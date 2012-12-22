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Daha ucuz Nexus 7 versiyonu gelecek yılın ilk aylarında pazara sunulabilir

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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4 çekirdekli Tegra 3 işlemci ve 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükteki IPS ekranıyla 200$ altı 7 inçlik tablet segmentine önemli bir hamle yapan ASUS ve Google işbirliğinin daha ucuz bir versiyonu pazara sunmak istediği bir süredir dile getiriliyor.

Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği bilgiye göre ise ASUS, daha ucuz bir ekran teknolojisi olan cam-film-film (GFF) kullanarak panel üretimi yapan Çinli O-Film Tech firmasıyla görüşme halinde ve tedarik zincirine katılması için ısrarcı.

O-Film Tech Aralık ayı itibariyle panel tedariğine başlamış durumda. Hassasiyet konusunda biraz ödün veren bu tip paneller, daha ince ve maliyeti de düşürüyor. Bu sayede ASUS, gelecek yılın ilk çeyreğinde daha ucuz Nexus 7 modelini pazara sunabilecek.

Bazı kaynaklar modelin maliyetinin düşmesiyle 99$'a giden yolun açılacağını belirtiyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarını da hedefleyen Asus, lansman tarihinde 500 000-600 000 civarında ilk parti satışı bekliyor. 

Ancak bazı kaynaklar, diğer bileşenlerin de aynı oranda ucuzlaması gerektiğini, bu bakımdan fiyat aralığının 129$-149$ olabileceğini dile getiriyor. Ayrıca yılın ilk çeyreğinin tatil sonrası döneme denk geldiği için satış açısından yavaş bir dönem olacağı ve modelin ikinci çeyrek için hazırlandığı da ekleniyor.

Nexus 7'nin oluşturduğu güçlü talep, 7 inçlik tablet segmentinde daha fazla ağır olmak isteyen ve Amazon'dan pay kapma yarışında olan Asus, yeni ürünlerle segmenti beslemeye devam edecektir.

http://www.digitimes.com/news/a20121219PD217.html Yorum Yaz
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Secteria 6 yıl
Sd card slotu yok diyenler otg kabloyla 64 gb lik flahs bellek bağlayıp içindeki herşeye bakabiliyorum arkada kamerası olmaması önemli birşey değil çıkarır telefonunla çekersin
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alikiziltoprak 6 yıl
Dahili kartın yerini tutmaz. Film izlemek müzik dinlemek için belki idare edersin ama uygulama kurmak istediğinde ne olacak? Bariz bir eksikliktir bu.. Teknoloji cennetinde bir yasak elma misali...........................
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Kasatka 6 yıl
Arkadaslar herkes sizin gibi dusunmuyor. Ozellikle ureticiler. 8 gb lik model zaten prestij cihazi. Yani bakin bu fiyata bu urunu uretebiliyorum demek icin. Ayrica 8 gb den kar edemiuorlar. Cohu kisi derya 8 gb ile 16 gb arasinda neden cok fark var fazlaliktan 16 hb ye 50 euro fazla istiyorlar derlerya ha iste o fark gb farki degil ureticinin kar farki. Yoksa fazladan 8 gb ureticiye max 6 dolar fazlalik getirir. Hal boylenolunda kart slotuda korsa millet 8 gb lik modeli terch eder ki o zamanda uretici bunu istemez.
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alikiziltoprak 6 yıl
Biz ne dersek o olur diyenlere boyun mu eğelim? Kendi bildiğini okuyan elmaya boyun eğmedik ASUS'a mı eğeceğiz!
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Bukalemun 6 yıl
ucuzu görmedik ki ! daha ucuza alalım. 8gb bu donanıma az ve ARKA KAMERA / SD kart slotu yok !
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jakops. 6 yıl
Fiyatla birlikte donanım da düşecekse biz almıyalım.
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alikiziltoprak 6 yıl
Sen hafıza kartı desteği koyma, her 8 GB a yarı yarıya fiyat biç, şimdi de mucizeymiş gibi fitatları düşürebileceğini söyle. Go home, Yankee.
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