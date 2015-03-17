Dev teknoloji firmaları iletişim uydusu satın alma peşinde

Bu hafta ABD'de düzenlene Satellite 2015 konferansında yeni nesil iletişim uydularını tanıtan Boeing, uyduların potansiyel müşterileri konusunda önemli ayrıntılar paylaştı. Müşteriler arasında ünlü markalar da var.

Veri aktarım hızlarını TB seviyesine çıkaran ve maliyetleri de düşüren yeni nesil Boeing iletişim uyduları, tüm dünyaya internet hizmeti verilmesi projelerinin yürütüldüğü bu dönemde oldukça fazla ilgi görüyor. Boeing başkan yardımcısı yeni uyduları için Apple, Google, Amazon ve Facebook gibi pek çok firmanın fırsatları araştırdığını ve bu yıl büyük bir firma ile uydu üretimi konusunda anlaşma sağlayabileceklerini belirtti.

Yeni uyduları kimin istediği konusunda bir bilgi yok. Ancak Google ve Facebook'un ilk sırada olduğu tahmin ediliyor. Ayrıca Apple'ın da dünyadaki veri merkezlerini daha hızlı senkronize edebilmek amacıyla uydu bağlantılarından faydalanabileceği konuşuluyor.

Geçmiş yıllarda büyük maliyetler nedeniyle devlet kurumlarının ve devlet destekli büyük projelerin kullanabildiği uydular gelişen teknoloji sayesinde ticari şirketler tarafından da kullanılabilecek seviyeye geldi. Boeing haricinde SpaceX firması da uzaya 1 milyon dolar maliyeti olan uydular fırlatmayı planlıyor.









http://appleinsider.com/articles/15/03/16/apple-among-big-tech-companies-reportedly-in-talks-to-buy-boeing-communications-satellite