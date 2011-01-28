Dizel-hibrid Volvo V60, Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacak

Sağlam ve güvenilir otomobilleriyle tanınan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrikli otomobil dünyasına iddialı bir giriş yapmayı ve pastadan büyük bir pay elde etmeyi hedefliyor.İlk olarak 2010 Paris Auto Show'da Volvo CEO'su Stefan Jacoby tarafından duyurulan ve 2012 yılı içerisinde satışa çıkarılması planlanan dizel-hibrid V60'ın Cenevre Otomobil Fuarı'nda tanıtılacağı açıklandı.

Markanın zaten tasarımıyla ve teknolojik özellikleriyle ön plana çıkan modeli V60'ın karoseri üzerinde geliştirilen dizel-hibrid modelin emisyon değerinin kilometre başına 49 gram olacağı açıklanırken, otomobil tamamen elektrikle 50 kilometreye kadar yol alabilecek. Standart bir prizden 5 saatte tamamen şarj olabilen hibrid otomobilin, içten yanmalı turbo dizel motoru ise Volvo severlerin yakından tanıdığı D5 etiketli başarılı bir motor. 215 beygir gücündeki bu motorun maksimum tork değeri ise 440 NM. 6 ileri otomatik şanzımanla kontrol edilen bu güçlü motor V60 dizel-hibridin ön tekerleklerini hareket ettiriyor. Arka tekerleklere ise 70 beygir gücündeki bir elektrikli motor hareket veriyor. Otomobilin sahip olduğu lityum-iyon bataryaların 12kWh enerjisine sahip olduğu belirtiliyor.

Dizel-hibrid V60'ın kesin performans bilgileri ve tüketim değerlerini ise Cenevre Otomobil Fuarı'ndan sonra sizlerle paylaşabileceğiz.