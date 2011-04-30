Donanım Haber Grid Takımı, ülkemizde bilimsel araştırmalara en fazla katkı sağlayan 2. BOINC ekibi oldu

Geçtiğimiz hafta içerisinde dağıtık bilgi işlem dünyası için kötü bir gelişme yaşanmış ve dünya dışı yaşam olup olmadığını, özel teleskoplar vasıtasıyla elde edilen sinyalleri analiz ederek araştıran SETI projesi kaynak yetersizliği nedeniyle askıya alınmıştı. Küresel ölçekteki bu gelişmenin yanı sıra haftanın ikinci dağıtık bilgi işlem gelişmesi ise doğrudan bizlerle ilgili. Forumumuzun sıkı takipçilerinden birisi olan CoolnQuiet rumuzlu üyemizin öncülüğünde kurulan Donanım Haber Grid takımı, BOINC istatistiklerine göre Türkiye'de bu alandaki en aktif ikinci takım olmayı başardı.

Dağıtık Bilgi İşlem nedir, neden önemlidir ? (Bu kısım CoolnQuiet'ın ilgili forum konusundan derlenmiştir.)

Bilgisayarlarımızı kullanırken aslında çoğunlukla onun bir şey yapmadığını biliyor muydunuz? Bunu görmek için işlemcinizin yüzde kaçla çalıştığını gösteren bir programı kurmanız veya hiç uğraşmak istemiyorsanız Windows'un görev yöneticisini açmanız ve Performans kısmından takip etmeniz yeterli. Kelime işlem programlarını kullanırken (Örneğin Word, Excel gibi) veya internette gezinirken bilgisayarımız aslında çoğunlukla hiçbir iş yapmıyor, performansının %5 bilemediniz 10 unu kullanıyor. İşlemci ağırlıklı uygulamalar kullandığınızda veya oyun oynadığınızda durum farklı tabii ki, o zaman PC'niz tam güçte çalışıyor. Bunu gören bazı yazılımcılar, 1970'li yılların sonlarına doğru Grid Hesaplama diye bir yöntem geliştirmişler. Bu yöntemle bilgisayarlardaki kullanılmayan işlem gücünden faydalanılarak yüksek hesaplama gücü isteyen uygulamalara katkı sağlanması hedeflenmiş.



Daha ayrıntılı bir tanım olarak Grid Hesaplama, diğer adıyla Dağıtık Bilgi İşlemc; Normalde standart bir PC'nin yapmak için yüzyıllara ihtiyaç duyduğu hesaplamaları bir ağ üzerinde bulunan diğer bilgisayarlara paylaştırarak, hesaplanması daha kısa süren parçalara ayırmak ve hesaplanan sonuçları birleştirerek çok daha kısa sürelerde netice elde etmektir. Bunu basit manada çok ağır bir yükü taşımak için kocaman tırlara ihtiyaç duyarken, o yükü küçük parçalara bölerek bisikletle taşınabilir hale getirip daha sonra o küçük parçaları birleştirmeye benzetebiliriz.





Grid Hesaplama tekniğiyle internetteki çoğu kullanıcı bir araya gelerek yüzlerce teraflopluk hesaplama gücüne ulaşabilmektedir ki bu hesaplama gücünü günümüzde ancak süper bilgisayarlar sağlayabilmektedir. Bu uygulamaya katılmak için BOINC adı verilen bir program mevcut, bu programı bilgisayarınıza kurduğunuzda size program aracılığıyla çeşitli işler gönderilmekte ve tamamlanan işler tekrar geri gönderilmektedir. Bu esnada yaptığınız işe ve o işin süresine göre size bir puan verilmekte ve bu puana göre dünya kullanıcıları arasında sıralanmaktasınız.Grid uygulamasının temel amacı, bilime ve dolayısıyla da insanlığa bilgisayarların boşta kalan hesaplama gücünü kullanarak yardımcı olmaktır. Sizde bu uygulamaya katılarak insanlığa katkıda bulunabilirsiniz. Programın güvenilirliğine gelirsek, California Berkeley üniversitesi tarafından yapılmış ve tamamen gönüllülük esasına dayandığından yani ticari bir çıkar gütmediğinden oldukça güvenilirdir. Zaten dünya çapında BOINC kullanıcılarının sayısı 1 milyona ulaşmış durumda. En ufak bir güvenlik açığında bunun bir şekilde yayılacağını göz önüne alırsak, programın güvenilir olduğu anlaşılacaktır.BOINC programını indirmek için ilgili adres; http://boinc.berkeley.edu/download_all.php Buradan işletim sisteminizin türüne göre, 32 ya da 64 bit, uygun olan programı Recommended Version linkine tıklayarak indirebilirsiniz. Programı kurduktan sonra Tools/Attach to Project diyerek herhangi bir projeye katılmanız gerekiyor. Orada belirtilen projeler ve ne işe yaradıklarını aşağıda özetliyorum;

SETI@home-------------- Dünya dışı yaşam olup olmadığını, radyo sinyallerini analiz ederek bulmaya çalışmaktadır.

Einstein@home-----------Pulsar adı verilen yıldızların varlığını tespit etmek için, onlar tarafından yayılan radyo sinyallerini analiz etmektedir.

World Community Grid--Hastalıklara karşı ilaç geliştirilmesine çalışmaktadır. HIV/AIDS de ilacı geliştirilmeye çalışılan hastalıklardandır.

ClimatePrediction--------2080 yılına kadar iklimde nasıl değişimler olacağını hesaplayarak, küresel ısınmanın etkilerini hesaplamaya çalışmaktadır.

LHC@home--------------- LHC (Large Hadron Collider), Türkçesi büyük hadron çarpıştırısı, LHC'deki parçacıkların çarpışma deneylerindeki

ayrıntılı hesaplamaları yapmaktadır.

SIMAP---------------------Çeşitli biyolojik araştırmaları desteklemek amacıyla protein sıralamalı karşılaştırması yapmaktadır.

Predictor@Home----------Proteinle ilgili çeşitli hastalıklar araştırması

Rosetta@Home------------Hastalıklara ilaç geliştirme konusunda araştırmalar yapmaktadır.

MalariaControl-------------Sıtmanın etkilerini simüle etmek ve onu kontrol etmek için çalışmaktadır.

Donanım Haber Grid Takımı'na nasıl katılabilirsiniz?

BOINC'te çeşitli takımlar mevcut, örneğin Anandtech ve Xtremesystems'in BOINC'te takımları var ve dünya sıralamasında üst sıralarda yer alıyorlar, benimde aklıma Donanimhaber takımını kurmak geldi, böylece bu alanda Türkiye'yi temsil eden iyi bir takım olabilir ve bilime ve insanlığa ne kadar önem veren bir ülke olduğumuzuda gösterebiliriz diye düşünüyorum.



Climateprediction, Einstein@home, World Community Grid ve SETI@home'a katılan arkadaşlar sol taraftaki Your Account butonu ile kendi sayfalarına gidebilir ve buradaki Teams satırını kullanarak Team Donanimhaber e katılabilirler. Takımımızın tam adı bu: Team Donanimhaber Bunun için arama satırına bu ismi yazmanız ve takımımızı bulduktan sonra Join demeniz yeterli.

Editörün Notu: Donanım Haber Grid Takımı olarak Türkiye birinciliğini elde etmemiz de mümkün. Özellikle hızla gelişen teknoloji sayesinde bugün üst seviye ekran kartlarının işlem gücü modeline göre 5 TeraFLOP seviyesine kadar çıkmış durumda. Eğer siz de Donanım Haber Grid Takımı'na katkı sağlayacağınıza inanıyorsanız, yukarıdaki adımları takip edek, takımımıza üye olabilir bu vasıtayla bilimsel araştırmaların, insanlığı tehdit eden çeşitli hastalıkların çözümüne katkı sağlayabilirsiniz.



Donanım Haber Grid Takımı'yla ilgili ana forum konusuna ulaşmak için; http://forum.donanimhaber.com/m_18096980/tm.htm