Dell'den 1.5GHz çift çekirdekli işlemciye sahip akıllı telefon

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmeye yönelik yeni model çalışmalarını sürdürüyor. Gelen bilgilere göre Dell, Streak Pro 101DL adını verdiği yeni telefonunu 2012 başında Japonya pazarına sunmayı planlıyor.

126 x 65 x 10.3 mm boyutlarında ve 140 gram ağırlığında olan telefon, Qualcomm'un 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon işlemcisinden güç alıyor ve 4.3-inç büyüklüğünde Super AMOLED ekran ile geliyor. 540x960 piksel çözünürlüğünü destekleyen telefon, Android 2.3 işletim sistemiyle geliyor ve Dell'in Stage 2.0 isimli grafik arayüzünü kullanıyor.

Diğer özellikleri arasında 8 Megapiksel çözünürlüğünde kamera (LED Flash donanımlı), 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera, microSD kart slotu, GPS, 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 gibi özelliklere yer verilen telefonun netleşmiş çıkış tarihi ve fiyatı ise henüz açıklanmadı.