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Dell'den yüksek performans sınıfı yeni masaüstü bilgisayar: Studio XPS 9100

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dell'den yüksek performans sınıfı yeni masaüstü bilgisayar: Studio XPS 9100
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Dell'den yüksek performans sınıfı yeni masaüstü bilgisayar: Studio XPS 9100
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Masaüstü bilgisayar satışları düşme eğiliminde olsa bile firmaların bu alandaki yatırımları devam ediyor. Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, Studio XPS serisia altında sunduğu masaüstü bilgisayarlarına bir yenisini daha ekliyor. XPS 9100 olarak isimlendirilen yeni model, Intel platformunu kullanıyor ve dört ya da altı çekirdekli Intel işlemcilerle konfigüre edilebiliyor. Core i7-920, i7-960 veya i7-980X işlemcileriyle alınabileceği belirtilen sistem, 24GB'a kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve tercihe (ya da bütçeye) bağlı olarak iki adet ATi Radeon HD 5970 2GB ekran kartı ile konfigüre edilbiliyor.

4TB'a kadar depolama alanı sunabilen Dell XPS 9100, optik sürücü olaraksa DVD yazıcı veya Blu-ray sürücü ile donatılabiliyor. Diğer özellikleri arasında Gigabit Ethernet, opsiyonel WiFi, çok formatlı kart okuyucusu ve Windows 7 Home Premium (veya Professional, Ultimate -64bit-) işletim sistemi gibi detaylara yer verilen Dell Studio XPS 9100, yurt dışında 950$'dan başlayan fiyatlarıyla kullanıcıların beğenisine sunuluyor.


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greenk 8 yıl
Bilgisayar buna denir işte.
18 gb ddr 1333 mhz
4 terabayt harddisk
2 adet 2gb ekran kartı çok sağlam bir sistem
3 milyar verilir.
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mehmetgirgin 9 yıl
950 dolarlık olanın özellikleri ne ?
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mobylette 9 yıl
dengeli bir duruşu yok. tasarım farklı olsun derken ipin ucu kaçmış inceden.
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