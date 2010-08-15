DRS'den çevresel koşullara dayanıklı tablet bilgisayar

Apple iPad ve benzeri tabletlerin, saha uygulamalarında zarar göreceğini düşünenlerden ve şantiye alanında kullanılmak üzere yeni bir tablete ihtiyaç duyanlardansanız, DRS tarafından hazırlanan yeni bir çözüm dikkatinizi çekebilir. Armor X10gx olarak isimlendirilen tablet bilgisayar, MIL-STD-810G dayanıklılık standardına uygun olarak hazırlandı. Ulaştırma, demiryolu, kamu güvenliği, liman faaliyetleri gibi farklı iş alanları için hazırlanan tablet bilgisayarda, Intel'in Core 2 Duo SU9300 işlemcisi kullanılıyor.

Toza ve suya karşı korumalı olan yeni tablet, magnezyum alaşım özel kasası ile düşmelere karşı da dayanıklı. 1024 x 768 piksel çözünürlüğünde 10.4-inç resesif dokunmatik ekrana sahip olan tablet, 2GB bellek ile geliyor ve 160GB'a kadar farklı SSD seçenekleriyle konfigüre edilebiliyor. Kablosuz internet erişimi için 802.11n WiFi özelliğine de sahip olan Armor X10gx'in diğer özellikleri arasında Bluetooth 2.0, SD kart okuyucusu, LAN, parmak izi okuyucusu ve Windows 7 işletim sistemi gibi detaylara yer veriliyor.

15 Eylül'de satışa sunulacak DRS Armor X10gx için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.