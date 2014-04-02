Daha iyi fotoğraf ve video çekmek isteyenlere özel iOS uygulaması ProCamera 7 güncellendi

iOS 7 işletim sistemli iPhone ile iPod Touch için Cocologics adlı geliştirici tarafından hazırlanan gelişmiş kamera uygulaması ProCamera 7, TIFF format desteğiyle beraber büyük bir güncelleme aldı.

Kişilere fotoğraf tarafında gelişmiş düzenleme seçenekleri, gece fotoğraflarına özel çekim modu, 50 farklı profesyonel filtre / efekt ile 16:9 ve saniyede 10 kare seri çekim desteği sunarken, video tarafında ise 6 kat dijital yakınlaştırma, gelişmiş video ayarları ve titremeleri önleyen sanal deklanşör gibi özellikler sunabilen ProCamera 7 uygulaması, hazırlanan fotoğraf ya da videoları Facebook, Twitter, Instagram gibi noktalar üzerine ya da toplu olarak Dropbox'a aktarabiliyor ve sade ara yüzüyle de iyi bir kullanıcı deneyimi sunabiliyor. Yayınlanan 5.3 sürümüyle TIFF fotoğraf formatına destek vermeye başlayan uygulama, bu sayede yüksek kalitede kayıpsız kayıt gerçekleştirebiliyor. Paylaşma yapısı da geliştirilerek Instagram için yüksek kaliteli fotoğraf aktarma desteği getirilen ProCamera 7, aynı zamanda artık paylaşma için Vimeo’yu kullanabiliyor, eskiye oranla daha gelişmiş gölge - parlak alan aracı sunuyor ve son olarak kablosuz yazıcılar ile bağlantı kurarak baskı verebiliyor.

1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen video ve fotoğraf uygulaması ProCamera 7, buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id694647259?mt=8