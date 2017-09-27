Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Danıştay yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı aldı

Geçtiğimiz yıl Bakanlar Kurulu tarafından alınan ve ülke genelinde, yıl boyunca yaz saati uygulamasına geçildiğini duyuran karar için Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı aldı.
1 yıl
6b
1
37
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Danıştay yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı aldı
Tam Boyutta Gör
 

8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca ''27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi'' kararlaştırılmıştı. Bu karar ile birlikte Türkiye'de yaz saati uygulaması kalıcı hale getirilirken kış saati uygulamasına son verilmişti. Bu karara itiraz ederek yürütmenin durdurulması için dava açan Burcu Berent'in istemi Danıştay Onuncu Dairesi tarafından geçtiğimiz mayıs ayında reddedilmişti.


Yürütmeyi Durdurma Kararı Alındı 

Red kararına itiraz eden ve yürütmenin durdurulmasını talep eden Burcu Berent'in davasında, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu önemli bir karar aldığını duyurdu. Dava ile ilgili kararın kurul tarafından oy çokluğu ile 14 Eylül tarihinde alındığı belirtilirken ''yaz saati uygulamasını kalıcı kılan'' kararın yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiği bildirildi. Karar metninde ''ülkemizde esas olarak uygulanması gereken saatin, kış saati olduğu'' vurgulanırken kış saati uygulamasının istisnasını belirleme konusunda Bakanlar Kurulu'na tanına yetkinin sadece bir saati aşmamak kaydıyla ''istisna olan uygulamanın başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek'' olduğu kaydedildi.


Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, geçtiğimiz yıl Bakanlar Kurulu tarafından alınan kararın, yaz saati uygulamasının kalıcı olarak uygulanmasını amaçladığını ancak Bakanlar Kurulu'nun bu yetkiye sahip olmadığını ifade etti. Kurul tarafından alınan karar doğrultusunda geçtiğimiz yıldan beri ülke genelinde, sürekli olarak uygulanmakta olan yaz saati uygulamasının yerine nasıl bir uygulama geleceği ise henüz belirsizliğini koruyor. 


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bkaakco 1 yıl en beğenilen
Saçma sapan bir karardı. İyi olmuş.
Yanıtla +34
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 1 yıl
Ülkeyi diplomasız mahalle kabadayısı yönetirse böyle olur.
1 Yanıt Yanıtla +23
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
simbolmina 1 yıl
KHK is loading.......
Yanıtla +22
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
memici 1 yıl
Yine dolmuş siteye fetöşçü made in usa cılar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
mahmeme ne karışıyor meclisin işine ,mahmekem mi yönetiyor Türkiye yi,ne anlar hakimler
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emre6128 1 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

mahmeme ne karışıyor meclisin işine ,mahmekem mi yönetiyor Türkiye yi,ne anlar hakimler

doğru hakimler anlamaz, mecliste ki istanbul belediye başkanı eski şoförü çok anlar. israfsınız başka bir şey değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Onlara uymayalım diye :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoano 1 yıl
bi tane yeni kanuna khkya bakar :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 1 yıl
Gerizekalılar sürüsüyle uğraşıyoruz şöyle adam gibi bir ekip olsa ülkenin başında da düzlüğe çıksak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
beyazsoy 1 yıl
Çözüm basit her yıl bir yıllığına karar alınır biter yada yasa değiştirilir
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CiGaHaGi 1 yıl
Yazık oldu üyelere çok ta gençtiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilgezer 1 yıl
saatleri ayarlama hükümeti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mesudum 1 yıl
Ülkeyi bu durum biraz daha gersin, biraz daha krize soksun hele, acele etmeyin.
Sonra bir kahraman çıkar ve küçük bir KHareKetle çözüverir
:)
Kurtar bizi sipirmin!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
mesele yetki değil bir khk çıkartır onu da ekler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5952 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
saat, Türkiye Gündemi ve
5 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Dünyayı eğiten Türk girişimi Udemy: Türkçe kurslarla 30 liraya geliştirici olun! 1 yıl Boeing'ten ''Jetpack'' yarışması: Toplam ödül 2 milyon dolar 1 yıl CRISPR Cas 9 kullanılarak IVF’nin başarı oranı yükseltilebilir 1 yıl Bir sonraki Sony amiral gemisi tamamen yeni tasarıma sahip olacak 1 yıl Dünyanın ilk otonom drone ile teslimat sistemi İsviçre'de kuruluyor 1 yıl 3000TL'lik oyuncu sistemi topladık "İzleyin SSD ve DDR4 bellek kazanma şansı yakalayın!" 1 yıl K|NGP|N 4 dünya rekorunu birden kırdı! 1 yıl ABD Gıda ve İlaç Dairesi giyilebilir teknoloji ürünlerine yönelik program başlatıyor 1 yıl Büyük ölçekli hibrit (güneş + rüzgar) enerji sistemleri yaygınlaşıyor 1 yıl Mesajlaşma uygulaması Signal, kullanıcı bilgilerini saklamak için DRM kullanacak 1 yıl Ryzen 5 PRO APU’su mobil Core i5 işlemcisinin önünde, Vega 20 2018'in 3. çeyreğinde bizlerle 1 yıl iPhone 8 Plus vs Samsung Galaxy Note 8 kamera karşılaştırması 1 yıl Face ID teknolojisi iPhone X üretim sürecini yavaşlatıyor 1 yıl Sandisk Extreme GO USB 3.1 Flaş Bellek inceleme 1 yıl Netflix uçaklardaki Wi-Fi kalitesini artırmaya çalışacak 1 yıl İngiltere'de milyonlarca çocuk yasal sınırları aşan kirli havayı soluyor 1 yıl Google, alışveriş platformunu bağımsız bir birim haline getiriyor 1 yıl Asus’un 19 ekran kartı destekleyen çılgın anakartı satışa çıkıyor 1 yıl ABD ve Rusya birleşti: İnsanoğlu Ay'a geri dönüyor! 1 yıl WeChat resmen Çin hükümetine bilgi sağlıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Danıştay yaz saati uygulaması için yürütmeyi durdurma kararı aldı Sonraki Mac için iMovie, HEVC desteği ile güncellendi 1 yıl Türk mühendislerden 140 farklı işlemi yapabilen Milli ATM 1 yıl Maliye Bakanı Naci Ağbal açıkladı: MTV yüzde 40 artacak 1 yıl Rus silah devi Kalashnikov Concern, uçan aracını tanıttı 1 yıl iPhone 8 üretim maliyetleri daha yüksek 1 yıl Konsept: Çerçevesiz iPhone SE Plus böyle görünebilir 1 yıl ARM, muhtemel bir Imagination teklifi için hazır 1 yıl Apple’ın yeni dosya sistemi Fusion Drive sistemlere de geliyor 1 yıl Snapchat’e gökyüzü filtreleri geliyor 1 yıl Oculus’un kurucusu yeni bir VR girişimine başlıyor 1 yıl BMW, elektrikli ve hibrit araçları için kablosuz şarj cihazı satışa sunacak 1 yıl Twitter gönderileri yakında 280 karakter olacak (Siz de deneyebilirsiniz) 1 yıl Intel insan beynini taklit edebilen bir AI çipi geliştirdi 1 yıl Konsol pazarına yeni oyuncu: Ataribox 1 yıl Elektrikli süpürgeleriyle ünlü Dyson elektrikli otomobil yapıyor 1 yıl Intel Core i7-8700K’nın oyun testleri geldi 1 yıl Call of Duty: WWII PC betası için sistem gereksinimleri 1 yıl iOS 11.0.1 yayınlandı 1 yıl British Airways elektrikli römorkör kullanımına geçiyor 1 yıl Asus ZenFone 4 Pro detaylı ön inceleme: Yeni nesil amiral gemisi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Crash Team Racing Nitro-Fueled Adventure
Bölüm Sonu Canavarı
MANSUR YAVAŞ Tek Bir İhalede 812 Milyon
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim