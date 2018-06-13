Death Stranding "Yeni video, yeni sorular, uçuk grafikler"

|Quantum break daha uçuk bundan bence grafikte.
| İyi anlaştıklarına şaşırmamalı. Kojima'yı severim, Mads'i ayrı severim. Kojima'nın oyunlarına pek ağırlık vermesemde (aylar içinde bitiririm Kojima'nın yapımlarını) bu yapımda sırf bu ikili ortak çalıştığı için daha fazla ağırlık vereceğim.
Kojima ve Mads uyumu diye buna derim.
Arada farklılıklar çoktur ama ortak bir nokta varki fotoğrafta açıkca belli. :)
| Yaptığın son oyun şuan elimde, oynuyorum, ağlıyorum her sahnesinde...
Kojima San, seviliyorsun.
Şu videonun da tamamını izleyin. TR altyazı mevcut. Mükemmel bir muhabbet dönüyor.
|Uçuk grafik değil mi? Crysis 3'ün yanında Minecraft mı kalır?! Yok artık... Göz var nizam var yahu: grafikler doruk noktada.
|Oyuncu biri değilimdir, aylarca yıllarca oynamadığım olur, yalnız bu oyun bana, başlayıp ta bitirdiğim ender oyunlardan olan Dear Esther'i hatırlattı nedense.
|Çim bayır gezme similasyonu
|nesi uçuk grafik?
|Çok garip bir oyunmuş.Taşıyıcı adam vs konusu çok ilginç
|Hikaye ve duygusal derinlik sevenler için efsane, aksiyon ve hız isteyenler için hayal kırıklığı olur diye düşünüyorum. Peşin peşin yorum yapmak çok anlamsız ama bakalım tahminler tutacak mı.
|Demedi demeyin bu mesajim burda dursun fıs çıkacak bu oyun.
Crysis 1 grafikleri kadar ancak bu grafikler...