıyaslandığında fahiş sayılabilecek fiyatlarla ürünlerini sattığını bilsek de performans ve pazar payı anlamında (Laptop pazarı sayesinde) Intel zirveden inmiyor.AMD ise F/P konusunda bizleri sevindiriyor.
Çok parası olan ve "200$ fazla veririm iyisini alırım" şeklinde rahat düşünen insanlar için tabi saygı duymaktan başka yapılabilecek birşey yok. Ancak yukarda bir arkadaşımızın söylediği gibi tüketicilerin Intel'e yönelmesi AMD yi zor durumda bırakacaktır ve zamanla da iflası kaçınılmaz olacaktır. Bu olursa eğer intel pazarda tekel olacak ve fiyatları da istediği gibi belirleyecektir.
Bu yüzden tüketiciler için vazgeçilmez olan rekabeti desteklemek adına AMD ürünlerini kullanıyorum. Tabi fiyat/performans oranının iyi olması dolayısıyla verdiğim paranın hakkını da alıyorum.
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Firaristt 8 yıl
Ivy Bridge deyip duruyorlar ama AMD'nin BullDozer'lerindeki 1866MHz bellek desteğine bile ulaşamamışlar. içimden bir ses diyor ki intel yine bişey uydurur millete 7 serisi anakartları aldırır. 6 serisi anakartlarda çalışacak olması güzel ancak intel bu güvenemiyorum soket işine. AMD yine f/p, intel yine performansa oynuyor. AMD'nin BullDozer'leri güçlü çıkarsa ve f/p iyi olursa rekabet ortamı kızışırda düzgün bir sistem alabiliriz umarım.
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