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DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Big Frost Extreme Edition

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Soğutucular / Fanlar
knight
Haber Editörü
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DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Big Frost Extreme Edition
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Hem masaüstü bilgisayarlara hem de dizüstü bilgisayarlara yönelik farklı soğutma çözümleri üreten DeepCool, çok yakında Big Frost Extreme Edition olarak isimlendirdiği simetrik çift kule tasarımlı yeni işlemci soğutucusu ile hız aşırtma tutkunlarının huzuruna çıkmaya hazırlanıyor.
Bazı ülkelere Neptwin Extreme Edition ismi altında giriş yapacağı dile getirilen işlemci soğutucusunun, gözlemlediğimiz kadarıyla tasarım açısından DeepCool'un Big Frost modelinden herhangi bir farkı yok. Öte yandan yeni işlemci soğutucusunda 6 adet bakır ısı borusu, nikel ile kaplanmış vaziyette. Alüminyum yaprakları bulunan işlemci soğutucusunun nikel kaplı tabanı, fotoğraflarda da görüleceği üzere tıpkı bir ayna gibi nesneleri yansıtıyor.
Big Frost Extreme Edition'ın işlemci destek listesi oldukça geniş. İşlemci soğutucusu Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1366, LGA 2011 işlemcileriyle; AMD'nin ise soket AM2, AM2+, AM3, AM3+, FM1, FM2 işlemcileriyle kullanılabilmekte. İşlemci soğutucusunun yaprakları iki adet 120 mm'lik fan tarafından soğutuluyor. Fanların ikisi de PWM fonksiyonlu yani ısı durumuna göre çalışma hızlarını otomatik şekilde ayarlayabiliyor.
DeepCool, Big Frost Extreme Edition'ın fiyatına dair bilgiyi henüz vermemiş.
DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Big Frost Extreme Edition
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DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Big Frost Extreme Edition
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DeepCool'dan çift kule tasarımlı işlemci soğutucusu: Big Frost Extreme Edition
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http://www.expreview.com/21836.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bukalemun56 7 yıl
reaktörmü soğutacaz la bu ne
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LeßroN 7 yıl
aynı tip model üretmeye devam ediyorlar.
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Jacoff 7 yıl
Soğutucuyu yeni değiştirdik, yapılır mı bu haber şimdi? Şunun güzelliğine bak be, zorla aldıracaksınız :D
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TURK-ŞAD 7 yıl
Artık modası yavaş yacaş geçmeye başladı bu tip soğutucuların... Corsair Hydro serisi cellatları oldu bunların...!!
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aykutx 7 yıl
700-750gr. vardır bu.
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