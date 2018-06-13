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Death Stranding "Yeni video, yeni sorular, uçuk grafikler"

11 ay
6b
1
Oyunlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Tunahan
Editör
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Hideo Kojima'nın merakla beklenen ve beraberinde pek çok soru işareti barındıran oyunu Death Stranding için ilk oynanış görüntülerinin de olduğu yeni tanıtım videosu görücüye çıktı.

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Bay Robot 11 ay en beğenilen
Uçuk grafikler? Crysis 3’ün yanında bu minecraft kalıyor.
Crysis 1 grafikleri kadar ancak bu grafikler...
1 Yanıt Yanıtla +10
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Sliskelion 11 ay Bay Robot
Kafamı kıracağım, Allah'ım sen ne ile sınıyorsun.
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fotifoti 11 ay
nesi uçuk grafik?
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Frobisher 11 ay
Quantum break daha uçuk bundan bence grafikte.
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Cute Hentai 11 ay
İyi anlaştıklarına şaşırmamalı. Kojima'yı severim, Mads'i ayrı severim. Kojima'nın oyunlarına pek ağırlık vermesemde (aylar içinde bitiririm Kojima'nın yapımlarını) bu yapımda sırf bu ikili ortak çalıştığı için daha fazla ağırlık vereceğim.
Kojima ve Mads uyumu diye buna derim.
Arada farklılıklar çoktur ama ortak bir nokta varki fotoğrafta açıkca belli. :)
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Cute Hentai 11 ay
Yaptığın son oyun şuan elimde, oynuyorum, ağlıyorum her sahnesinde...

Kojima San, seviliyorsun.


Şu videonun da tamamını izleyin. TR altyazı mevcut. Mükemmel bir muhabbet dönüyor.

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mavizamanda 11 ay
Uçuk grafik değil mi? Crysis 3'ün yanında Minecraft mı kalır?! Yok artık... Göz var nizam var yahu: grafikler doruk noktada.
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Amd64x2 11 ay
Oyuncu biri değilimdir, aylarca yıllarca oynamadığım olur, yalnız bu oyun bana, başlayıp ta bitirdiğim ender oyunlardan olan Dear Esther'i hatırlattı nedense.
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1982-utkan 11 ay
Çim bayır gezme similasyonu
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fotifoti 11 ay
nesi uçuk grafik?
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ALKaraca 11 ay
Çok garip bir oyunmuş.Taşıyıcı adam vs konusu çok ilginç
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XPerience 11 ay muaz1984
Hikaye ve duygusal derinlik sevenler için efsane, aksiyon ve hız isteyenler için hayal kırıklığı olur diye düşünüyorum. Peşin peşin yorum yapmak çok anlamsız ama bakalım tahminler tutacak mı.
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muaz1984 11 ay
Demedi demeyin bu mesajim burda dursun fıs çıkacak bu oyun.
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