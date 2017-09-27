Danıştay yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı aldı

Yürütmeyi Durdurma Kararı Alındı
Red kararına itiraz eden ve yürütmenin durdurulmasını talep eden Burcu Berent'in davasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önemli bir karar aldığını duyurdu. Dava ile ilgili kararın kurul tarafından oy çokluğu ile 14 Eylül tarihinde alındığı belirtilirken ''yaz saati uygulamasını kalıcı kılan'' kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi. Karar metninde ''ülkemizde esas olarak uygulanması gereken saatin, kış saati olduğu'' vurgulanırken kış saati uygulamasının istisnasını belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na tanına yetkinin sadece bir saati aşmamak kaydıyla ''istisna olan uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek'' olduğu kaydedildi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, geçtiğimiz yıl Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın, yaz saati uygulamasının kalıcı olarak uygulanmasını amaçladığını ancak Bakanlar Kurulu'nun bu yetkiye sahip olmadığını ifade etti. Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda geçtiğimiz yıldan beri ülke genelinde, sürekli olarak uygulanmakta olan yaz saati uygulamasının yerine nasıl bir uygulama geleceği ise henüz belirsizliğini koruyor.
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doğru hakimler anlamaz, mecliste ki istanbul belediye başkanı eski şoförü çok anlar. israfsınız başka bir şey değil.
Sonra bir kahraman çıkar ve küçük bir KHareKetle çözüverir
:)
Kurtar bizi sipirmin!
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