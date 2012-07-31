Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Djay for Mac, artık Retina Ekran uyumlu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,6b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Djay for Mac, artık Retina Ekran uyumlu
Tam Boyutta Gör
Djay for Mac, artık Retina Ekran uyumlu
Tam Boyutta Gör
Djay for Mac, artık Retina Ekran uyumlu
Tam Boyutta Gör

Mac dünyasının önemli müzik yazılımlarından Djay de artık Macbook Pro'nun 2880x1800 piksellik Retina Ekranı'na destek veriyor.

Yayınlanan son güncellemeyle birlikte Retina grafikleriyle donatılan Djay for Mac, ayrıca, OS X 10.8'in daha gelişmiş AirPlay özelliğine uyumlu hale getirilirken, djay Remote uygulamasıyla yaşanan oynatma listelerinin görüntülenememesi sorunu da giderildi.

Mac App Store'dan 9,99 dolarlık etiketiyle satışta olan uygulamanın tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.


Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Uygulama Haber 15. Bölüm ile Karşınızda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samsung Galaxy Note 10 serisinin tanıtım
DonanımHaber
Xiaomi ve Meitu ortak yapımı Mi CC9'un
DonanımHaber
Netflix’e zam geldi! İşte zamlı fiyatlar:
DH Forum
VFŞL 2019 Yaz Mevsimi 2. Hafta Birinci
Bölüm Sonu Canavarı
The Last of Us Part II Şubat 2020'de
Bölüm Sonu Canavarı
Xbox One Geriye Uyumluluk Sistemine
Bölüm Sonu Canavarı
Evlenen Eski Sevgilim Beni Unutamamış
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim