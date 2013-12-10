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Deezer, Deezerby uygulamasının açılışını Ceza ile birlikte yapıyor

5 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Deezer, Deezerby uygulamasının açılışını Ceza ile birlikte yapıyor


Ülkemizde de geniş bir kullanıcı ağına sahip olan çevrimiçi müzik dinleme hizmeti Deezer, Dinle ve Keşfet özelliği ile birlikte her ülkenin sanatçıları ve farklı ünlü isimlerinin imza attığı Deezerby uygulamasının da lansmanını gerçekleştirdi.

Deezerby, bir hafta boyunca her ülkenin sanatçıları ve farklı ünlü isimlerinin editör koltuğuna geçerek sevdiği şarkıları, favori albümlerini ve bizzat hazırladığı çalma listelerini müzik severlerle paylaşmasını sağlıyor. 

İngiltere'den top model Laura Whitmore, Fransa'dan aktör Jamel Debbouze, Brazilya'dan futbolcu Ronaldinho, Belçikalı ünlü alternatif pop grubu Hooverphonic ve Avustralyalı sanatçı Gossling gibi isimlerin katıldığı lansman projesinde Türkiye'yi Ceza temsil edecek.

Hali hazırda Deezer bünyesinde faaliyete geçen Deezerby uygulamasında ünlü Türk Rap sanatçısı Ceza, 1 hafta boyunca, Deezer'da editör koltuğuna geçerek kendisine ilham veren şarkıları, favori albümlerini ve bizzat hazırladığı çalma listelerini müzik severlerle paylaşacak.

30 milyon şarkı ve günlük ortalama eklenen 27 bin yeni parçasıyla dünyanın en büyük müzik kataloğuna sahip olan Deezer, Dinle ve Keşfet özelliği ile gneiş veritabanı üzerinden kişiye özel müzik deneyimini sunuyor.

Deezer'ın bu haftaki tüm konuk editörleri ve önerileri www.deezer.com/app/deezerby adresinden takip edilebiliyor. Ceza'nın seçtiği içeriklere ise www.deezer.com/app/deezerby/guest/ceza adresinden erişilebiliyor.

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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
Seçe seçe Ceza'yı mı seçmiş
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okan_cehapelioglu 5 yıl
spotify daha başarılı buluyorum
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alonso59 5 yıl
memlekette rap sanatçısımı kalmamışta bunu seçmişler
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Sıradan Adam 5 yıl
Sabahtan beri uygulama ceza aldı zannediyorum yazıyı okuyunca anladım
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BaranGunduz 5 yıl en beğenilen
Seçe seçe Ceza'yı mı seçmiş
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aytaccgl 5 yıl
deezer ülkemize spotify'dan çok daha fazla önem veriyor. ikisini de premium olarak kullanma şansı buldum, spotify türkiye için gerçekten çok berbat. ahmet kaya ve serdar ortaçı benzer sanatçı yapıp bana öneriyor. demet akalın'ın benzer sanatçılarına ise hiç girmiyorum bile :D Athena grubunu yunanlı bir sanatçı'dan ayırmayı başaramamış, athena dinleyeyim diyorsun bir açıyorsun sirtaki filan geliyor en altta da "bir araya gelemeyiz biz" var. 10 lira bizler için değerli bir rakam, öyle saçma sapan işlere harcayamayız. O nedenle "spotify" pişmanlıktır diyorum, deezer'a her ne kadar daha küçük çaplı da olsa teşekkür ediyorom.
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