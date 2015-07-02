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Das Keyboard'dan oyunculara yönelik klavye taşıma çantası

3 yıl
3,3b
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3
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Das Keyboard'dan oyunculara yönelik klavye taşıma çantası
Bilgisayar ürünleri ve çevrebirimlerine yönelik taşıma çantaları ile piyasada tanınan Das Keyboard, oyunculara yönelik olarak hazırladığı yeni taşıma çantası ile ilgi çekecek gibi görünüyor. 

Das Keyboard Gaming Sling adındaki taşıma çantası kullanıcılara klavye, fare ve LAN ile ilişkili kulaklık gibi çevrebirimlerini taşıyabileceği bölmeler sunuyor. 1680d balistik naylon materyalinden üretilen çanta suya ve düşmelere karşı dayanıklı.

10cm x 55cm x 23cm boyutlarına sahip olan Das Keyboard Gaming Sling ayrıca kapak kısmında DVD koymak için cepler de bardındırıyor. Kullanıcının rahat bir şekilde taşıması için tasarlanmış Das Keyboard Gaming Sling çanta modeli ömür boyu garantili ve 75$ fiyat etiketine sahip. 
Das Keyboard'dan oyunculara yönelik klavye taşıma çantası
 

http://shop.daskeyboard.com/collections/products/products/das-keyboard-gaming-sling?siteID=TnL5HPStwNw-ng44C9hxqOxN5xoJBa_NBA Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mr. Jingles 3 yıl
Keman çantası sandım.
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Das Boot 3 yıl
Poşete koy götür ya
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tugares 3 yıl
Tasarım ve iç dizayn süper olmuş :)
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