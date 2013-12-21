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Donanım Haber bu akşam saat 17:35'te TV2 ekranlarında

5 yıl
1,8b
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Donanım Haber bu akşam saat 17:35'te TV2 ekranlarında
Türkiye'nin en kapsamlı bilim ve teknoloji programı Donanım Haber, bu akşam saat 17:35'te TV ekranlarında. Dosya konusu olarak Playstation 4'ün ele aldığımız yeni bölümde, ayrıca bilim ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri, mobil uygulamaları ve nasıl yapılır rehberini ekranlarınıza getiriyor, ve sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz.
Donanım Haber'in yeni bölümü saat 17:35'te...

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thinkwithbrain 5 yıl en beğenilen
"donanımhaber kom ti ar" ne abi ya
1 Yanıt Yanıtla +28
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trakyAli-1986 5 yıl
Bayan konuşsammı konuşmasam mı diye düşünüyor sanki. Hani pek bilgim yok bu konuda ama çıkarttılar beni buraya birşeyler diyeyim der gibi.
1 Yanıt Yanıtla +18
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Ambarad 5 yıl
TV'den izlediğim teknoloji programlarından bir şey anlamıyorum. Okuyarak bilgi almak daha iyi bu konuda. Size iyi yayınlar.
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1 Avatar
Inque 5 yıl
Mesut Cevik ile Canli bu hafta yok mu?
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F.Chopin 5 yıl
Bu hafta yayin olcak mi acaba
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OBA INC 5 yıl
tv2.com.tr/...

kanalın kendi sitesinde bile yeni bölümleri yok. bir link koyunda bizde tekrar izleyebilelim. tv saatleri bana uymuyor zira.
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Republic of Gamers 5 yıl
Çok az izledim dayanamadım abla emanet gibi duruyor.
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ZEUS__ 5 yıl
10. böüm, 11. bölüm yok nette. link verin izleyek
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DH Misafiri 5 yıl
Bence çok güzel bir program ilk izleyişim donanım haberin tv de yayın yaptığını bilmiyodum sitenizede pek girmiyodum sadece youtube den bir kaç video nuzu izlemiştim çok güzel programmış inşallah böyle devam eder.
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Yaratık00 5 yıl
Bu programın tekrarını izleyecek link varmı arkadaşlar
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candeniz_1991 5 yıl
Kaçırdık... Nereden izleyebiliriz ?
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bigbooss 5 yıl
Güzel tebrikler
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12 Angry Men 5 yıl
Sırf duygu hanımı görmek için izlemek istiyorum tekrarı yayınlanırsa.
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kakarot 5 yıl
tekrarı ne zaman olur
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