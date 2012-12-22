Daha ucuz Nexus 7 versiyonu gelecek yılın ilk aylarında pazara sunulabilir





4 çekirdekli Tegra 3 işlemci ve 7 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlükteki IPS ekranıyla 200$ altı 7 inçlik tablet segmentine önemli bir hamle yapan ASUS ve Google işbirliğinin daha ucuz bir versiyonu pazara sunmak istediği bir süredir dile getiriliyor.





Digitimes'ın endüstri kaynaklarına dayanarak verdiği bilgiye göre ise ASUS, daha ucuz bir ekran teknolojisi olan cam-film-film (GFF) kullanarak panel üretimi yapan Çinli O-Film Tech firmasıyla görüşme halinde ve tedarik zincirine katılması için ısrarcı.





O-Film Tech Aralık ayı itibariyle panel tedariğine başlamış durumda. Hassasiyet konusunda biraz ödün veren bu tip paneller, daha ince ve maliyeti de düşürüyor. Bu sayede ASUS, gelecek yılın ilk çeyreğinde daha ucuz Nexus 7 modelini pazara sunabilecek.





Bazı kaynaklar modelin maliyetinin düşmesiyle 99$'a giden yolun açılacağını belirtiyor. Gelişmekte olan ülke pazarlarını da hedefleyen Asus, lansman tarihinde 500 000-600 000 civarında ilk parti satışı bekliyor.





Ancak bazı kaynaklar, diğer bileşenlerin de aynı oranda ucuzlaması gerektiğini, bu bakımdan fiyat aralığının 129$-149$ olabileceğini dile getiriyor. Ayrıca yılın ilk çeyreğinin tatil sonrası döneme denk geldiği için satış açısından yavaş bir dönem olacağı ve modelin ikinci çeyrek için hazırlandığı da ekleniyor.





Nexus 7'nin oluşturduğu güçlü talep, 7 inçlik tablet segmentinde daha fazla ağır olmak isteyen ve Amazon'dan pay kapma yarışında olan Asus, yeni ürünlerle segmenti beslemeye devam edecektir.

http://www.digitimes.com/news/a20121219PD217.html