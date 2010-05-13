Doğrulandı: GeForce GTX 465, 352x paralel işlem birimiyle geliyor

Nvidia'nın 1 Haziran'da duyurmayı planladığı GeForce GTX 465 modeli için resmi detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde kartın saat hızlarıyla ilgili ilk detayları sizlerle paylaşmış ve 352x paralel işlem birimine sahip olacağını belirtmiştik. Bugün itibariyle elimize ulaşan yeni bir bilgiyle, GeForce GTX 465'in 352x paralel işlem birimiyle geleceği de doğrulanmış oldu.
GeForce GTX 480 ve GeForce GTX 470'den sonra DirectX 11 destekli 3. yeni Nvidia kartı olacak GeForce GTX 465, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3206MHz'de görev yapacak ekran kartının, tasarım anlamında GeForce GTX 470 ile oldukça benzer olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.
CUDA, PhysX, SLI, C/C++ hızlandırma gibi özelliklere sahip olacak GeForce GTX 465'in referans tasarımında, çift DVI ve mini HDMI 1.3a konnektörlerine yer veriliyor. Nvidia tarafından henüz doğrulanmasa da GeForce GTX 465'in 249 Avro seviyesinden lanse edilebileceği üzereinde duruluyor.
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Burda kankanla konuşmuyosun kelimelerini ona göre seç. Ayrıca merak etme ben hak edene gerekli saygıyı gösteririm, haddimi de bilirim. Yorma boşuna kendini.
Kazı yavaş çevirde dibi yanmasın.
HD5870=RV870
GTX465=?????????????????
Öncelikle terbiyeli ol. Dırdır falan saygını takın
Bu konuda seni kim inandırdı bilmiyorum ama bu kadar saf olduğuna inanmıyorum. Ortalığı bulandırmak için atıp tutuyorsun gibime geldi. Bence uzak dur sen forumdan...
sen hala atinin o kartının eski mimari olduğu gerçeğini görememişsin.. dur bekle atinin de bir yeni mimarisi gelsin.. neden yeni mimari fermi ile atinin kaç senelik mimarisini karşılaştırıyorsunuz??? ati bu kartlarla fermiyle bile başa çıkabiliyorsa yeni nesil ne yapar kimbilir... ama ati için buda güzel olsa gerek.. yepyeni bir mimariyi dövmenin nvidia için gurur verci olması.. ait mühendisleri gülüyordur kimbilir bu tip yazılara..
O yüzden halen daha tek kartta en hızlı ekran kart ATI'de
Tuafıma gitti doğrusu.
konuya gelicek olursak nvidianın önde olduğunu söyleyen arkadaşlar neye dayanarak bunu söylüyorlar acaba?? adamlar daha iki günlük kartlarıyla atinin anca geçen sene çıkardığı kartlara rakip olabiliyorlar ki o da hala en hızlı çözüm atide.. nvidianın en ümit beslediği 465 kartı çıktığı zaman ati 2. nesil kartlarını piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor olacak... Kim önde acaba anlamış değilim?? Ati fanı değilim.. ati kullansamda şimdiye kadar hep nvidia kullandım ve bundan sonraki kartımda nvida olacak ama eğri oturup doğru söylemek lazım.. yiğidi öldür hakkını ver.. daha yeni DX11 kart çıkarabilmiş adam ati ise 2.nesli çıkaracak artı aslında ferminin esas rakibi atinin senelerdir kullandığı artık en son haddine gelmiş bir bir mimari değil onunda tıpkı nvida gibi atinin yeni mimarisi ile karşılaştırılması gerek... 2xx serisinden beridir aynı mimari gidiyor ati.. atinin de yeni mimarisi bir gelsin o zaman görelim hangisinin yeni mimarisi daha iyi.. eski mimari bir kartla fermiyi karşılaştırıyoruz birde düşünün..
Kim önde acaba!!!
Kim mi önde. Çok mu önemli ki?
store.steampowered.com/...
Herkes kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapar. Senin tercihlerine göre bu Nvidia, benim tercihlerim göre de öyle. Kimisi bir sürü ek özelliğe sahip bir donanımı tercih eder, kimisi on-board kullanır, kimisi en az paraya en çok fps'yi almak için alışveriş eder (Türkiye'de temel alışveriş ölçütü genelde bu son söylediğimdir, ama yukarıdaki grafiğe bakarsanız yurt dışında öyle olmadığını görebilirsiniz)
En hızlı ekran kartına sahip olmayı kaç kişi ilgilendiriyor burada? Herkes mainstream'den sağlam bir kart bulma telaşında. Yoksa 5970'in en hızlı ekran kartı olmadığını iddia eden adamla zaten tartışılmaz.
Bunu birçok kişi kabulleniyor zaten nvidia ürününü nasıl reklam yapıp satacağını çok iyi biliyor