Disk bilgi ve temizleme uygulaması DaisyDisk, Mac sistemler için güncellendi

Mac OSX 10.7 üzeri sistemler için hazırlanan disk bilgi ve temizleme uygulaması DaisyDisk, yeni özellikler ile 3.0 sürümüne güncellendi.

Kullanıcılara sabit disklerini dolduran gerekli ya da gereksiz içerikleri gösteren ve kullanılmayan verilerin silinerek performans artışı sağlanmasına imkan tanıyan DaisyDisk uygulaması, özellikle kullanımı kolay ve şık ara yüzü ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yapılan 3.0 güncellemesi ile Apple'ın yüksek çözünürlüklü Retina ekranına tam destek vermeye başlayan uygulama, ayrıca yeni tasarlanmış simgeye, sadece belirli dosyaların taranması özelliğine, Thunderbolt disklerin doğru şekilde organize edilmesi ve bildirim ekranının aktif olarak kullanılması desteklerine, yeni klavye kısa yolu ve Apple Trackpad dokunmatik hareketlerine kavuşmuş durumda. Ayrıca ayrıntılı olarak belirtilmeyen birçok ince ayarlamanın yapıldığı belirtilen DaisyDisk, silinmemesi gerek sistem dosyaları konusunda yapılan bazı yenilikler sayesinde de görevini çok daha güvenli bir şekilde yerine getirebiliyor.

Software Ambience tarafından geliştirilen DaisyDisk uygulamasına, 17,99 TL fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id411643860?mt=12