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Dell'den 1.5GHz çift çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
23,5b
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Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmeye yönelik yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Dell, Streak Pro 101DL adını verdiği yeni telefonunu 2012 başında Japonya pazarına sunmayı planlıyor.  
126 x 65 x 10.3 mm boyutlarında ve 140 gram ağırlığında olan telefon, Qualcomm'un 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alıyor ve 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. 540x960 piksel çözünürlüğünü destekleyen telefon, Android 2.3 işletim sistemiyle geliyor ve Dell'in Stage 2.0 isimli grafik arayüzünü kullanıyor.
Diğer özellikleri arasında 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera (LED Flash donanımlı), 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, microSD kart slotu, GPS, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklere yer verilen telefonun netleşmiş çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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ColDasHeLL 8 yıl en beğenilen
ülkerden akıllı telefon bekliyoruz (Y)
1 Yanıt Yanıtla +5
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endoplazmik bir kulum 8 yıl
Keşke herkes işini yapsa...
kurban bayramı gelince büyük avm lerde ki hayvan satışına benzedi
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olağan_şüpheli 8 yıl
hastamısınız... size ne olum... emmimin oğlu dursun bile andrıoid tel çıkarır size ne..beğenmezsen alma..piyasada alternatif olur fiyatları etkiler hiç değilse... ayrıca adam gibi fiyatla androdli telefon yapacaksa arcelik bekoda yapsın..zorla mı satıyolar size... yakarım lan bu forumu

















niye bu kadar gaza geldiysem
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ilk_ze 8 yıl
Android telefonlarin donanimlari iyice birbirine benzedi.. Yakinda tum firmalar ayni urunu cikartir olucak..
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tufancan82 8 yıl
yok yakında ağaoğluda androidli tel çıkaracak alidroid :)
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bulentataseven 8 yıl tufancan82
tufancan82

yok yakında ağaoğluda androidli tel çıkaracak alidroid :)

Allah iyiliğini versin akşam akşam güldürdün yav.
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suhaksk 8 yıl
Ya bi açık işletim sistemi buldular yakinda arcelik vestelde androidli telefon cikartacak sasirdi herkes ne yapacagini
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Lepanto 8 yıl
Photoshop gibi duruyor, özellikle de kapasitif tuşlara bakınca. Henüz konsept sanırım, tasarımı biraz düzeltip satışa sunsalar hiç fena olmaz hani.
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Mr.Kertenkele 8 yıl
Dell yaptımı kaliteli yapar.Türkiye'ye gelmesini isterim.
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quzman 8 yıl
Acaba telefonların bir sonraki evrimi nasıl olacak merak ediyorum ?
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Eminens 8 yıl
Ozellikleri guzel bence,tamam ama fiyat araligi ne olucak acaba?
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ColDasHeLL 8 yıl en beğenilen
ülkerden akıllı telefon bekliyoruz (Y)
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last_legant 8 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL

ülkerden akıllı telefon bekliyoruz (Y)

Hiç şaşırmam bu ne aynı tip aynı önüne gelen telefon çıkarmış... Suyu çıktı...
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