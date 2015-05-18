Da Vinci robotik cerrahi sisteminin yapabildiklerini gösteren harika bir video yayınlandı

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Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gün geçtikçe yaygınlaşan robotik cerrahi, doktorlara çok daha fazla esneklik ve detay sağlıyor. Bu alandaki en iyi çözümler arasında yer alan Da Vinci robotik cerrahi sistemi, şirket tarafından yayınlanan video ile yapabildiklerini göstererek teknolojinin geldiği son noktayı da gözler önüne seriyor.
Şu an ülkemizde 7 adet ameliyat robotu bulunduğu belirten Florence Nightingale İstanbul Robotik Cerrahi Merkezi Direktörü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Da Vinci robotuyla 350 ameliyat gerçekleştirerek sistemin kararlılığından oldukça memnun olduğunu sözlerine ekliyor. Gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerde robotik gelişiminin yavaş olmasının başlıca nedenleri arasında 2.5 milyon dolarlık yüksek fiyatı, yıllık 175 bin doları bulunan bakım giderleri ve sarf malzemesinin yüksek maliyetleri yer alan Da Vinci robotik cerrahi sistemi, bugüne kadar 1.5 milyondan fazla cerrahi prosedürü başarıyla gerçekleştirmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
İlk olarak NASA tarafından astronotların dünyada bulunan cerrah konsolu kullanılarak uzaktan ameliyat edilmesi için geliştirilen Da Vinci robotik cerrahi sistemi, aşağıda yer alan videoda da görülebildiği üzere ufak bir üzüm üzerine belirlenen parçanın rahatlıkla dikilmesine aracılık edebiliyor. Bir cerrah tarafından kontrol edilen sistem, ihtiyaca bağlı olarak (Neşter, makas ya da videodaki gibi tutucu vb.) farklı kollar kullanabiliyor ve inanılmaz bir çalışma esnekliği ile hassaslığı ortaya koyuyor. Prof. Dr. Ali Rıza Kural, robotun cerraha konsol başında üç boyutlu ve 12 kat daha büyütülmüş görüntü sağladığını sözlerine ekliyor.
Bu ilginç videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. İşlemin hassaslık seviyesi videonun sonunda kendini belli ediyor.
http://www.popularmechanics.com/technology/robots/a15553/robot-arms-surgery-on-a-grape/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sağlık sektöründeki bütün cihazların fiyatı böyle fahiş. Bilmeyen diyor ki; sağlık sonuçta, yani önemli cihazlar bunlar eder o fiyata. Cihazların pahalılığının tek nedeni ar-ge ye yatırılan parayı çıkartmak (sözde). Yani sorduğunuzda ilk söyleyeceklerini yemezseniz ve dahasını sorarsanız bunu öne sürerler. Ama gel gelelim ki (2 sene önce) 17 yaşındaki genç 250 dolara beyin dalgalarıyla kontrol edilebilen protez kol geliştiriyor ve bu geliştirdiği projeyi açık kaynak olarak sunuyor -tabi bunu duyan protez geliştiren büyük firmalar çocuğa karşı çıkıyor filan neyse-. Şimdi soru şu: Biz ülkemizde aynı işlevleri gerçekleştirebilen protez kolu neden 50.000 TL nin üzerinde fiyata satıyoruz? Çünkü birileri bu genç arkadaş gibi düşük fiyata mâl edip bize fahiş satıyor. Biz de bişiler kazancaz sonuçta bide bizim ülkedeki satıcının fiyatı ekleniyor ve ürün 3-5 kat değil 50-60 kat pahalıya satılıyor. Bu sadece protez kollarda değil hastahanedeki bütün cihazlarda aynı. En basit EKG'sinden tutta ışınlı rontgen cihazlarına kadar.
Sonuç olarak biz sağlık sektöründeki teknolojilerde bu kadar geriden gidersek medikal alanı bukadar boşlar da başka ülkelerden medet beklersek sağlık gibi alternatifi olmayan en önemli ihtiyacımızı böyle varımızı yoğumuzu vererek geri kazanırız.
Allah kimsenin sağlığından eksik etmesin.