Dell, UltraSharp serisi altında 30-inç LCD monitör sunacak

Streak isimli tablet bilgisayarını geçtiğimiz günlerde kullanıma sunan Dell,UltraSharp serisi LCD monitör ailesine 30-inç büyüklüğünde yeni bir model (U3011) eklemeye hazırlanıyor. IPS panel kullanan ve 2560 x 1440 piksel çözünürlüğünü destekleyen LCD monitörün teknik detayları hakkında henüz çok fazla bilgi olmasa da görüntü aktarımı için D-Sub, DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullandığı ayrıca muhtemelen USB portlarına sahip olduğu belirtiliyor.

Önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulması beklenen Dell'in 30-inç büyüklüğündeki UltraSharp LCD monitörü için Çin'deki üretim tesislerinde kutulamaların başladığı belirtiliyor.