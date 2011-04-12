DH Özel: Intel'in 22nm işlemcileri için resmi detaylar!

Sandy Bridge tabanlı yeni nesil işlemcilerini Ocak ayında pazara sunan Intel, yüksek performans segmenti için hazırladığı Sandy Bridge-E işlemcilerini ise LGA2011 platformunun parçası olarak son çeyrekte pazara sunacak. İşlemci planlamasını Tik-Tak iş geliştirme modeli ekseninde yapan Intel, bir sonraki aşamada ise 22nm üretim teknolojisine geçmeye hazırlanıyor. İki yıllık döngüler halinde birer yıl ara ile mikroişlemci mimarisi ve üretim teknolojisinde yenilikler yapan firma, Sandy Bridge ile mikroişlemci mimarisini yeniledikten sonra nanometrik küçülmenin bir sonraki aşaması olan 22nm fabrikasyon sürecine geçiş sürecinde son hazırlıklarını yapıyor.

Ivy Bridge işlemci ailesiyle ilgili olarak uzun süredir haberler yayınlıyor. Daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi bu işlemciler, Sandy Bridge mimarisinin 22nm fabrikasyon sürecine uyarlanmış versiyonunu temel alacaklar. Yeni üretim teknolojisinin kazandırdığı avantajlar sayesinde performans odaklı çeşitli optimizasyonlar ile gelmesi beklenen Ivy Bridge jenerasyonunun, Sandy Bridge tabanlı işlemciler ile kıyaslandığında ,%15-20 performans getirmesi bekleniyor. Üçüncü juenerasyon High-K Metal Kapı teknolojisi ile transistör seviyesindeki sızıntıların iyice azaltılacağı Ivy Bridge jenerasyonu temel özelliklerde de önemli güncellemeler içerecek.

Sandy Bridge işlemci ailesiyle entegre grafik performansını dikkat çekici bir şekilde ileri taşıyan ve giriş seviyesindeki harici ekran kartlarına yakın sonuçlar elde etmeyi başaran Intel, Ivy Bridge jenerasyonunda bir adım daha ileriye gidiyor. Sandy Bridge tabanlı mevcut işlemcilerdeki DİrectX 10.1 destekli HD 2000/HD 3000 entegre grafik birimlerinden farklı olarak Ivy Bridge entegre grafik tasarımı DirectX 11 desteği sunacak ve ayrıca en az %50 daha fazla işlem birimi içerecek yani muhtemelen 18x işlem birimiyle gelecek.Entegre bellek kontrolcüsünün de güncellendiği Ivy Bridge jenerasyonu bu sayede 1600MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunabilecek. Tabi bu desteğin Intel verdiği resmi destek olduğunu, uyumlu bir anakart üzerinde daha yüksek frekanslarda çalışan belleklerin kullanılabileceğini de belirtmeliyiz.

Sandy Bridge mimarisinin en önemli yeniliklerinden birisi olan Quick Sync Video teknolojisinin yeni jenerasyonuyla yer alacağı Ivy Bridge işlemcileri ayrıca geliştirilmiş AVX hızlandırma özelliğini de getirecekler. İşlemci modeline göre 35 Watt ile 95 Watt arasında değişen TDP değerleriyle gelecek olan işlemciler aynı zamanda LGA1155 formunda olacaklar. Geriye dönük uyumluluk çerçevesinde BIOS güncellemesiyle 6 serisi anakartlarla uyumlu olacak işlemciler, 6 serisi anakartlardan Q65, Q67 ve B65 modellerde ise kullanılamayacaklar. Tabi yeni işlemcilerle birlikte Intel aynı zamanda doğal USB 3.0 desteği getiren ve daha fazla monitör çıkışına olanak tanıyan 7 serisi çipsetleri de pazara sunacak. Yeni çipsetler aynı zamanda Sandy Bridge uyumlu olduğu için mevcut işlemciler, gelecekte çıkacak 7 serisi anakartlarla da kullanılabilecekler.