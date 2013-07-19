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Daha güçlü bir Exynos 5 Octa gelecek hafta tanıtılacak

5 yıl
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52
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Daha güçlü bir Exynos 5 Octa gelecek hafta tanıtılacak

Samsung'un Exynos adı altında kendi tasarımı ve üretimi mobil işlemcilerle mobil cihaz pazarında başarılı işlere imza attığı herkes tarafından biliniyor. Her yıl Exynos işlemcilerinin o serideki en iyisini amiral gemi modellerinde kullanan Samsung, Cortex-A15 mimarisini temel alan Exynos 5 serisini de geçen yıldan bu yana cihazlarında kullanıyor.

Serinin amiral gemi modeli sayılan 4+4 çekirdekli Exynos 5 Octa işlemcisi yine bu yılın ilk amiral gemi modeli olan Galaxy S4'te boy göstermişti. Liderlik konusunda Snapdragon 800 ile kapışsa da yine bir miktar geride kalan Exynos 5 Octa, tahtına tekrar oturmayı planlıyor.

Samsung Exynos resmi Twitter hesabından paylaşılan bir afiş, gelecek hafta daha güçlü ve gelişmiş bir Exynos 5 Octa işlemcisinin tanıtılacağını belirtiyor. Samsung ayrıca Twitter üzerinden Exynos 5 Octa ile ilgili bir yarışma düzenleyecek ve bu yongasetinin güç verdiği cihazları ödül olarak dağıtacak.

Samsung'un nasıl bir değişiklik ile karşımıza geleceğine dair herhangi bir ayrıntı yok. Hem firmanın en iyi işlemcisi olduğu için hem de mobil pazarın en iddialı yongasetlerinden birisi olduğu için, Exynos 5 Octa'ya daha fazla yatırım yapıldığı görülüyor. 

Exynos 5 Octa işlemcisi, iş yüküne göre devreye giren Cortex-A7 tabanlı 4 çekirdek ve Cortex-A15 tabanlı 4 çekirdek şeklinde iki gruptan oluşuyor. Böylece performans en üst seviyede tutulurken, enerji tasarrufu da artıyor. 

Cortex-A15'in saf kullanım anlamında aşırı güç tüketiyor oluşu, Samsung'un Exynos 5 serisindeki diğer modelleri geri plana atarak bu modele ağırlık vermesine neden olmuştu.

Bir süre önce Samsung'un bir güncelleme ile enerji sarfiyatını aynı tutarak 8 çekirdeği aynı anda çalıştırmak ve böylece performansı yüzde 10 artırmak istediği gündeme gelmişti. Tahminler mesajda belirtilen işlemcisinin 8 çekirdeği de aynı anda kullanan Exynos 5420 olabileceği yönünde birleşiyor.

Önce MediaTek ardından Huawei'nin gerçek 8 çekirdekli işlemciler piyasaya sürmeye hazırlanıyor oluşu Samsung üzerinde bir baskı oluşturmuş olabilir. Zira Exynos 5 Octa tanıtıldığında 8 çekirdek sloganının göz boyamaktan ibaret olduğu ve asla gerçek bir 8 çekirdek olmayacağı şeklinde eleştiriler yapılmıştı. Bu bakımdan haftaya mobil işlemci sektörüne hareketlilik getirecek bir tanıtım bizi bekliyor.


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furkant1 5 yıl en beğenilen
Eskiden böyle haberler çok ilgimi çekerdi ama artık cekmemeye başladı nedense... Heralde ne çıkarsa çıksın sonuçta kullandığımız cihaz aynı cihaz, bir yenilik yok diye teknoloji artık heycanlandirmiyor beni.
Eskiden böyle haberler çok ilgimi çekerdi ama artık cekmemeye başladı nedense... Heralde ne çıkarsa çıksın sonuçta kullandığımız cihaz aynı cihaz, bir yenilik y...
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-Calvin 5 yıl
bende bu haberi bekliyordum çünkü bu hafta hiç s4 tanıtılmadı
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umtkrhn 5 yıl
ozaman S800 lü S4 neden çıkartıyorlar daha güçlü bi işlemci olacaksa.artık yeni octalı S4 de gelir S800 işlemciliden sonra. bekleyeceğim son S4 modeli çıkana kadar S4 almak için.. ozamanda S5 çıkar.. hayda gel telefon yenile bu sene.. S3e devam ozaman:-D
ozaman S800 lü S4 neden çıkartıyorlar daha güçlü bi işlemci olacaksa.artık yeni octalı S4 de gelir S800 işlemciliden sonra. bekleyeceğim son S4 modeli çıkana ...
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PsychicPower 5 yıl
Şimdi bu işlemciyle birkaç yeni S4 daha tanıtabilirler
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furkantasdemir 5 yıl
Ram icin s4 e gecenler var

Swap zRam ayarlari +Nova launcherla s3 beni rahat 13-14 ay daha goturur.
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umut_baris 5 yıl
Şu donanımlara bu kadar abanacağınıza üreticiler bir araya gelip androide optimizasyon yapsanız daha iyi olurdu. Ama tüketiciyi düşünen kim!

Hep rekabet hep tekelcilik.
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@nano@ 5 yıl
furkant1
Eskiden böyle haberler çok ilgimi çekerdi ama artık cekmemeye başladı nedense... Heralde ne çıkarsa çıksın sonuçta kullandığımız cihaz aynı cihaz, bir yenilik yok diye teknoloji artık heycanlandirmiyor beni.

1ghz snapdragonla her uygulamayı sorunsuz çalıştırıyorum oyunlarıda takılmadan oynuyorum (gta vicecity modern combat4 nfs mostwanted vs. zaten diğerlerini sallamıyor bile) insanlar neyin peşinde anlamak güç kardeş??
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lestet 5 yıl
şuanda elimizde ki cihazlar zaten yetmiyor mu ki daha iyisi çıkacak. teknoloji özürlüsü yada gelişmeye karı birisi değilim fakat s2 bile kullanıcıyı memnun ediyor.

teknoloji çok saçma bir yöne doğru ilerliyor.
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OvernightSensation 5 yıl
merak ettiğim bir nokta şu: i9505 modelin kamera sensörü exmor r kullanılmıştı i9500 de exmor RS kullanılmışken s800lü modelde exmor R mi yoksa exmor RS mi kullanılacak? Bilen varsa yorumunu bekliyorum.
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digi6588 5 yıl
ya arkadaş içi boş bir sistem olan android'in açıklarını neden yok işlemci ram grafik kartı vs gibi şeylerle şişirip kapatmaya çalışıyorsunuz. bununla uğraşacağınıza normal bekleme modunda bir note 2 nin 800 mb ram kullanımı düşürsenize. bunu yaparsanız zaten 1 gb ram yeterli olacaktır. şuan masaüstünde core 2 duo 2 gb ram kullanıyorum. autocad dahil takılma kasılma yaşamıyorum. cebimteki telefon 4 çekirdek 2 gb ram note 2. hala tam anlamıyla stabil değil. buradan yetkililere sesleniyorum adamlar 512 mb la sıfır hatasız stabil çalışan cihaz üretiyor. (ör apple) sen hala ram işlemci derdindesin.
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_Athelas_ 5 yıl
Snapdragon o işi bitirmiş gibi gözüküyor o piyasada,çok sağlam ürünler sunuyorlar...
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Rusty 5 yıl
Şu telefonun işlemci bölümünü soketli yapın da insanlar telefon yerine işlemciyi değiştirsin. Eşeğin kulağına hortum sokmanın anlamı yok.
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bahner 5 yıl
sweet81
yazıklarının altına ımzamı atarım kardesım s4 kullanıyorum 800 mhz sınırlandırdım bırazdan voltaj dusurulerek pıl den bıraz daha faydalanmak adına ınan bana hıc bır uygulama ne takılma nede bır sey var ıslemcı 800*4 olarak calısıyor ısınmada neredeyse yok denılecek kadar az adamlar hala ıslemcı guclendırme pesındeler ıslemcı kadar su pıllerle ugrassalar daha ıyı bence

arkadaşım rootsuz olarak cpu frekansını değiştiren bi program varmı yada s4 üzerinden cpu ayarını nasıl yaptın?
bilgi verebilirmisin..
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sweet81 5 yıl bahner
bahner
sweet81
yazıklarının altına ımzamı atarım kardesım s4 kullanıyorum 800 mhz sınırlandırdım bırazdan voltaj dusurulerek pıl den bıraz daha faydalanmak adına ınan bana hıc bır uygulama ne takılma nede bır sey var ıslemcı 800*4 olarak calısıyor ısınmada neredeyse yok denılecek kadar az adamlar hala ıslemcı guclendırme pesındeler ıslemcı kadar su pıllerle ugrassalar daha ıyı bence

arkadaşım rootsuz olarak cpu frekansını değiştiren bi program varmı yada s4 üzerinden cpu ayarını nasıl yaptın?
bilgi verebilirmisin..

Arkadasim root suz dediklerimi yapmanin imkani yok garanti olayini goze aliyorsan yapabilirsin sana kalmis ben tel delta servis garantili aldim geldigi gun 1 gun dayanabildim hemen yeni room yukledim
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Rusty 5 yıl
Şu telefonun işlemci bölümünü soketli yapın da insanlar telefon yerine işlemciyi değiştirsin. Eşeğin kulağına hortum sokmanın anlamı yok.
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