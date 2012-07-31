Djay for Mac, artık Retina Ekran uyumlu

Haber Editörü
Mac dünyasının önemli müzik yazılımlarından Djay de artık Macbook Pro'nun 2880x1800 piksellik Retina Ekranı'na destek veriyor.
Yayınlanan son güncellemeyle birlikte Retina grafikleriyle donatılan Djay for Mac, ayrıca, OS X 10.8'in daha gelişmiş AirPlay özelliğine uyumlu hale getirilirken, djay Remote uygulamasıyla yaşanan oynatma listelerinin görüntülenememesi sorunu da giderildi.
Mac App Store'dan 9,99 dolarlık etiketiyle satışta olan uygulamanın tanıtım sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
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