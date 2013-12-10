Deezer, Deezerby uygulamasının açılışını Ceza ile birlikte yapıyor









Ülkemizde de geniş bir kullanıcı ağına sahip olan çevrimiçi müzik dinleme hizmeti Deezer, Dinle ve Keşfet özelliği ile birlikte her ülkenin sanatçıları ve farklı ünlü isimlerinin imza attığı Deezerby uygulamasının da lansmanını gerçekleştirdi.





Deezerby, bir hafta boyunca her ülkenin sanatçıları ve farklı ünlü isimlerinin editör koltuğuna geçerek sevdiği şarkıları, favori albümlerini ve bizzat hazırladığı çalma listelerini müzik severlerle paylaşmasını sağlıyor.





İngiltere'den top model Laura Whitmore, Fransa'dan aktör Jamel Debbouze, Brazilya'dan futbolcu Ronaldinho, Belçikalı ünlü alternatif pop grubu Hooverphonic ve Avustralyalı sanatçı Gossling gibi isimlerin katıldığı lansman projesinde Türkiye'yi Ceza temsil edecek.





Hali hazırda Deezer bünyesinde faaliyete geçen Deezerby uygulamasında ünlü Türk Rap sanatçısı Ceza, 1 hafta boyunca, Deezer'da editör koltuğuna geçerek kendisine ilham veren şarkıları, favori albümlerini ve bizzat hazırladığı çalma listelerini müzik severlerle paylaşacak.





30 milyon şarkı ve günlük ortalama eklenen 27 bin yeni parçasıyla dünyanın en büyük müzik kataloğuna sahip olan Deezer, Dinle ve Keşfet özelliği ile gneiş veritabanı üzerinden kişiye özel müzik deneyimini sunuyor.





Deezer'ın bu haftaki tüm konuk editörleri ve önerileri www.deezer.com/app/deezerby adresinden takip edilebiliyor. Ceza'nın seçtiği içeriklere ise www.deezer.com/app/deezerby/guest/ceza adresinden erişilebiliyor.