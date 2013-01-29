Daha fazla kapasite, daha fazla neden: iPad, artık 128GB.

PC sonrası dönemini şekillendiren dünyanın en popüler tableti iPad, artık 128GB kapasite sunuyor.

Apple'dan yapılan resmi açıklamayla duyurulan 4.nesil iPad'in 128GB'lık modeli hem Wi-Fi hem de Wi-Fi + Hücresel bağlantı seçenekleri ile sırasıyla 799 dolar ve 929 dolardan 5 Şubat'dan itibaren Amerika'dan başlayarak teknoloji severlerle buluşacak. Diğer taraftan 128GB'lık yeni 4.nesil iPad'in ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 120 milyondan fazla iPad satmamız, iPad'in dünya genelinde ne kadar sevildiğini açıkca ortaya koyuyor. Her geçen gün teknoloji severler, eski PC'leri yerine iPad'de çalışmak, öğrenmek ve oynamak için daha fazla sebep buluyorlar. İki kat kapasite artışı ve 300,000'den fazla iPad'e özel uygulama aile, kurumsal kullanıcılardan eğitimcilere ve sanatçılara kadar herkes işlerinde ve kişisel ihtiyaçlarında iPad'i kullanmak için çok daha sebep bulacak."

Öte yandan Apple'ın bir anda 4.nesil iPad'in 128GB'lık modelini çıkartması, 5.nesil iPad'in kapasite seçenekleri ve fiyatlandırmasını da aşağı yukarı kesinleştirmiş vaziyette. Buna göre, eğer Apple fiyatlandırma modelinde değişikliğe gitmez ise, 5.nesil iPad; 32/ 64 ve 128GB'lık üç farklı depolama kapasitesinde sırasıyla 499, 599 ve 699 dolarlık etiketleriyle satışa sunulacak gibi görünüyor.