Da Vinci robotik cerrahi sisteminin yapabildiklerini gösteren harika bir video yayınlandı

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de gün geçtikçe yaygınlaşan robotik cerrahi, doktorlara çok daha fazla esneklik ve detay sağlıyor. Bu alandaki en iyi çözümler arasında yer alan Da Vinci robotik cerrahi sistemi, şirket tarafından yayınlanan video ile yapabildiklerini göstererek teknolojinin geldiği son noktayı da gözler önüne seriyor.

Şu an ülkemizde 7 adet ameliyat robotu bulunduğu belirten Florence Nightingale İstanbul Robotik Cerrahi Merkezi Direktörü Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Ali Rıza Kural, Da Vinci robotuyla 350 ameliyat gerçekleştirerek sistemin kararlılığından oldukça memnun olduğunu sözlerine ekliyor. Gelişmekte olan veya geri kalmış ülkelerde robotik gelişiminin yavaş olmasının başlıca nedenleri arasında 2.5 milyon dolarlık yüksek fiyatı, yıllık 175 bin doları bulunan bakım giderleri ve sarf malzemesinin yüksek maliyetleri yer alan Da Vinci robotik cerrahi sistemi, bugüne kadar 1.5 milyondan fazla cerrahi prosedürü başarıyla gerçekleştirmesiyle de dikkatleri üzerine çekiyor.

İlk olarak NASA tarafından astronotların dünyada bulunan cerrah konsolu kullanılarak uzaktan ameliyat edilmesi için geliştirilen Da Vinci robotik cerrahi sistemi, aşağıda yer alan videoda da görülebildiği üzere ufak bir üzüm üzerine belirlenen parçanın rahatlıkla dikilmesine aracılık edebiliyor. Bir cerrah tarafından kontrol edilen sistem, ihtiyaca bağlı olarak (Neşter, makas ya da videodaki gibi tutucu vb.) farklı kollar kullanabiliyor ve inanılmaz bir çalışma esnekliği ile hassaslığı ortaya koyuyor. Prof. Dr. Ali Rıza Kural, robotun cerraha konsol başında üç boyutlu ve 12 kat daha büyütülmüş görüntü sağladığını sözlerine ekliyor.

Bu ilginç videoyu aşağıda izleyebilirsiniz. İşlemin hassaslık seviyesi videonun sonunda kendini belli ediyor.

http://www.popularmechanics.com/technology/robots/a15553/robot-arms-surgery-on-a-grape/