Domain Kayıt Ederken Aklınızda Bulunması Gereken Altın Kurallar

Fikirlerinizi internete taşımak, işinizi büyütecek bir web sitesi kurmak ya da kişisel hobilerinizi binlerceye kişiye ulaştıracak bir blog açmak... İnternetteki hayaliniz ne olursa olsun, yapmanız gereken ilk iş projeniz ile alakalı ve akılda kalıcı bir domain satın almaktır.

1- Mümkün Olduğunca Kısa Domain Tescil Edin

2- Domain Kayıt Ederken Tire (-) Kullanmayın

3- Projeniz ile Alakalı Kelimeler Seçin

4- Uzantıların SEO Çalışmalarına Etkisi Olmadığını Unutmayın

5- Marka İhlallerinden Uzak Durun

Domain satın alma işlemi sırasında, daha önce farklı firma ya da kişiler tarafından tescil edilmiş markaları içeren alan adlarını tercih etmeyin. Bu durum hem projeniz için ayırıcağınız zamanın ve bütçenin boşa gitmesine neden olabileceği gibi marka ihlal davaları ile ciddi cezalar almanıza neden olabilir. Bu nedenle domain sorgulama ve alan adın satın alma işlemleri sırasında, ufak da olsa bir marka sorgulaması yaparsanız, ilerleyen dönemlerde bu tür sorunlarla karşı karşıya kalmanızın önüne geçebilirsiniz.

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