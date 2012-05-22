DigiTimes : Çin'de başarılı görünen Windows Phone satışları geçici

Nokia Lumia modellerinin de etkisiyle son aylarda bir miktar yükselişe geçen ve ortalama yüzde 3 civarında bir pazar payına ulaşan Windows Phone , pek çok ülke pazarında özellikle Lumia 900 modeli ile başarılı satışlar gerçekleştiriyor.





İlerisi için umut verici olan bu gelişmelere karşın bazı çevreler gidişattan umutsuz. DigiTimes sitesinin kaynaklara dayanarak verdiği bilgiye göre Çin'deki Lumia satışları piyasaya yeni çıkan cihazlar olduğu için doğal olarak yükselişe geçti ancak ilerleyen dönemlerde düşüş başlayabilir.





Mart ayından bu yana Lumia 800C ve Lumia 610C modellerinin satıldığı Çin'de, Windows Phone satışları yüzde 7 oranına ulaşarak, Apple'ın yüzde 6'lık oranını geride bıraktı. Ancak otoriteler bir çeyrekte 5 milyon satan iPhone modellerinin yanında Windows Phone cihazlarının böyle bir rakama ulaşmasının oldukça zor olduğunu belirtiyor.





Pazarda yüzde 60 ile lider olan Android işletim sisteminin, Motorola'nın satışına onay çıkması ile birlikte Android üreticileri tarafından daha fazla benimseneceği görüşü hakim.





Bunun yanında Windows Phone cihazlarının özellikle Apollo sürümü sonrasında ve Windows 8'li tabletlerin çıkışıyla birlikte gelecek yıl yükselişe geçeceğini tahmin edenler de bulunuyor.