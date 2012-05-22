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DigiTimes : Çin'de başarılı görünen Windows Phone satışları geçici

7 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia modellerinin de etkisiyle son aylarda bir miktar yükselişe geçen ve ortalama yüzde 3 civarında bir pazar payına ulaşan Windows Phone , pek çok ülke pazarında özellikle Lumia 900 modeli ile başarılı satışlar gerçekleştiriyor.

İlerisi için umut verici olan bu gelişmelere karşın bazı çevreler gidişattan umutsuz. DigiTimes sitesinin kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre Çin'deki Lumia satışları piyasaya yeni çıkan cihazlar olduğu için doğal olarak yükselişe geçti ancak ilerleyen dönemlerde düşüş başlayabilir.

Mart ayından bu yana Lumia 800C ve Lumia 610C modellerinin satıldığı Çin'de, Windows Phone satışları yüzde 7 oranına ulaşarak, Apple'ın yüzde 6'lık oranını geride bıraktı. Ancak otoriteler bir çeyrekte 5 milyon satan iPhone modellerinin yanında Windows Phone cihazlarının böyle bir rakama ulaşmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.

Pazarda yüzde 60 ile lider olan Android işletim sisteminin, Motorola'nın satışına onay çıkması ile birlikte Android üreticileri tarafından daha fazla benimseneceği görüşü hakim.

Bunun yanında Windows Phone cihazlarının özellikle Apollo sürümü sonrasında ve Windows 8'li tabletlerin çıkışıyla birlikte gelecek yıl yükselişe geçeceğini tahmin edenler de bulunuyor.

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merhabaadunyali 7 yıl en beğenilen
bu insanların nesi var, windows gayet keyifli bir i$letim sistemi, özellikle alt seviye telefonlarda da kullanılabilmesi onu daha da rekabetci yapıyor. android 2.3 windows phone dan iyimi? android 4.0 windows phone dan iyi mi? windows phone kullandıgınızdan eminmisiniz? lumia yı kullanıp da kötü diyebilecek adem oğlu var mı? beğenmezsin o ayrı..
bu insanların nesi var, windows gayet keyifli bir i$letim sistemi, özellikle alt seviye telefonlarda da kullanılabilmesi onu daha da rekabetci yapıyor. android ...
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yildiray35 7 yıl
Daha ne yapsın Çinde apple payını geçmiş. Iphone çok severim, BlackBerry metresımdı. Hepsini bir kenara bırakıp nokia n9 a geçtim. Ama şu an dünyadaki en başarılı akıllı telefon lumia 900. Android ile cebellesen firmaların en iyi yapacakları iş tızen platformuna yatırım yapmak ki öyle de yapıyorlar.
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Ciddiyetsiz 7 yıl
Bunun yanında Windows Phone cihazlarının özellikle Apollo sürümü sonrasında ve Windows 8'li tabletlerin çıkışıyla birlikte gelecek yıl yükselişe geçeceğini tahmin edenler de bulunuyor.

onlardan biri de benim. hayırlısıyla bekliyoruz bakalım. eğer bi miktar daha kıpırtı olursa ve uygulamalar da yavaş yavaş artarsa andoridden windows phone'a geçiş yapma planım var. şu an için işletim sistemi iyi görünüyor...
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haymatloshan 7 yıl
Yeni güncellemeyle çoklu çekirdek desteği gelecek,donanımsal olarak üst seviye telefonlar gelecektir,şu anlık ihtiyaç duymuyor sonuçta.Windows platformundan beklentim büyük akıllı telefon ve tablet pazarında.
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merhabaadunyali 7 yıl en beğenilen
bu insanların nesi var, windows gayet keyifli bir i$letim sistemi, özellikle alt seviye telefonlarda da kullanılabilmesi onu daha da rekabetci yapıyor. android 2.3 windows phone dan iyimi? android 4.0 windows phone dan iyi mi? windows phone kullandıgınızdan eminmisiniz? lumia yı kullanıp da kötü diyebilecek adem oğlu var mı? beğenmezsin o ayrı..
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playmaker10 7 yıl
Rekabetçi donanımlarla çıktığı zaman wp'nun patlama yapacağını düşünüyorum. Tabi önce kısıtlamanın kalkması lazım
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