Death Stranding "Yeni video, yeni sorular, uçuk grafikler"

Hideo Kojima'nın merakla beklenen ve beraberinde pek çok soru işareti barındıran oyunu Death Stranding için ilk oynanış görüntülerinin de olduğu yeni tanıtım videosu görücüye çıktı.

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