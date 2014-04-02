Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Daha iyi fotoğraf ve video çekmek isteyenlere özel iOS uygulaması ProCamera 7 güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
407
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Daha iyi fotoğraf ve video çekmek isteyenlere özel iOS uygulaması ProCamera 7 güncellendi
iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için Cocologics adlı geliştirici tarafından hazırlanan gelişmiş kamera uygulaması ProCamera 7, TIFF format desteğiyle beraber büyük bir güncelleme aldı.
Kişilere fotoğraf tarafında gelişmiş düzenleme seçenekleri, gece fotoğraflarına özel çekim modu, 50 farklı profesyonel filtre / efekt ile 16:9 ve saniyede 10 kare seri çekim desteği sunarken, video tarafında ise 6 kat dijital yakınlaştırma, gelişmiş video ayarları ve titremeleri önleyen sanal deklanşör gibi özellikler sunabilen ProCamera 7 uygulaması, hazırlanan fotoğraf ya da videoları Facebook, Twitter, Instagram gibi noktalar üzerine ya da toplu olarak Dropbox'a aktarabiliyor ve sade ara yüzüyle de iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor. Yayınlanan 5.3 sürümüyle TIFF fotoğraf formatına destek vermeye başlayan uygulama, bu sayede yüksek kalitede kayıpsız kayıt gerçekleştirebiliyor. Paylaşma yapısı da geliştirilerek Instagram için yüksek kaliteli fotoğraf aktarma desteği getirilen ProCamera 7,  aynı zamanda artık paylaşma için Vimeo’yu kullanabiliyor, eskiye oranla daha gelişmiş gölge - parlak alan aracı sunuyor ve son olarak kablosuz yazıcılar ile bağlantı kurarak baskı verebiliyor.
1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen video ve fotoğraf uygulaması ProCamera 7, buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id694647259?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Black_Tower 5 yıl
Kaliteli ender uygulamalardan bir tanesi... tavsiye ederim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
east10 5 yıl
Hevelsendim indireyim diye, baktım 1.79TL dediğiniz 10.49TL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Casper Nirvana CRY 17.3" Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme 5 yıl WD: Yeni Nesil Mor Sabit Diskler, WDCloud ve dahası! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Pedofili İçeren Kitap Tepki Yarattı
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim