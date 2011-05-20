Dacia Duster kanatlandı; 850 beygirlik motoru ve yeni yüzüyle hiç olmadığı kadar agresif

Dacia'nın agresif fiyatlandırma ile SUV pazarında önemli satış rakamlarına ulaştığı modeli Duster kanatlandı! Hem 4x2 hem de 4x4 versiyonları bulunan ve 85-110 beygir güç sağlayan farklı dizel ve benzinli motor seçeneklerine sahip olan Duster, Pikes Peak International Hill Climb etkinliği kpsamında yapılacak Andros Trophy Buz Yarışı için hazırlanan aracı Philippe Dayraut isimli profesyonel pilot kullanacak.

Hafifletilmiş yeni bir şasi üzerine yapılandırılan aracın teknik özellikleri hakkında şu an için çok fazla bilgi olmasa da yaklaşık 850 beygir (634 kW / 862 PS) gücünde olduğu tahmin edilen yarışa hazır motordan güç alıyor. Yapılan değişikliklerden sonra oldukça agresif bir görünüme kavuşan yarışçı Duster aynı zamanda en güçlü Duster olarak ta anılırken daha fazla detayın 26 Haziran'daki yarıştan önce açıklanması bekleniyor.