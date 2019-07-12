Dijital Ateş Ölçerler ve Çocuklarda Kullanımı

Bebeklerde en sık rastlanan durum çok fazla ateşlenmeleri. Anneler de doğal olarak bu durumdan dolayı tedirgin oluyorlar ve bebeklerin ateşlenmesi ile ilgili pek çok konuyu merak ediyorlar.