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iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha fazla kapasite, daha fazla neden: iPad, artık 128GB.

6 yıl
2,1b
1
81
iPad
Shady
Haber Editörü
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Daha fazla kapasite, daha fazla neden: iPad, artık 128GB.
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PC sonrası dönemini şekillendiren dünyanın en popüler tableti iPad, artık 128GB kapasite sunuyor.

Apple'dan yapılan resmi açıklamayla duyurulan 4.nesil iPad'in 128GB'lık modeli hem Wi-Fi hem de Wi-Fi + Hücresel bağlantı seçenekleri ile sırasıyla 799 dolar ve 929 dolardan 5 Şubat'dan itibaren Amerika'dan başlayarak teknoloji severlerle buluşacak. Diğer taraftan 128GB'lık yeni 4.nesil iPad'in ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

Firmanın küresel pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 120 milyondan fazla iPad satmamız, iPad'in dünya genelinde ne kadar sevildiğini açıkca ortaya koyuyor. Her geçen gün teknoloji severler, eski PC'leri yerine iPad'de çalışmak, öğrenmek ve oynamak için daha fazla sebep buluyorlar. İki kat kapasite artışı ve 300,000'den fazla iPad'e özel uygulama aile, kurumsal kullanıcılardan eğitimcilere ve sanatçılara kadar herkes işlerinde ve kişisel ihtiyaçlarında iPad'i kullanmak için çok daha sebep bulacak."
Öte yandan Apple'ın bir anda 4.nesil iPad'in 128GB'lık modelini çıkartması, 5.nesil iPad'in kapasite seçenekleri ve fiyatlandırmasını da aşağı yukarı kesinleştirmiş vaziyette. Buna göre, eğer Apple fiyatlandırma modelinde değişikliğe gitmez ise, 5.nesil iPad; 32/ 64 ve 128GB'lık üç farklı depolama kapasitesinde sırasıyla 499, 599 ve 699 dolarlık etiketleriyle satışa sunulacak gibi görünüyor. 

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napolyon94 6 yıl en beğenilen
keşke fiyatlar sabit kalıp 16-32-64 bandı 32-64-128 e bıraksaydı
1 Yanıt Yanıtla +23
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Erasmus78 6 yıl
Ben anlamıyorum arkadaş. Neyin kavgası bu? Bu kapasiteyi ihtiyacı olan almayacak mı?
- İhtiyacı olan bu parayı ödemeyi göze alıyorsa,
- Apple'in ürünlerinden nefret edenler zaten almıyorsa,
Size ne lan? Neyin kavgasını yapıyorsunuz? Şimdiye kadar bu kadar kavga ettiniz de Apple'in satışları azaldı/arttı mı? Kararını veren gidip alıyor veya almıyor. Siz ise ettiğiniz saçma sapan kavgalar ile kalıyorsunuz.
Ben anlamıyorum arkadaş. Neyin kavgası bu? Bu kapasiteyi ihtiyacı olan almayacak mı?- İhtiyacı olan bu parayı ödemeyi göze alıyorsa,- Apple'in ürünler...
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Yanıtla +17
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engurlu 6 yıl
Hem Micro Sd girişi koymayıp hem de 128Gb lık modeli fahiş fiyata satmak , SÖMÜRGECİLİĞİN DEMOKRATİK HALİ olmuş...
4 Yanıt Yanıtla +10
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engurlu 6 yıl
Apple'ın avukatlıgını yapacaksınız diye neredeyse sdcard teknolojisinin sonunu getireceksiniz ya koca bi YUH diyorum...

Hesap cok kolay ve cok basit..

İpad4 32gb wifi+4g(dist.garantili)
en ucuz 1680 tl

İpad4 64gb wifi+4g(dist.garantili)
en ucuz 1900 tl

32gb icin 220 tl fark veriyoruz bu demekki 64 gb icin 440 tl fark vericez

İpad 4 64gb nin uzerine farki eklersek
1900+440 = 2340 tl en az fiyata gelecek 128gb lik ipad..

En iyi class 10 micro sdcard 64gb = 150 tl..

Apple'ın 64gb lık farkı = 440 tl

Sonuç :

APPLE KAZIGI : 440-150 = 290 TL

Yani bu demektir ki kazik yedigim paraya 2 tane daha 64gb lik en iyisinden sdcard alip atarim cebime, 256gb lik arsivle gezerim...Varsin benim dosyami dahili hafizadan 10 sn gec atsin...

2 Yanıt Yanıtla
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YEY 6 yıl engurlu
engurlu

Apple'ın avukatlıgını yapacaksınız diye neredeyse sdcard teknolojisinin sonunu getireceksiniz ya koca bi YUH diyorum...

Hesap cok kolay ve cok basit..

İpad4 32gb wifi+4g(dist.garantili)
en ucuz 1680 tl

İpad4 64gb wifi+4g(dist.garantili)
en ucuz 1900 tl

32gb icin 220 tl fark veriyoruz bu demekki 64 gb icin 440 tl fark vericez

İpad 4 64gb nin uzerine farki eklersek
1900+440 = 2340 tl en az fiyata gelecek 128gb lik ipad..

En iyi class 10 micro sdcard 64gb = 150 tl..

Apple'ın 64gb lık farkı = 440 tl

Sonuç :

APPLE KAZIGI : 440-150 = 290 TL

Yani bu demektir ki kazik yedigim paraya 2 tane daha 64gb lik en iyisinden sdcard alip atarim cebime, 256gb lik arsivle gezerim...Varsin benim dosyami dahili hafizadan 10 sn gec atsin...



Birader sen bakkalmisin ? Senin hesap kapasitesi bakkallarinda altinda ya neyse.

Aradaki otv yi neden koyuyorsun gb farkini bulmak icin ? Git baz fiyati olan abd store fiyatlarina bak madem gb hesabi yapacaksin. He burdaki fiyatlari baz aliyorsan 2.0 motor olan alan hep cok oder. Yuksek miktarin vergiside yuzdesi uzerinden hesaplandigi icin yuksektir.

Mumkunse piyasaki class 10 sd kartlari baz alip buraya mesaj yazma bir daha.

64 gb sandisk extreme pro 300$ amerika sandisk fiyati. Turkiyede senin bakkal hesabiyla 450 $ de sen ona

shop.sandisk.com/...

p.s bu hafiza kartini satin aldim ve kullaniyorum. Senin gibi her iki taraftaki cihazlari satin almadan oturdugum yerden yazmiyorum yani rahat olabilirsin android samsung tabletimde mevcut


p.s 2 en iyi 16 GB micro sd kart 100$ amerikada. Turkiyede 150$ de sen buna. Su en iyi 64 gb i merak ettim :)

shop.sandisk.com/...

bestbuy.com/...
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MyRock! 6 yıl engurlu
engurlu

Apple'ın avukatlıgını yapacaksınız diye neredeyse sdcard teknolojisinin sonunu getireceksiniz ya koca bi YUH diyorum...

Hesap cok kolay ve cok basit..

İpad4 32gb wifi+4g(dist.garantili)
en ucuz 1680 tl

İpad4 64gb wifi+4g(dist.garantili)
en ucuz 1900 tl

32gb icin 220 tl fark veriyoruz bu demekki 64 gb icin 440 tl fark vericez

İpad 4 64gb nin uzerine farki eklersek
1900+440 = 2340 tl en az fiyata gelecek 128gb lik ipad..

Size Göre En iyi class 10 micro sdcard 64gb = 150 tl..

Apple'ın 64gb lık farkı = 440 tl

Sonuç :

APPLE KAZIGI : 440-150 = 290 TL

Yani bu demektir ki kazik yedigim paraya 2 tane daha 64gb lik en iyisinden sdcard alip atarim cebime, 256gb lik arsivle gezerim...Varsin benim dosyami dahili hafizadan 10 sn gec atsin...



Amerika fiyatlarını verelim.

16GB $499 - 880 lira
32GB $599 - 1050 lira
64GB $699 - 1220 lira

farkettiysen kat kat çıkıyor, 2 kat depolama için 100 dolar fark alıyor apple. yani her 2 kat depolama için 170 lira falan yapıyor.

buna göre 64 - 128'e 2 kat var yani muhtemelen 100dolar artacak fiyat.

En iyi class 10 micro sdcard 64gb = 150 tl..

100Dolar = 170TL

APPLE KAZIĞI = 170 TL - 150 TL = 20 TL
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mertgraph1979 6 yıl
Adam sd kart ile flash belleği bir tutuyor. Bu ssd ler mekanik disklerden neden pahalı anlamadım demek gibi bir şey.
Bu arada pahalı diyen samsung severler samsung tabletlerin 1400 ve 1700 lira fiyat seviyelerinde satıldığının farkında değiller sanırım. Hem daha fazla para ver hemde daha kötü bir tabletin olsun. Markette uygulama bulamadığın androidde yanında bedava. Samsungun müthiş touchwiz arayüzüde öyle.


Önce objektif olun sonra insanları o müthiş mesih tarafınızla aydınlatırsınız.
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DH Misafiri 6 yıl
Biraz sonra gelecek olan kısaknç androidçilere şimdiden kapak olsun
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Jlozde 6 yıl
Sd kartların Class 10 erişim hızı, veri aktarım hızı ve fiyatları ile Nand-Flashları kıyaslayanlar var ya ahhhh ahhh!!! Usb bellek ile SSD karşılaştırması yaptıklarının farkında değiller sanırım :)
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Team McLaren 6 yıl
SD Card'dır class bilmemkaçdır bunlar boş işler adamlar doğrusunu yapıp hafızayı koyuyor içine dert yok tasa yok. paran varsa alırsın. (bir hafıza kartı girişine sahip bir android telefon kullanıcısı)
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar neden apple'cı ve apple'cı olmayanlar diye kamplaşıyorsunuz ki? Çok parası olup estetiğe önem veriyorsanız ve ayrıca esneklik sizin için çok da önemli değilse apple tercih edilir. Yok ben çok para vermiyim ama aldığım ürün esnek olsun yasaksız olsun diyorsanızdiğer ürünler tercih edilir. Millet satın alıyor diye apple ne yapsın. Her firma kendi müşteri kitlesine göre yatırım yapıyor ürün çıkartıyor. Bu çok temel bir durum aslında arz talep ilişkisi korunduğu müddetçe apple da bu politikaya devam edecek...
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mobi 6 yıl
Benim için 32 gb'dan fazlası hiçbir işe yaramaz.
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Smile75 6 yıl
Apple bunu yenilik sayıp aynı şeyleri devam ettirmezse iyi olur.
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ZZ RAT 6 yıl
Sayin editor son paragrafta hata var sanirim.
32/64/128gb sirasiyla 599/699/799 olmaliydi.

Umarim 16gb'yi kaldirmazlar, bana 16 hayli hayli yeter,
Bosuna 100$ vermek istemiyorum.
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Tek Kural Ahmet Kural 6 yıl
Apple bu hafıza konusunda hep bir uyanıklık peşinde.Hafızayı arttırıp karını da katlıyor.
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regaibyigit. 6 yıl
talerk
musty2121
talerk
phoenixim
talerk bunu şimdi yenilik diye itelerler 64 gb hafiza kartı bugün en fazla 25 tl ama ipad veya iphone da 64 gb lık fark 300 tl den az olmaz herhalde
64 gb hafıza kartı 25 tl mi ?
S3 için 180 tlye aldım
afedersin ama 180 tl ye 1 tb lık harddisk alınır
20 tl daha koy 2 tblik al :D
+1

s3ün arka girişine 2tb harddisk sokarsınız artık yada direk arka kapağa bantlayın
Yanıtla +3
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