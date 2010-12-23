Dijital kameralar için hazırlanmış en güçlü işlemci: Ambarella iOne

Görüntüleme cihazlar için özelleştirilmiş ARM tabanlı işlemciler hazırlayan Ambarella firması, dijital kameralar için endüstrinin en gelişmiş işlemcisini hazırladığını duyurdu. ARM'nin çift çekirdekli Cortex-A9 mimarisini temel alan1GHz hzıındaki iOne işlemcisi aynı zamanda 533MHz'de çalışan ARM11 tabanlı üçüncü bir çekideğe de sahip. Firmadan yapılan açıklamaya göre üçüncü çekirdek doğrudan doğruya kamera fonksiyonlarını kontrol ediyor. Android platformu için geliştirilen ve entegre grafik birimine de sahip olan Ambrella iOne, sahip olduğu özellikler sayesinde akıllı telefon pazarına göz kırpıyor olsa bile firmanın en azından şu an için öyle bir plana sahip olmadığı anlaşılıyor.

Gerçek zamanlı olarak 30 kare/saniye hızındaki H.264 1080p videoları işleyip çözümleyebilen iOne, eş zamanlı olarak hem fotoğraf hem de video işleyebiliyor. 32MP'e kadar yüksek hızda fotoğraf işleme desteği sunan yeni işlemci, aynı zamanda 3D fotoğraf ve video kayıt için Ambrella tarafından geliştirilen S3D stereoskopik teknolojisine sahip olan işlemci, MPEG-2, DivXTM ve VC-1 gibi formatlara destek sunuyor. 3D HDTV çıkışı için HDMI 1.4 desteği sunan platform aynı zamanda 802.11n WiFi, GPS, Bluetooth ve FM Radto ve Mobil TV gibi ek özelliklere de destek verebiliyor. Aynı zamanda çift CMOS sensör girişi, Gigabit Ethernet, SATA, çift USB 2.0 portu ve S/PDIF desteğine sahip olan iOne platformunun, endüstirnin ilk düşük güç tüketimli 1080p60 3D HD mobil çözümleyicisi olduğu belirtiliyor.

Ambarella'nın öncelikli müşterileri için örneklendirmeye başladığı iOne platformunu akıllı telefonlara adapte edilmesi halinde Nvidia Tegra 2 için güçlü bir rakip olacağı söylenebilir.