Daha güçlü bir Exynos 5 Octa gelecek hafta tanıtılacak





Samsung'un Exynos adı altında kendi tasarımı ve üretimi mobil işlemcilerle mobil cihaz pazarında başarılı işlere imza attığı herkes tarafından biliniyor. Her yıl Exynos işlemcilerinin o serideki en iyisini amiral gemi modellerinde kullanan Samsung, Cortex-A15 mimarisini temel alan Exynos 5 serisini de geçen yıldan bu yana cihazlarında kullanıyor.





Serinin amiral gemi modeli sayılan 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi yine bu yılın ilk amiral gemi modeli olan Galaxy S4'te boy göstermişti. Liderlik konusunda Snapdragon 800 ile kapışsa da yine bir miktar geride kalan Exynos 5 Octa, tahtına tekrar oturmayı planlıyor.





Samsung Exynos resmi Twitter hesabından paylaşılan bir afiş, gelecek hafta daha güçlü ve gelişmiş bir Exynos 5 Octa işlemcisinin tanıtılacağını belirtiyor. Samsung ayrıca Twitter üzerinden Exynos 5 Octa ile ilgili bir yarışma düzenleyecek ve bu yongasetinin güç verdiği cihazları ödül olarak dağıtacak.





Samsung'un nasıl bir değişiklik ile karşımıza geleceğine dair herhangi bir ayrıntı yok. Hem firmanın en iyi işlemcisi olduğu için hem de mobil pazarın en iddialı yongasetlerinden birisi olduğu için, Exynos 5 Octa'ya daha fazla yatırım yapıldığı görülüyor.





Exynos 5 Octa işlemcisi, iş yüküne göre devreye giren Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdek ve Cortex-A15 tabanlı 4 çekirdek şeklinde iki gruptan oluşuyor. Böylece performans en üst seviyede tutulurken, enerji tasarrufu da artıyor.





Cortex-A15'in saf kullanım anlamında aşırı güç tüketiyor oluşu, Samsung'un Exynos 5 serisindeki diğer modelleri geri plana atarak bu modele ağırlık vermesine neden olmuştu.





Bir süre önce Samsung'un bir güncelleme ile enerji sarfiyatını aynı tutarak 8 çekirdeği aynı anda çalıştırmak ve böylece performansı yüzde 10 artırmak istediği gündeme gelmişti. Tahminler mesajda belirtilen işlemcisinin 8 çekirdeği de aynı anda kullanan Exynos 5420 olabileceği yönünde birleşiyor.





Önce MediaTek ardından Huawei'nin gerçek 8 çekirdekli işlemciler piyasaya sürmeye hazırlanıyor oluşu Samsung üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir. Zira Exynos 5 Octa tanıtıldığında 8 çekirdek sloganının göz boyamaktan ibaret olduğu ve asla gerçek bir 8 çekirdek olmayacağı şeklinde eleştiriler yapılmıştı. Bu bakımdan haftaya mobil işlemci sektörüne hareketlilik getirecek bir tanıtım bizi bekliyor.



