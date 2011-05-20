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Dacia Duster kanatlandı; 850 beygirlik motoru ve yeni yüzüyle hiç olmadığı kadar agresif

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
149,7b
1
125
Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dacia'nın agresif fiyatlandırma ile SUV pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığı modeli Duster kanatlandı! Hem 4x2 hem de 4x4 versiyonları bulunan ve 85-110 beygir güç sağlayan farklı dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan Duster, Pikes Peak International Hill Climb etkinliği kpsamında yapılacak Andros Trophy Buz Yarışı için hazırlanan aracı Philippe Dayraut isimli profesyonel pilot kullanacak.

Hafifletilmiş yeni bir şasi üzerine yapılandırılan aracın teknik özellikleri hakkında şu an için çok fazla bilgi olmasa da yaklaşık 850 beygir (634 kW / 862 PS) gücünde olduğu tahmin edilen yarışa hazır motordan güç alıyor. Yapılan değişikliklerden sonra oldukça agresif bir görünüme kavuşan yarışçı Duster aynı zamanda en güçlü Duster olarak ta anılırken daha fazla detayın 26 Haziran'daki yarıştan önce açıklanması bekleniyor.

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lonely_man 8 yıl en beğenilen

bocekgrafik

Arka kanatın şekli, bu adamların bu işten ne kadar anladıklarını (pardon anlamadıklarını) gösteriyor.

Tırmanma yarışı araçlarının spoilerleri genelde bu şekilde olur.

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bocekgrafikArka kanatın şekli, bu adamların bu işten ne kadar anladıklarını (pardon anlamadıklarını) gösteriyor.Tı...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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thekurufasulye 8 yıl
Yaris versiyonu bu icinde tabi klima olmucak isterseniz 6li cd calarda olsun.
1 Yanıt Yanıtla +9
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NorthShield 8 yıl
yahu yorumları okudumda nekadar BOŞ adam varmış rezaletsiniz resmen salak salak yorumlar ne bunlar...
Araba gerçekten güzel olmuş ki bu arabanın normalide cok iyi ciddi satış rakamları var... bu arabaya pok atan arkadaslarda ne arabsı var merak ediyorum...
yahu yorumları okudumda nekadar BOŞ adam varmış rezaletsiniz resmen salak salak yorumlar ne bunlar...Araba gerçekten güzel olmuş ki bu arabanın normalide ...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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yirthan 8 yıl
adamlar uğraşmış heveslerini kırmayın
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53*MURAT 8 yıl
Yanlis biliyorsam duzeltin, Dacia Duster'da nissan motoru kullaniliyormus.
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RaptorFX 8 yıl
Dusterda direk reno motoru var dci dizelinde. Ayrıca offroad yapıp da yan plastik korumaları araçlara taktırmamak da ayrı bir olay...
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Dark Territory 8 yıl

muallim53
Yanlis biliyorsam duzeltin, Dacia Duster'da nissan motoru kullaniliyormus.

Tam tersine Renault Nissan için motor üretiyo. Renault ve Nissan parçaları aynı zaten..
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Bergspyder 8 yıl

muallim53

Yanlis biliyorsam duzeltin, Dacia Duster'da nissan motoru kullaniliyormus.


Duster'ın motoru Renault dCi motorudur.

Yalnız Duster'da, Nissan'dan alınan 4x4 teknolojisi kullanılıyor.
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bocekgrafik 8 yıl
lonely_man
bocekgrafik Arka kanatın şekli, bu adamların bu işten ne kadar anladıklarını (pardon anlamadıklarını) gösteriyor.
Tırmanma yarışı araçlarının spoilerleri genelde bu şekilde olur.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Quintana!
bocekgrafik Arka kanatın şekli, bu adamların bu işten ne kadar anladıklarını (pardon anlamadıklarını) gösteriyor.
Arka kanat dedigin şey senin sokaktaki gördügün şahin apaçilerinin yaptıgı sadice sheqhil xD olsun diye olmaz. Onun amacı yol tutuşunu arttırmak ve arabanın havaya karşı olan direncini minimuma indirmektir. Demekki en uygunu buymuş..

Ne olduğunu ben iyi biliyorum. Araç tırmanma yarışlarında değil, buz pistinde kullanılacakmış, dikkatinizi çekerim...
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umiterkan 8 yıl
850bg'lik Duster'ın sadece dış kabuğu Duster ama bunlar gerçek Duster


Bucovina offroad challenge 2011'den kareler

İlk Video'nun Son 10:00-13:00 dakikaları arası Duster'ın Offroad Performansına Aittir. 70 aracın katıldığı parkurda 11. oldu






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people66 8 yıl
youtube.com/...
izlemenizi tavsiye ederim
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SEO-Uzmanı 8 yıl
android yükleniyor mu buna !?
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fenerlee01 8 yıl
Herkes yorumn yapmış, ağzı olan konuşmuş.ama %80 lik bir kısımın arabalardan anlamadığı bariz ortada.Yok cd çalar yokmuş, yok abs yokmuş, yok klima yokmuş.Bu tür araçlarda ağırlık yapmasın diye herşeyi çıkarırlar, motorsuz gideceğini bilseler motoru bile çıkarırlar.
Anlayın öğrenin ondan sonra yorum yapın.O kadar iyi biliyorsanız siz yapın koyun karşısına bir araç hem beni hem de Duster'ı modifiye eden kişileri susturun.
Sonradan aklıma geldi, acaba kedi ve ciğer meselesi mi?..
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emirmete 8 yıl
artenis
kilima+ABS olmayan jeep lerdende bu beklenir 800hp ....

jeep..??? Bu aracın markası dacıa dostum..
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emirmete 8 yıl
artenis
kilima+ABS olmayan jeep lerdende bu beklenir 800hp ....

jeep...? dacıa bu arac dostum..
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OrQuN 8 yıl
850 Hp o.O
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Prestor 8 yıl
tmm bende dacia taraftari deiglimde, sanki millet cok zenginmis gibi konusuyosunuz, cogu taksiciyle konustugumda bakimlarini tam yaptirinca hicbir sorunla karsilamadiklarini soyluyorlar, cok paraniz varsa daciacilara verinde fordla falan degissinler
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MR.METAL 8 yıl
Tautou
MR.METAL Alın, bu da Fransızlardan size güzel bi hediye olsun, cahil serseriler sizi :D youtube.com/...
ohaaa herif resmen ölümle dans etmiş hataya yer yok 02:53 te kameranın camına isabet eden şeyi bilmek istemiyorum

Hehe, Ari Vatanen çılgınmış hakkaten, ne de olsa group b pilotu, erkek rallicisi ;)
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VGroove 8 yıl
Tekerlekli tabut dedikleri bu olsa gerek. O arabanın, 250 km'yi geçtikten sonra tek parça halinde kontrollü bir şekilde durabileceğini sanmıyorum
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