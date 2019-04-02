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Domain Kayıt Ederken Aklınızda Bulunması Gereken Altın Kurallar
Fikirlerinizi internete taşımak, işinizi büyütecek bir web sitesi kurmak ya da kişisel hobilerinizi binlerceye kişiye ulaştıracak bir blog açmak... İnternetteki hayaliniz ne olursa olsun, yapmanız gereken ilk iş projeniz ile alakalı ve akılda kalıcı bir domain satın almaktır.Domain sorgulama ve tescil etme işlemi, web projenize etkili bir başlangıç yapmanızı sağlayacak ve ilerleyen dönemlerde başarınızın temeli olacak en önemli hizmetlerden biridir. Bu konuda dikkat edilmesi gereken bazı hususlar kadar, kullanıcılar tarafında yanlış bilinen durumlarda mevcuttur.
Şimdi hep birlikte, alan adı kayıt ederken göz önünde bulundurulması gereken noktalara birlikte bakalım;
1- Mümkün Olduğunca Kısa Domain Tescil EdinEvet günümüzde artık kısa domainler kayıt etmek çok zor. Ancak her gün milyonlarca domain kayıt edildiği gibi bir o kadar alan adının da boşa düştüğünü unutmamak gerekir. Bu nedenle, gelişi güzel bir alan adı tescil etmek yerine, uzun soluklu bir araştırma ile kısa ve akılda kalıcı alan adı kayıt edebilirsiniz. Kısa alan adları, sitenize gelen ziyaretçilerin akılda kalıcılığını arttıracağı gibi SEO çalışmalarınız için de olumlu etki yaratacak kriterlerden biridir.
2- Domain Kayıt Ederken Tire (-) KullanmayınBu konuda kesinlikle yapmayın diyeceğimiz konu "-" kullanmayın. Hem okunması zor, hem de kullanıcı tarafında akılda kalıcılığı zorlaştıran "-" (tire) kullanımı, SEO tarafı için de çok önerilmeyen bir durumdur. Bu alan adı tercihleri genelde kullanıcıların gözünde spam etkisi oluşturduğu için ne kadar kaliteli içeriklere sahip olsanız da bu tabular projenizin başarısını olumsuz etkileyecektir.
3- Projeniz ile Alakalı Kelimeler SeçinAlan adı tescil ederken, markanızın tam adı ya da içerikleriniz ile alakalı anahtar kelimeler tercih edin. Bu ziyaretçilerin gözünde marka algınızı güçlendireceği gibi içeriklerinize ilgi duyan kitlenin algısını da arttıracaktır.
Projeniz ile alakalı kelimeler seçmek aynı zamanda SEO çalışmalarınız için de oldukça önemlidir. Google organik sıralamalarda yükselmek ve trafiğinizi arttırmak için alan adı kayıt ederken bu durumu mutlaka göz önünde bulundurun.
4- Uzantıların SEO Çalışmalarına Etkisi Olmadığını UnutmayınBu konu genelde kullanıcılar arasında sürekli konuşulur, tartışılır. Özellikle .COM ve .NET alan adı uzantılarının SEO tarafında artı bir etkisi olduğunu düşünülerek, yeni nesil uzantıları tercih etmemekteler. Ancak Google tarafından yeni nesil uzantıların SEO'da dezavantajını ortaya koyan bir açıklama yapılmadığı gibi Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet firmasının .XYZ uzantılı alan adı kullandığını da hatırlatmakta fayda var. Bu nedenle eğer .COM ve .NET gibi jenerk domain uzantıları dolu olan alan adları için .blog, .tech, .xyz, .store gibi domain uzantılarını tercih edebilirsiniz. Blog siteniz için. blog, e-ticaret siteniz için .store gibi uzantıları seçmek aynı zamanda projeniz ile de bütünlük sağlayacak ve değer katacaktır.
Yeni nesil domain uzantıları sadece yeni domain kayıt ederken değil, mevcut alan adınızın marka değerini korumak ve başkaları tarafından alınmasını engellemek için de tercih edebilirsiniz.
5- Marka İhlallerinden Uzak Durun
Domain satın alma işlemi sırasında, daha önce farklı firma ya da kişiler tarafından tescil edilmiş markaları içeren alan adlarını tercih etmeyin. Bu durum hem projeniz için ayırıcağınız zamanın ve bütçenin boşa gitmesine neden olabileceği gibi marka ihlal davaları ile ciddi cezalar almanıza neden olabilir. Bu nedenle domain sorgulama ve alan adın satın alma işlemleri sırasında, ufak da olsa bir marka sorgulaması yaparsanız, ilerleyen dönemlerde bu tür sorunlarla karşı karşıya kalmanızın önüne geçebilirsiniz.
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