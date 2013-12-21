Donanım Haber bu akşam saat 17:35'te TV2 ekranlarında

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Türkiye'nin en kapsamlı bilim ve teknoloji programı Donanım Haber, bu akşam saat 17:35'te TV ekranlarında. Dosya konusu olarak Playstation 4'ün ele aldığımız yeni bölümde, ayrıca bilim ve teknoloji dünyasından en son gelişmeleri, mobil uygulamaları ve nasıl yapılır rehberini ekranlarınıza getiriyor, ve sizlerden gelen soruları cevaplıyoruz.
Donanım Haber'in yeni bölümü saat 17:35'te...
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kanalın kendi sitesinde bile yeni bölümleri yok. bir link koyunda bizde tekrar izleyebilelim. tv saatleri bana uymuyor zira.
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