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Dell, UltraSharp serisi altında 30-inç LCD monitör sunacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Monitör
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell, UltraSharp serisi altında 30-inç LCD monitör sunacak
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Streak isimli tablet bilgisayarını geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Dell,UltraSharp serisi LCD monitör ailesine 30-inç büyüklüğünde yeni bir model (U3011) eklemeye hazırlanıyor. IPS panel kullanan ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünü destekleyen LCD monitörün teknik detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullandığı ayrıca muhtemelen USB portlarına sahip olduğu belirtiliyor.

Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen Dell'in 30-inç büyüklüğündeki UltraSharp LCD monitörü için Çin'deki üretim tesislerinde kutulamaların başladığı belirtiliyor.

Dell, UltraSharp serisi altında 30-inç LCD monitör sunacak
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mobylette 9 yıl
çözünürlük 16:9 oranında zaten, garip bir durum yok.
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mehmetgirgin 9 yıl
kutularının fotoğrafını koymaları acayip geldi.:D
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