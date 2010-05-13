Doğrulandı: GeForce GTX 465, 352x paralel işlem birimiyle geliyor

Nvidia'nın 1 Haziran'da duyurmayı planladığı GeForce GTX 465 modeli için resmi detaylar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yayınladığımız bir haberimizde kartın saat hızlarıyla ilgili ilk detayları sizlerle paylaşmış ve 352x paralel işlem birimine sahip olacağını belirtmiştik. Bugün itibariyle elimize ulaşan yeni bir bilgiyle, GeForce GTX 465'in 352x paralel işlem birimiyle geleceği de doğrulanmış oldu.

GeForce GTX 480 ve GeForce GTX 470'den sonra DirectX 11 destekli 3. yeni Nvidia kartı olacak GeForce GTX 465, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellekle geliyor. Grafik işlem birimi 607MHz'de, paralel işlemcileri 1215MHz'de ve bellekleri de 3206MHz'de görev yapacak ekran kartının, tasarım anlamında GeForce GTX 470 ile oldukça benzer olacağı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

CUDA, PhysX, SLI, C/C++ hızlandırma gibi özelliklere sahip olacak GeForce GTX 465'in referans tasarımında, çift DVI ve mini HDMI 1.3a konnektörlerine yer veriliyor. Nvidia tarafından henüz doğrulanmasa da GeForce GTX 465'in 249 Avro seviyesinden lanse edilebileceği üzereinde duruluyor.