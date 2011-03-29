Danger Den, GeForce GTX 590 için hazırladığı su soğutma bloğunu tanıttı

Nvidia'nın yüksek performans segmentindeki yeni amiral gemisi GeForce GTX 590 için hazırlanan su soğutma bloklarının sayısı hızla artıyor. EK Waterblocks ve Koolance firmalarındna sonra çift grafik işlemcili GeForce GTX 590'a yönelik su soğutma bloğu sunan bir diğer üretici de Danger Den oldu. Hız aşırtma odaklı sıvı soğutma sistemlerinde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan Danger Den'in DD-GTX590 kod adlı tamamı Bakır yeni soğutma bloğu, GeForce GTX 590'ın tamamına yakınını kapsıyor ve bu sayede her birinde 3.2 milyar transistör bulunan GF110 GPU'sunun çiftiyle birlikte bellek yongalarını, GPU'ların haberleşmesini sağlayan köprü yongayı ve güç devrelerini de soğutabiliyor.

Üst kısmı akrilik ile kaplı olan soğutucu bloğunun düşük akım sınırlama tasarımını baz aldığı ve üzerinde yer alan G 1/4 bağlantıları ile güncel su soğutma sistemleriyle sorunsuzca kullanılabildiği belirtiliyor. Nvidia'nın referans tasarımlı GeForce GTX 590 modeliyle uyumlu olan Danger Den DD-GTX590, yurt dışında 119,95 dolar seviyesinden sunuluyor.