Das Keyboard'dan oyunculara yönelik klavye taşıma çantası

Bilgisayar ürünleri ve çevrebirimlerine yönelik taşıma çantaları ile piyasada tanınan Das Keyboard, oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni taşıma çantası ile ilgi çekecek gibi görünüyor.





Das Keyboard Gaming Sling adındaki taşıma çantası kullanıcılara klavye, fare ve LAN ile ilişkili kulaklık gibi çevrebirimlerini taşıyabileceği bölmeler sunuyor. 1680d balistik naylon materyalinden üretilen çanta suya ve düşmelere karşı dayanıklı.





10cm x 55cm x 23cm boyutlarına sahip olan Das Keyboard Gaming Sling ayrıca kapak kısmında DVD koymak için cepler de bardındırıyor. Kullanıcının rahat bir şekilde taşıması için tasarlanmış Das Keyboard Gaming Sling çanta modeli ömür boyu garantili ve 75$ fiyat etiketine sahip.