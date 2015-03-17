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Dev teknoloji firmaları iletişim uydusu satın alma peşinde

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Dev teknoloji firmaları iletişim uydusu satın alma peşinde

Bu hafta ABD'de düzenlene Satellite 2015 konferansında yeni nesil iletişim uydularını tanıtan Boeing, uyduların potansiyel müşterileri konusunda önemli ayrıntılar paylaştı. Müşteriler arasında ünlü markalar da var.
Veri aktarım hızlarını TB seviyesine çıkaran ve maliyetleri de düşüren yeni nesil Boeing iletişim uyduları, tüm dünyaya internet hizmeti verilmesi projelerinin yürütüldüğü bu dönemde oldukça fazla ilgi görüyor. Boeing başkan yardımcısı yeni uyduları için Apple, Google, Amazon ve Facebook gibi pek çok firmanın fırsatları araştırdığını ve bu yıl büyük bir firma ile uydu üretimi konusunda anlaşma sağlayabileceklerini belirtti.
Yeni uyduları kimin istediği konusunda bir bilgi yok. Ancak Google ve Facebook'un ilk sırada olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Apple'ın da dünyadaki veri merkezlerini daha hızlı senkronize edebilmek amacıyla uydu bağlantılarından faydalanabileceği konuşuluyor.
Geçmiş yıllarda büyük maliyetler nedeniyle devlet kurumlarının ve devlet destekli büyük projelerin kullanabildiği uydular gelişen teknoloji sayesinde ticari şirketler tarafından da kullanılabilecek seviyeye geldi. Boeing haricinde SpaceX firması da uzaya 1 milyon dolar maliyeti olan uydular fırlatmayı planlıyor.



http://appleinsider.com/articles/15/03/16/apple-among-big-tech-companies-reportedly-in-talks-to-buy-boeing-communications-satellite Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fthkn 4 yıl
kablosuz teknoloji buna uyum sağlayamayacak büyük bir nüfus kitlesini tehdit edecektir. Kanser vakaları artacak. Herşey kablosuz oldu. Buna uyum sağlayacaktır gelecek nesil ama buna alışamayan insanlar türlü kanser hastalıkları ile kitleler halinde ölecek. Kanser zaten modern bir hastalık. Yani kendi elimizde hazırladığımız bir hastalık. Kaynağı radyasyon ve radyoaktivite.
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Plegus 4 yıl
Yeter artık ben tırsmaya başladım.
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