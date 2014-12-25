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Dokunmatik ekranlı akıllı telefonlar parmaklarınızın çalışma şeklini değiştiriyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokunmatik ekranlı akıllı telefonlar parmaklarınızın çalışma şeklini değiştiriyor

Artık hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen akıllı telefonlar, beyin yapısında da büyük değişikliklere neden olmaya başladı. Çalışmalar özellikle parmakların kullanım şeklinin değiştiğine işaret ediyor. 

İsviçreli araştırmacıların analizlerine göre akıllı telefonların dokunmatik ekranlarını kullanma sıklığınıza göre parmakları sıralayan beynin ilgili korteksi doğrudan gelişiyor. Bu bölüm sık yazı yazdığınız zamanlarda gelişirken, eğer uzun süre ara verirseniz geriliyor. Ancak fiziksel tuşlu standart cep telefonlarında böyle bir durum sözkonusu değil. 

Bu gelişmeye paralel olarak parmaklarınız da gelişmiş oluyor. Araştırmacılar özellikle baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağın hareketlerinin geliştiği sonucuna ulaşmış. Bu parmaklar eskiye göre daha hızlı dokunuşlar yapabiliyor. 

Dokunmatik ekranların sürekli kullanımı beyindeki sensör işleyişini değiştiriyor ve beyin gelen verileri daha farklı bir yoldan algılıyor. Ancak bunun insanoğlu için iyi bir gelişme mi yoksa kötü bir gelişme mi olduğu henüz tam olarak anlaşılabilmiş değil. Bu gelişmenin özel bir yetenek olmadığı ve her insanda meydana gelebileceği belirtiliyor. 

Bununla birlikte araştırmacılar beynin bu konuda neden gelişim gösterdiğini bilmiyor. Bu bakımdan araştırmacılar ölçümleri EEG ile yaparken, gelişimin ana sebebi olarak da dokunmatik ekranlarda sık yazı yazılması gösteriliyor.  

http://www.cell.com/current-biology/abstract/S0960-9822(14)01487-0 Yorum Yaz
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ø 4 yıl
İlginç tespit.
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Mr.ED 4 yıl
Brain lag olmadıkça hiper hızlı parmaklar
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OverClocK1ng 4 yıl
"Araştırmacılar özellikle baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağın hareketlerinin geliştiği sonucuna ulaşmış."
Orta parmak neyi parmaklıyorsa artık.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"Araştırmacılar özellikle baş parmak, işaret parmağı ve orta parmağın hareketlerinin geliştiği sonucuna ulaşmış."
Orta parmak neyi parmaklıyorsa artık.




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Guest-1A72C1774 4 yıl
isviçreliler yaptıysa


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bodyman700 4 yıl
başparmak, işaret parmağı tamam da orta parmak ne alaka on anlamadım :D
(bknz: give the finger) :D
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ne diyorum 4 yıl
ne alaka ya

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Swonz 4 yıl
Ok
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JessieJ 4 yıl
5 yıl sonra o parmaklar...


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