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Doğrulandı: GeForce GTX 465, 352x paralel işlem birimiyle geliyor

9 yıl
19,7b
1
41
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın 1 Haziran'da duyurmayı planladığı GeForce GTX 465 modeli için resmi detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde kartın saat hızlarıyla ilgili ilk detayları sizlerle paylaşmış ve 352x paralel işlem birimine sahip olacağını belirtmiştik. Bugün itibariyle elimize ulaşan yeni bir bilgiyle, GeForce GTX 465'in 352x paralel işlem birimiyle geleceği de doğrulanmış oldu.

GeForce GTX 480 ve GeForce GTX 470'den sonra DirectX 11 destekli 3. yeni Nvidia kartı olacak GeForce GTX 465, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3206MHz'de görev yapacak ekran kartının, tasarım anlamında GeForce GTX 470 ile oldukça benzer olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

CUDA, PhysX, SLI, C/C++ hızlandırma gibi özelliklere sahip olacak GeForce GTX 465'in referans tasarımında, çift DVI ve mini HDMI 1.3a konnektörlerine yer veriliyor. Nvidia tarafından henüz doğrulanmasa da GeForce GTX 465'in 249 Avro seviyesinden lanse edilebileceği üzereinde duruluyor.


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esses... 9 yıl
bu arada santhora haddini bil, kime ne yapacağını söylemek sana düşmedi.
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santhora 9 yıl

esses...

bu arada santhora haddini bil, kime ne yapacağını söylemek sana düşmedi.

Burda kankanla konuşmuyosun kelimelerini ona göre seç. Ayrıca merak etme ben hak edene gerekli saygıyı gösteririm, haddimi de bilirim. Yorma boşuna kendini.
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esses... 9 yıl
bu yazdığımın terbiyeszce buluyorsan formu tamamen okumanı öneririm, ne kadar mahsum olduğumu anlayacaksın. Herkese yaygılıyım.
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esses... 9 yıl
Arkadaşlar bu GTX 465 fermi mimarili değil. Eski ürünü allayıp pullayıp millete gagalayacaklar. Sonra adı katil olocakmış.
Kazı yavaş çevirde dibi yanmasın.
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esses... 9 yıl
Arkadaşlar dırdırı kesinde biri bu meretin GPU sunun ne olduğunu söylesin yav.
HD5870=RV870
GTX465=?????????????????
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santhora 9 yıl
esses...

Arkadaşlar dırdırı kesinde biri bu meretin GPU sunun ne olduğunu söylesin yav.

HD5870=RV870

GTX465=?????????????????


Öncelikle terbiyeli ol. Dırdır falan saygını takın



esses...

Arkadaşlar bu GTX 465 fermi mimarili değil. Eski ürünü allayıp pullayıp millete gagalayacaklar. Sonra adı katil olocakmış.

Kazı yavaş çevirde dibi yanmasın.


Bu konuda seni kim inandırdı bilmiyorum ama bu kadar saf olduğuna inanmıyorum. Ortalığı bulandırmak için atıp tutuyorsun gibime geldi. Bence uzak dur sen forumdan...
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hooper 9 yıl
Cem yılmaz'ı izleyeceğime burayı izlerim daha iyi :D 5970 katili geliyor diyen arkadaşa da selamlar çok güldüm. Takım tutar gibi konuşanlar saçmalamaya devam ettikçe güzel yorumlar araya kaynamaya devam ediyor ne yazık ki :/
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djduke 9 yıl
nvidianın bu sefer işi zor. tabi bizimde. yeni mimari kartlar çok pahalı. sıkı çekişme olmadıgı içinde fiyatlar düşmüyor. Ben 6000 serisinden çok umutluyum. ATİ nin huyu yeni teknolojiyi ilk çıakrdıgı kartlarda biraz aksaklıklar perf. düşüklükleri olsada 2 nci seri kartlarda toparlıo örnek 3870-4870 dx 10.1 gibi.. Nvidia fiyat performans kartı çıkartmadıgı sürece ati işi götürür. (ben 480 e 1000 tl vereceğime. gider 5970 alırım daha iyi.. zaten psu 850 watt.. sıkıntı yok.) Görüşlerim böyle. İşlemci tarafında da AMD x6 lar ilgi çekici bu yaz çok sıcak olucak :D
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DH Misafiri 9 yıl
xbit sitesinde dx11 testleri var. isteyen açar okur.fermi tam anlamıyla olgunlaşmamış yapısı,sürücülerine rağmen ati mimarisini tokat delisi yapmış. siz hala kendinizi kandırın.güya ati dx11 kart yapmışmış :) Nv herzaman kralını yapar.
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Batuist 9 yıl

DH Misafiri

xbit sitesinde dx11 testleri var. isteyen açar okur.fermi tam anlamıyla olgunlaşmamış yapısı,sürücülerine rağmen ati mimarisini tokat delisi yapmış. siz hala kendinizi kandırın.güya ati dx11 kart yapmışmış :) Nv herzaman kralını yapar.

sen hala atinin o kartının eski mimari olduğu gerçeğini görememişsin.. dur bekle atinin de bir yeni mimarisi gelsin.. neden yeni mimari fermi ile atinin kaç senelik mimarisini karşılaştırıyorsunuz??? ati bu kartlarla fermiyle bile başa çıkabiliyorsa yeni nesil ne yapar kimbilir... ama ati için buda güzel olsa gerek.. yepyeni bir mimariyi dövmenin nvidia için gurur verci olması.. ait mühendisleri gülüyordur kimbilir bu tip yazılara..
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Source 9 yıl

DH Misafiri

xbit sitesinde dx11 testleri var. isteyen açar okur.fermi tam anlamıyla olgunlaşmamış yapısı,sürücülerine rağmen ati mimarisini tokat delisi yapmış. siz hala kendinizi kandırın.güya ati dx11 kart yapmışmış :) Nv herzaman kralını yapar.


O yüzden halen daha tek kartta en hızlı ekran kart ATI'de
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esses... 9 yıl
Eskiden Nvidia çıkardığı yeni ekran kartlarının teknik özellikleri açıklanırken GPU unun kaçıncı nesil olduğu yada tam tanımı şöyle önünülerek bango bangır yazılıdı, Hayırdır bu ekran kartının GPU sunun modelinde bi çakma olayı yoktur inşallah.
Tuafıma gitti doğrusu.
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Batuist 9 yıl
konu pazarlamada hangi firmanın önde olup olmadığı değil.. ne iktisatçıyız burada nede hisse senedi sahibi.. Forum sitesinin adı bile "Donanım Haber" yani konu firmaların donanımları.. bizim için önemli olan pazarlama değil donanım yani.. Şimdi bir firmanın bizim için önde olup olmaması pazarlamasına göre olmuyor dolayısı ile.. mesela opera internet tarayıcının pazar payı sadece %2,3 ama bu operayı kötü yapmaz aksine en hızlı tarayıcı olduğu bir gerçek..

konuya gelicek olursak nvidianın önde olduğunu söyleyen arkadaşlar neye dayanarak bunu söylüyorlar acaba?? adamlar daha iki günlük kartlarıyla atinin anca geçen sene çıkardığı kartlara rakip olabiliyorlar ki o da hala en hızlı çözüm atide.. nvidianın en ümit beslediği 465 kartı çıktığı zaman ati 2. nesil kartlarını piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor olacak... Kim önde acaba anlamış değilim?? Ati fanı değilim.. ati kullansamda şimdiye kadar hep nvidia kullandım ve bundan sonraki kartımda nvida olacak ama eğri oturup doğru söylemek lazım.. yiğidi öldür hakkını ver.. daha yeni DX11 kart çıkarabilmiş adam ati ise 2.nesli çıkaracak artı aslında ferminin esas rakibi atinin senelerdir kullandığı artık en son haddine gelmiş bir bir mimari değil onunda tıpkı nvida gibi atinin yeni mimarisi ile karşılaştırılması gerek... 2xx serisinden beridir aynı mimari gidiyor ati.. atinin de yeni mimarisi bir gelsin o zaman görelim hangisinin yeni mimarisi daha iyi.. eski mimari bir kartla fermiyi karşılaştırıyoruz birde düşünün..

Kim önde acaba!!!
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eric13 9 yıl
5970 katili geliyor
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yerroner 9 yıl
Batuist

konu pazarlamada hangi firmanın önde olup olmadığı değil.. ne iktisatçıyız burada nede hisse senedi sahibi.. Forum sitesinin adı bile "Donanım Haber" yani konu firmaların donanımları.. bizim için önemli olan pazarlama değil donanım yani.. Şimdi bir firmanın bizim için önde olup olmaması pazarlamasına göre olmuyor dolayısı ile.. mesela opera internet tarayıcının pazar payı sadece %2,3 ama bu operayı kötü yapmaz aksine en hızlı tarayıcı olduğu bir gerçek..

konuya gelicek olursak nvidianın önde olduğunu söyleyen arkadaşlar neye dayanarak bunu söylüyorlar acaba?? adamlar daha iki günlük kartlarıyla atinin anca geçen sene çıkardığı kartlara rakip olabiliyorlar ki o da hala en hızlı çözüm atide.. nvidianın en ümit beslediği 465 kartı çıktığı zaman ati 2. nesil kartlarını piyasaya çıkarmaya hazırlanıyor olacak... Kim önde acaba anlamış değilim?? Ati fanı değilim.. ati kullansamda şimdiye kadar hep nvidia kullandım ve bundan sonraki kartımda nvida olacak ama eğri oturup doğru söylemek lazım.. yiğidi öldür hakkını ver.. daha yeni DX11 kart çıkarabilmiş adam ati ise 2.nesli çıkaracak artı aslında ferminin esas rakibi atinin senelerdir kullandığı artık en son haddine gelmiş bir bir mimari değil onunda tıpkı nvida gibi atinin yeni mimarisi ile karşılaştırılması gerek... 2xx serisinden beridir aynı mimari gidiyor ati.. atinin de yeni mimarisi bir gelsin o zaman görelim hangisinin yeni mimarisi daha iyi.. eski mimari bir kartla fermiyi karşılaştırıyoruz birde düşünün..

Kim önde acaba!!!

Kim mi önde. Çok mu önemli ki?

store.steampowered.com/...

Herkes kendi ihtiyaçlarına göre alışveriş yapar. Senin tercihlerine göre bu Nvidia, benim tercihlerim göre de öyle. Kimisi bir sürü ek özelliğe sahip bir donanımı tercih eder, kimisi on-board kullanır, kimisi en az paraya en çok fps'yi almak için alışveriş eder (Türkiye'de temel alışveriş ölçütü genelde bu son söylediğimdir, ama yukarıdaki grafiğe bakarsanız yurt dışında öyle olmadığını görebilirsiniz)

En hızlı ekran kartına sahip olmayı kaç kişi ilgilendiriyor burada? Herkes mainstream'den sağlam bir kart bulma telaşında. Yoksa 5970'in en hızlı ekran kartı olmadığını iddia eden adamla zaten tartışılmaz.
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stradivardi 9 yıl
bir şey söyleyeyim ama kimse saldırmasın önde olan ati değil nerden çıkarıyorsunuz önde olan nvidia adamlar aylarca kart çıkacak diye oyaladılar eski kartları sürekli isimlendirdiler kötü sayılacak kartları iyi gibi gösterdiler (gts220,gts240 gibi) ama bunca zaman dilimine bakıyorsunuz ati nvidia dan pazar payı çalalmamış bu nasıl bir çelişki diye düşünüyor olabilir bazıları ama bunun en iyi açıklaması nvidia tam bir pazarlama şirketi dürüstçe yapıyordur yada yapmıyordur pazarlama işini ama ati pazarlamadan pek anlamıyor ürün ne kaadr iyi olursa olsun önemli olan reklamdır işte kanıtı nvidia...
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Source 9 yıl

stradivardi

bir şey söyleyeyim ama kimse saldırmasın önde olan ati değil nerden çıkarıyorsunuz önde olan nvidia adamlar aylarca kart çıkacak diye oyaladılar eski kartları sürekli isimlendirdiler kötü sayılacak kartları iyi gibi gösterdiler (gts220,gts240 gibi) ama bunca zaman dilimine bakıyorsunuz ati nvidia dan pazar payı çalalmamış bu nasıl bir çelişki diye düşünüyor olabilir bazıları ama bunun en iyi açıklaması nvidia tam bir pazarlama şirketi dürüstçe yapıyordur yada yapmıyordur pazarlama işini ama ati pazarlamadan pek anlamıyor ürün ne kaadr iyi olursa olsun önemli olan reklamdır işte kanıtı nvidia...


Bunu birçok kişi kabulleniyor zaten nvidia ürününü nasıl reklam yapıp satacağını çok iyi biliyor
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