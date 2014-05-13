Doğa Koleji öğrencileri alışılagelmiş SBS başarısını TEOG’da da gösterdi!

Doğa Koleji TEOG’da da yine Türkiye’nin Zirvesinde!

Son 4 yıldır SBS’de en başarılı okul olan Doğa Koleji, bu yıl da kırılması çok zor bir rekora imza attı. Doğa Koleji öğrencileri, bu yıl ilk kez uygulanan TEOG’da büyük bir başarı elde etti. Birinci dönem yapılan TEOG sınavlarında 7 Doğa Koleji öğrencisi tüm soruları doğru yanıtlarken, ikinci dönem yapılan TEOG sınavlarında ise 33 Doğa Koleji öğrencisi tüm soruları doğru yanıtladı.

DoğaKoleji’nin ortaokul öğrencilerine yönelik kendine has eğitim modeli SOES kapsamında eğitim gören Yiğit Yüce ve Civan İzol, her iki TEOG sınavında da tüm soruları doğru yanıtlayarak TEOG sınavının zirvesine de yine Doğa Koleji öğrencileri yerleşti. TEOG sınavlarında Acıbadem Doğa Koleji Bilim Okulu, 688.840 puan ortalamasıyla “Türkiye’nin en başarılı okulu” oldu.

Doğa Koleji’nin SOES eğitim modeli ile 4 yıllık SBS başarısının ardından TEOG’da da başarısını kanıtladı. Öğrenci merkezli eğitim felsefesiyle kazandığı başarılara bir yenisini daha ekleyen Doğa Koleji, TEOG sınavında tüm branşlardaki soruların tamamını doğru yapan 33 öğrencisi ile yine zirveye yerleşti. Bu sene ilk kez uygulanan ortak sınavlarda (TEOG) öğrenciler Doğa Koleji’nin uzman öğretmen kadrosu tarafından hazırlanan soruların benzer ve aynı olanlarıyla karşılaştı. Sınavın ardından görüşleri alınan Doğa Koleji öğrencileri ortak deneme sınavları, yaprak testleri ve ödev kitaplarındaki soruları çözmüş gibi hissettiklerini ve sınavları çok rahat atlattıklarını belirttiler.

688.840 puan ortalamasıyla Türkiye’de en yüksek başarı!

4 yıllık SBS başarısı ardından TEOG’da da zirveye yerleşen Doğa Koleji başarılı olan okullar sıralamasında da en yüksek puanı elde etti. Acıbadem Doğa Koleji Bilim Okulu, 688.840 puan ortalamasıyla Türkiye’de zirveye yerleşirken Atakent, Bağcılar, Bahçelievler, Bostancı, Hadımköy, Şişli-Bomonti, Üsküdar, Topkapı, Yakacık, Balıkesir, Bursa Hamitler, Kocaeli, Diyarbakır, Malatya ve Mersin kampüslerindeki 33 öğrenci de tüm soruları doğru yanıtladı.

Kazanmak değil, başarmak amaçlı eğitim!

Doğa Koleji Genel Müdür Yardımcısı Ömer Suat Gündoğdu; TEOG başarısı ile ilgili görüşlerini “Bizler öğrencilerimizin her alanda başarılı olabilmesi için onların tüm duyularına hitap eden eğitim modelleri geliştiriyor ve çocuklarımızın anaokulundan itibaren bu modellerle sistemli eğitim almasını sağlıyoruz. Öğrencilerimize “kazanmak” yerine “başarmak” felsefesiyle eğitim veriyoruz. Biliyoruz ki gerçek başarı sadece soru çözmek anlamına gelmez, dolayısıyla öğrencilerimizi sınav kazanmaya odaklamıyoruz. Akademik başarıların yanı sıra hayatta da başarılı olabilen, öğrenmeyi seven, girişimci, kendine güvenen ve sosyal hayatta da aktif nesiller yetiştirmeyi amaçlıyor, bunun yanında öğrencilerimize çalışma disiplini kazandırıyoruz. Bu felsefeyle eğitim alan çocuklarımız da tüm sınavlarda başarıdan başarıya koşuyor” şeklinde ifade etti.

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