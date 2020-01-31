Daha Uzun Oyun Süresinde Konforlu Oyuncu Ekipmanları

Hazır karne kampanyaları da başlamışken sizlere ekonomik, orta ve üst segment olmak üzere 3 farklı ekipman seti hazırladık.

Mouse seçimi

Eğer bütçeniz düşük ancak konfor ve kaliteli malzeme beklentiniz yüksek ise tercih edilecek en doğru markalardan birisi SteelSeries olacaktır. Tavsiyemiz tabi ki SteelSeries Rival 105 RGB! Hem tam bir fiyat/performans oyuncu mouse’u oluşu, hem de SteelSeries Engine 3 ile kontrol edebileceğiniz harika RGB aydınlatmaya sahip olması dolayısıyla tercih edilecek ilk seçenek Rival 105 oluyor. Bahsettiğimiz konfor şartlarını da tutuş ergonomisi ile fazlasıyla karşılıyor.

Bütçeniz orta düzeyde ise yine ergonomik olarak tam bir mühendislik harikası olan Razer Basilisk Chroma modeline bakmanızı öneririz. FPS oyuncularının özellikle bayıldığı tetikli tasarımı, onu en çok satan orta segment mouse’lardan bir tanesi yapıyor.

Üst segmentte ise tavsiyemiz Steelseries Rival 600 RGB olacaktır. Bunun başlıca sebebi 12.000 DPI çözünürlüklü TrueMove 3 optik oyun algılayıcısı ile geliyor olması. Bunun dışında 60 milyona varan tıklama ömrüne sahip (marka tarafından iddia edilen sayı) mekanik anahtarları ve 32 Bit ARM işlemcisi öne çıkan diğer detaylar olarak göze çarpıyor.

Klavye seçimi

Klavye ergonomik setin en önemli parçası. Çünkü oyunlarda bilek genelde klavyenin bize yakın kenarında sabit durur ve bu da bilekte soğumaya yol açar. Fakat mouse kullanımında bileğimiz hareket halinde olduğu için, herhangi bir desteğe ya da yastığa ihtiyaç duyulmaz. O zaman sizlere konforlu bilek desteği sunan klavyeler önerelim!

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Tasarımı gereği bilek desteği sağlayan Logitech G213’ü ekonomik tercih için ilk sıraya koyuyoruz. Bunun başlıca sebebi, Logitech gibi kaliteli ekipmanlar üreten bir markanın ürettiği, medya tuşları bulunan, RGB aydınlatmalı ve ergonomik bir klavye olması.

Üst segmentte ise karar tamamen size ait! Çünkü üst segmentte Razer Blackwidow Elite, Corsair K95 Platinum ve SteelSeries Apex 7 gibi 3 dev markadan 3 harika ürün bulunuyor. Birbirinden ufak detaylarla ayrışan bu 3 ürünü kısaca anlatmak gerekirse; Razer Blackwidow Elite, yeşil switch mekanizması bulunduran RGB tuşlarını, harika medya kontrol ünitesiyle ve deri görünümlü ultra kaliteli bilek desteği ile tamamlıyor. Corsair K95 Platinum, kauçuk benzeri yapılı bilek desteği ve mekanik anahtarları (Brown ya da Speed) ile öne çıkıyor. Ayrıca oyun esnasında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir medya kontrol ünitesi de sunuyor. SteelSeries Apex 7 ise abisi Pro’dan sadece mekanik anahtar olarak ayrılıyor. Rakipleri Razer ve Corsair’den farklı olarak OLED ekranlı bilgilendirme ünitesi sunuyor.

Kulaklık seçimi

Kulaklık seçiminde konfor parametreleri kablo durumu ve kulaklık yastıklarından oluşuyor. Tercih edeceğimiz kulaklıklar, uzun süreli kullanımlarda problem çıkarmayacak, terletmeyecek ve acı vermeyecek yapıda olmalılar. Bunun dışında kablosuz kulaklıklar da uzun oyun sürelerinde pratik olarak görev almakta. Bir çok kablosuz kulaklık aynı zamanda kablo takılı (şarj olur) şekilde de kullanılabildiği için, uzun oyun sürelerinde asla yarı yolda kalmazsınız.

Giriş seviyesi için önerebileceğimiz en iyi kulaklıklardan birisi Corsair HS35, bir diğeri ise SteelSeries Arctis 1. Bu iki kulaklık da hem mobil oyuncular, hem de bilgisayarlar için biçilmiş kaftan!

Orta segmentte ise tercihinizi SteelSeries Arctis 3 2019 Edition’dan yana kullanabilirsiniz. Siyah ve beyaz olmak üzere 2 farklı rengi bulunan kulaklıklar, sanal 7.1 destekli ve gaming mikrofonlara sahip. Tak çalıştır olarak direkt kullanılan bu kulaklıkların Engine 3 desteği bulunmuyor.

Üst segment kulaklıklar arasında kablosuz tercihler öne çıkmakta. Corsair markasına ait Void Wireless ya da HS70 serisine ait kulaklıklar tercih edilebilir. Bunun dışında SteelSeries Arctis 5 veya 7 de bütçe durumunuza göre düşünülebilir.

Mouse Pad seçimi

Genelde en ucuzu seçilse ya da işlevi umursanmasa da, Mouse Pad oyunlar için en önemli ekipmanlardan birisi. Burada konfor etmeni ise mouse kullanımımıza sağlayacağı katkı. Eğer çok hareketli oyunlar oynuyorsak Speed yüzeyli mouse pad çeşitleri, kaygan skatezlerle beraber konforumuzu had safhaya çıkaracak. Fakat daha dikkatli nişan almamız gereken oyunlarda “kontrol” yüzeyli mouse pad çeşitleri seçilmeli. Uzun süreli kullanımlarda ise Razer Vespula v2 gibi bilek destekli ve çift yüzeyli mouse pad modellerine bakılabilir.

Tüm ekipmanlara bakmak ve satın almak için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

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Sömestr tatilinin başlamasıyla oyunlara harcayacağımız sürelerde de bir artış söz konusu. Bu süre artışı ile birlikte düşünmemiz gereken konulardan birisi de yoğun oyun sürelerindeki el ve bilek konforumuz.Her klavye ile oyun oynayabilirsiniz ancak klavyeden klavyeye yaşayacağınız deneyim elbette fark edecektir. Tepki süresi, dayanıklılık ve tasarım gibi birbirinden farklı etmenler olsa da bizi asıl ilgilendiren konu, bu ekipmanların konforu. Dolayısıyla da ergonomisi…Orta segment için önerebileceğimiz klavye yine Logitech’ten geliyor. Yumuşak süngerli bilek desteği ile gelen G513 RGB klavye, mekanik anahtarlara sahip. Tactile switch uzun ömürlü tuşlara sahip G513, Türkçe tuş dizilimine de sahip.