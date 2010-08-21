Dell'in Android tabanlı yeni akıllı telefonu Thunder detaylandı

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell, hazırlıkları devam eden yeni modellerle akıllı telefon pazarındaki iddiasını güçlendirmek istiyor. Firmanın detayları bir süre önce gün ışığına çıkan Thunder isimli yeni modeli için teknik detaylar belirginleşmeye başladı. Qualcomm'un 1GHz hızında çalışan Snapdragon işlemcisinin güç verdiği akıllı telefon, 4.1-inç büyüklüğünde dokunmatik ekrana sahip. 512MB RAM ve 512MB ROM bellekle donatılan telefon, 8 megapiksel çözünürlüğünde LED flash destekli ana kamera ve görüntülü konuşma için ön tarafa konumlandırılmış VGA çözünürlüğünde ikinci kamerayla donatılmış. Ekran çözünürlüğü 800 x 600 piksel olarak belirlenen telefonun ön mühendislik örneği versiyonlarından birinde Android 1.6 diğerinde ise Android 2.1 işletim sistemi olmakla birlikte pazara sürülecek nihai sürümde Android 2.2 işletim sistemin olması muhtemel görünüyor.

3.5mm kulaklık girişi, microSD kart slotu ve 1400 mAh kapasiteli pil gibi detaylara sahip olan telefonun çıkış tarihi henüz bilinmese de Eylül ya da Ekim aylarında pazara sürülebileceği üzerinde duruluyor.