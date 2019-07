Dijital Ateş Ölçerler ve Çocuklarda Kullanımı

1-) Cıvalı Cam Ateş Ölçerler

2-) Kızılötesi Ateş Ölçerler

3-) Dijital Ateş Ölçerler

Bebeklerin Ateşi Nereden Ölçülür?

1-) Kulaktan Ateş Ölçme

2-) Alından Ateş Ölçme

3-) Koltuk Altından Ateş Ölçme

4-) Makattan Ateş Ölçme

Bebeklerde en sık rastlanan durum çok fazla ateşlenmeleri. Anneler de doğal olarak bu durumdan dolayı tedirgin oluyorlar ve bebeklerin ateşlenmesi ile ilgili pek çok konuyu merak ediyorlar. Bebeğiniz ateşlendiği zaman vücut ısısı durumunun ne kadar ciddi olabileceğini öğrenmek için evinizde bir ateş ölçer bulundurmanız şart. Ateş ölçerlerin (termometre) de pek tabii ki birçok çeşidi bulunmakta. Bunlardan en yaygın olanı ve en çok tercih edileni ise dijital ateş ölçerler. Dijital ateş ölçerlerin diğerlerine nazaran çok daha kesin sonuca en zararsız şekilde ulaşıldığını söylemeliyiz. Bebeğinizin vücudunun pek çok farklı bölgesinden ateşini ölçmeniz mümkün. Eskilerden kalma bir yöntem olan, dudağınızı bebeğinizin alnına değdirdiğiniz zaman da tabii ki ateşinin yoğunluğunu anlayabilirsiniz. Ancak en sağlıklısı bir ateş ölçer ile net rakamlara ulaşmak ve ateş durumunu düzenli aralıklar ile seyretmek olacaktır. Vücut ısısının 15’er dakikada bir ölçülmesi ve yaptığınız müdahalelerin etkili olup olmadığını görmeniz durumun ciddiyetini daha net takip edebilmenize yarayacaktır. Bu nedenle mutlaka bir ateş ölçer bulundurmanız gerekmektedir. Biz yine de sizlere 3 tip ateş ölçerden de bahsedeceğiz. Peki bunca çeşidin içinden hangisini seçeceksiniz? Dilerseniz önce çeşitleri inceleyelim. Toplam 3 tip ateş ölçer çeşidi seçeneği var.Cıvalı ateş ölçerler çok uzun zamandan beri kullanılıyor. Geçtiğimiz yıllarda en çok kullanılan ateş ölçer çeşidi de bunlardı. Ancak tehlikelerinin farkına varıldığında kullanımı büyük oranda azaldı, hatta zaman zaman yasaklandı. Ne yazık ki satışı yasak olsa da birçok yerde satılmaya devam ediyor. Gelelim cıvalı ateş ölçerlerin tehlikesine. Öncelikle bebeğinizin cildine temas edecek ateş ölçerin cam olması en büyük risk. Kırılabilme ihtimalleri oldukça yüksek ve zaten çok çabuk kırılıyorlar. Yalnızca bu değil, kırıldıkları zaman içerisindeki cıvanın zehirli etkisi bebeklere ciddi oranda zarar veriyor ve canlarını tehlikeye atıyor. Cam bir borunun içerisine doldurulan cıva, vücut ısısının yoğunluğuna göre genleşir ve genleştikçe yükselip işaretli yerlerden bebeğin ateşinin kaç olduğunu gösterir. Aynı durum alkollü cam ateş ölçerler için de geçerlidir. Mantığı ve kullanımı da aynıdır. Tek farkı, camın patlaması durumunda dışarı çıkan alkol bebeğin cildine cıvanınki kadar zarar vermez. Yine de cıvalı ya da alkollü cam ateş ölçer, kullanımı önerilmeyen bir ateş ölçer çeşididir.Kızılötesi termometreler saniyeler içerisinde çocuğun ateşini ölçebilir. Kendi içerisinde de ikiye ayrılan kızılötesi ateş ölçerin bir çeşidi kulaktan, diğer çeşidi ise alından ölçüm yapar. Kızılötesi alın termometresi iki kaşın arasındaki bölgeden vücut ısısını ölçer. Kızılötesi alın termometresi ise kulak zarı ve çevresinden çocuğunuzun vücut ısısını ölçer. Bu termometrelerin en büyük avantajı ise sonucu çok hızlı göstermeleridir. Saniyeler içerisinde bebeğin vücut ısısını ve ateşinin kaç olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak kızılötesi ateş ölçerlerin de kullanımında birtakım riskler vardır. Öncelikle, kızılötesi ışınlar kanserojen ya da radyasyon gibi zararlı bir şey değildir. Fakat göz ile temas ettiği zaman, göz bebeğinin küçülmesine ve gözdeki duyu hücrelerinin çoğunun ölmesine sebep olur. Temassız kızılötesi ateş ölçerler bu noktada dikkatli kullanılmalıdır çünkü bu büyük bir soruna yol açabilir. Bir diğer riski ise, kızılötesi ışınlar bulunduğu bölgeyi ısıtır. Yani, çocuğun zaten ateşi yüksek ve bunun için endişeleniyorsunuz, kızılötesi ateş ölçeri ihmal edip bebeğin vücudunda fazladan tutarsanız hem ateşi artar hem de durduğu bölgede yanıklara sebep olabilir. Bu nedenle eğer kızılötesi temaslı ya da temassız bir ateş ölçer tercih edecekseniz kullanımına oldukça dikkat etmeniz gerekmektedir.Elektronik ve dijital ateş ölçerler günümüz teknolojisinde en yaygın olarak kullanılan termometre çeşididir. Cıvalı cam ateş ölçerler ile kıyaslandığında, çok daha kısa sürede sonuç verir. Ayrıca cıvalı cam ateş ölçerde olduğu gibi kırılma, zehir salma ve çocuğa zarar verme gibi riskleri de yoktur. Bir yandan da temassız ölçüm yapabilmeleri sebebi ile hijyen açısından da oldukça güvenilir olduğu için tercih edilirlik seviyesi de yüksektir. Bu çerçeveden bakarsak, bebeğin ateşini ölçmek için en doğru tercih dijital ateş ölçerlerdir diyebiliriz. Hata oranı maksimum 0 – 0.1 C olduğundan dolayı dijital ateş ölçerler en doğru sonucu en sağlıklı şekilde almanızı sağlar. Ayrıca hafıza göstergesi olması gibi de bir avantajı vardır. Bu sayede belirli aralıklar ile izlemeniz gereken bebeğinizin yoğun ateşlendiği dönemlerde dijital ateş ölçerin hafızasından önceki sayıları kontrol edebilirsiniz. Devir teknoloji devri olunca bunun gibi artılar da günlük hayatımızda hatta bebeklerimizin sağlığında oldukça yararlı oluyor. Dijital ateş ölçerlerde alarm sistemi de mevcuttur. Bu sayede ne kadar süre ateş ölçeri tutmanız gerektiği konusunda kaygılanmanıza ya da saniye saymanıza gerek de yoktur. Ölçüm işlemini tamamladığı zaman alarm ile size haber verir. Otomatik kapandıkları için ve kırılmaya karşı oldukça dayanıklı malzemelerden üretildikleri için de fazlasıyla güvenilirdir.Dijital ateş ölçer ile bebeğin 4 farklı yerinden vücut ısısını ölçebilmek mümkündür. Alından, kulaktan, makattan ve koltuk altından olmak üzere dörde ayrılır. Dört bölgede de etkili sonuç verdiği kanıtlanmıştır. Ateş dil altından da ölçülebilir ancak bu yöntemi bebeklerde ve çocuklarda kullanmak tavsiye edilmez. Bebeklerin oldukça hareketli oldukları ve söz dinlemedikleri zamanlarda alından ya da kulaktan ölçüm yapmak biraz zorlaşabilir. Özellikle de ateşi varsa ve bu sebeple ağlıyorsa ateş ölçmek bazen oldukça zor olabilir. Peki bebeğinizin ateşini hangi bölgeden nasıl ölçmelisiniz? Biraz da bununla alakalı bilgi vermek isteriz…Bebeklerde kulaktan ateş ölme 6 aylıktan küçük olan bebekler için pek tavsiye edilmiyor. Ayrıca dikkat edilmesi gereken nokta ise her zaman aynı kulaktan ölçüm yapılması gerekiyor. İki kulaktan alınan sonuç farklı olabiliyor. Dikkat edilecek diğer hususlar ise; bebek kulaktan ölçüm yapılmadan en az 30 dakika önce; kulağının üzerine yatmışsa, kafasında kulağını kapatan bir şapka varsa, yüzdüyse ya da banyo yaptıysa, çok soğuk ya da sıcak havaya maruz kaldıysa ölçüm yapılmaz. Bu saydığımız maddelerden ya da benzeri durumlardan sonra bebeğin ateşini kulaktan ölçmek için minimum yarım saat beklemek gerekmektedir. Ayrıca eğer bebeğin kulağı temiz değil ise, bu ateş ölçerin verdiği sonucun yanlış olmasına sebebiyet verebilir. Bu arada, eğer bebeğiniz kulak damlası ya da kulağa sürülen bir krem/ilaç kullanıyorsa ölçümü diğer kulaktan yapmalısınız. Yani damlayı ya da ilaçları yalnızca bir kulağa uygulamalısınız.Bebeklerde alından ateş ölçme her yaş için kullanılabilir. Genel olarak kullanılan bir yöntemdir. Bu şekilde dijital ateş ölçer ile alından ölçme yapacaksanız dikkat etmeniz gereken bir husus var. Alından ateş ölçme işlemi yapmadan önce, dijital ateş ölçerin ve bebeğin aynı oda içerisinde 10 dakika kadar bulunması gerekiyor. Bunun sebebi de oda sıcaklığı dolayısı ile sonuçlarda yanlışlık olmasın diye. Ayrıca bebeğinizin alnını ve saçlarını kirlerden arındırmalısınız. Kolonya ve pamuk yardımı ya da bebekler için özel olan ıslak mendil yardımı ile saçlarını alnından çektiğiniz bebeğinizin alnını temizleyebilirsiniz. Kurumasını bekledikten sonra ateş ölçümünü yapabilirsiniz. Eğer temaslı bir dijital ateş ölçer kullanacaksanız bebeğinizin alnına değdirip alarmı uyarı verene kadar beklemeniz gerekmektedir. Bu şekilde doğru sonuç alabilirsiniz. Eğer temassız bir dijital ateş ölçer kullanıyorsanız, yine bebeğiniz alnına, yaklaşık 5 santimetre uzaklıkta ateş ölçeri tutup, alarmı uyarı verene kadar beklemeniz gerekmektedir. Bazı temassız dijital ateş ölçerlerde bu 5 santimetre değişiklik gösterebiliyor. Kullanım kılavuzunu okuyarak doğru mesafeyi uygulayabilirsiniz.Bebeklerde koltuk altından ateş ölçme işlemi, genellikle makattan ölçüm yapılamadığı zamanlarda uygulanan bir yöntemdir. Çünkü bebeğin kollarını belirli bir süre sabit tutmak zordur. Fazla hareketli oldukları için müdahale edemediğiniz bir anda kolunu açarsa tüm ateş ölçme işlemine baştan başlamanız gerekir. Koltuk altından ateş ölçme işlemi yaparken ilk önce bebeğinizin üstündekileri çıkarmanız gerekmektedir. Tişörtü ve atletini çıkarmanız yeterli olacaktır. Eğer bebeğin koltuk altı terli ise önce temizleyip sonra da iyice kurulamanız gerekmektedir. Elektronik ateş ölçerin ucunu, bebeğin koltuk altına iyice yerleştirip bebeğinizin kolunu sıkıca kapatmanız gerekmektedir. Daha sonra bebeğinizin dirseğinden hafifçe bastırarak 3 ila 4 dakika kadar beklemeniz gerekmektedir. Bebekleri o kadar süre bu pozisyonda bekletmek çok zor olabilir. Bu sebeple ateş ölçümünü yaparken ona masal okuyabilir, şarkı söyleyebilir, şarkı açabilir ya da onu uyutmayı deneyebilirsiniz. İhtiyacı olan tek şey o an sakin kalmak.Bebeklerde makattan ateş ölçme işlemi, en doğru sonuç veren yöntemdir. Saydığımız 3 seçenek arasında genellikle en az kullanılan ancak en doğru sonucu veren yöntem makattan ateş ölçmektir. Zaten hem koltuk altından hem de makattan ateş ölçme denemesi yaparsanız, koltuk altından ölçülen ateşin makattan ölçülen ateşten en az yarım derece daha düşük olduğunu göreceksiniz. İlk önce bebeğinizi yumuşak bir örtü ya da bez değiştirme örtüsüne yan yatırmanız gerekmektedir. Ateş ölçerin uç kısmına bir miktar yağ sürmeniz de gerekiyor. Bir eliniz ile bebeğinizin poposunu iki yana açarak anüsün görünmesini sağlamalısınız. Diğer eliniz ile de ateş ölçerin ucunu anüsten 2 ila 2.5 santimetre kadar içeri sokmanız gerekiyor. Bebekleri bu pozisyonda tutmak oldukça zor olduğu için, onu oyalayacak bir şeyler bulmanız gerekmektedir. Bu şekilde ateş ölçerin orada 2 dakika kadar kalması lazım. En doğru sonucu alacağınız bu işlem bitince de dijital ateş ölçeri iyice sterilize etmenizi tavsiye ederiz.Bebeklerde ateş yükselmesi problemi ve ateş ölçerler ile ilgili bilgileri sizlerle paylaştık. Yazımızda da bahsettiğimiz gibi, dijital ateş ölçerler bebeklerin ateşlerini ölçmek için en sağlıklı, en güvenilir ve en kesin sonuç veren yöntemler. Tabii ki birbirinden farklı markalar ve modeller dijital ateş ölçer almak isteyen anne babaların kafasını karıştırabiliyor. Dijital ateş ölçerleri incelemeniz için size bir önerimiz var: Bebekannedünyası! Bebekannedunyasi.com ' da bebeğiniz için dijital ateş ölçer modellerine bakabilirsiniz. Hangisinin nasıl kullanıldığı ile ilgili detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz. Devir teknoloji devri olduğu için, bu teknolojiyi de bebeklerimize en yararlı gelecek şekilde kullanmamız gerekmektedir.