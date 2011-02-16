D-Smart 4. Yaşına Yeni Logoyla Girdi!

Türk İzleyicisinin Alışkanlıklarında Devrim Yaratan D-Smart 4. Yılını Geride Bıraktı



Doğan Grubu’nun çatısı altında kurulan ve kısa sürede, 1,5 milyon TV üzerinden yaklaşık 7 milyon insana renkli bir dünya, 260 bin insana internet ve telekom hizmeti sağlayan kusursuz bir dijital platforma dönüşen D-Smart, yayıncılığa yön veren başarılarıyla 4. yılını geride bıraktı. Görkemli bir partiyle yeni yaşını kutlayan D-Smart, izleyicilerine yeni döneminde yine devrim niteliğinde sürprizler yapmaya hazırlanıyor.



Kullanıcılarını yepyeni bir yayıncılık anlayışıyla tanıştıranTürkiye’nin Dijital Platformu D-Smart, 4. yaşını doldurdu. Dijital yayıncılıkta devrim gerçekleştiren ve kısa sürede yoğun ilgiyle karşılayan D-Smart, 1,5 milyon TV etrafından 6-7 milyon insanı ekrana bağlarken, aynı zamanda 260 bin eve internet ve telekom hizmeti de sağlıyor. Yayın çeşitliliği ve kalitesiyle fark yaratan D Smart, izleyicilerini gerçek HD kalitesiyle de tanıştırmanın gururunu yaşıyor.



Yeni döneminde de izleyicilere benzersiz sürprizler hazırlayan D-Smart, yaptığı anlaşmalarla rakipsizliğini kanıtlayacak. Dünyanın en saygın yayıncılık kuruluşlarından biri olan Discovery Grubu’nun tüm kanalları, önümüzdeki 4 yıl boyunca sadece D-Smart’ta izleyicilerle buluşacak. Bu kanallardan ikisini halen HD olarak yayınlayan D Smart, 2 yeni HD kanalını daha listesine ekleyecek. Kısa bir süre sonra şaşırtıcı ve eğlenceli yeni kanallar da D Smart’ın renkli dünyasında yerini alacak.



D-Smart’ın yeni yaşını ve yeni dönemini kutladığı Suada’daki görkemli partiye Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan ve eşi Işıl Sema Doğan, Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Begümhan Doğan Faralyalı katıldı.



Partide konuşan D-Smart ve smile CEO’su Mustafa Gözalan, olağanüstü zor bir ortamda D-Smart gibi başarılı bir marka ve dijital platform oluşturmanın ancak büyük bir destek, inanç ve kalple mümkün olabildiğini, bunun da Aydın Doğan ve Doğan Ailesi’ne ait olduğunu belirterek, şunları söyledi:



“Kısa zamanda çok iş yapma amacıyla, sürekli yenileniyoruz. 4 sene içinde 3 ayrı aşama, 3 ayrı dönem yaşadık. Dünya’da ilk defa hem FTA bir uydu alıcısı gibi davranabilen, hem de bir PAY TV uydu alıcısı gibi şifrelenebilen çözümü biz yarattık. Dünya’da taklit edildik. İlk 18 ayımıza 1 milyon eve girerek büyüme hızında bir dünya rekoru kırdık. Bu gün itibariyle 1,5 milyon TV’de en düşük paketle bile 30 kanalımız seyrediliyor. İkinci aşamada ise D-Smart Extra paketleri yarattık. Kısa bir sürede toplam 500 bin PAY TV abonemiz oldu. Ayrıca 600 bine yakın ek paket sattık. 2010 yılının başında Doğan Telekom/Smile şirketimizin D-Smart ile entegrasyonu ile artık 3. aşamadayız. smile ve D-Smart gruplarının birleşmesi ile müthiş bir sinerji doğdu. Son 3 ayda Türkiye’de aktivasyonu yapılan ADSL abonelerinin yüzde 50’sini Smarty’nın aldığını tahmin ediyoruz. Smarty pek yakında D-Smart üyesi olmanızı kolaylaştıracak bir ürün ile gelecek. Bu ürün ile hem internet, hem telefon, hem PAY TV servisleri alacaksınız. Gerçek HD yayınını Türkiye’de biz izlettik. D-Smart ile Kanal D HD yayının seyretmeden, bir Şampiyonlar Ligi maçında Star TV HD yayınını görmeden, gerçek HD yayının ne olduğunu anlamanız mümkün değil. Biz D-Smart olarak HD yayıncılığında, bir bütün halinde cok iyiyiz. Daha da iyi olacağız.”

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