Donanım Haber, Intel Geliştiriciler Forumu için San Francisco'da

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, her yıl olduğu gibi yine üç gün boyunca teknoloji dünyasının manşetlerini süslemeye hazırlanıyor. Firmanın 10 yıldan uzun bir süredir gerçekleştirmekte olduğu geleneksel IDF (Intel Geliştiriciler Forumu) etkinliğinin bu seneki ayağı, yarın başlayacak ve Çarşamba gününe kadar teknoloji fırtınası esecek.

San Francisco'daki ünlü Moscone Center'da düzenlenecek olan IDF 2010'u, Donanimhaber.com olarak bu sene yerinden takip ediyoruz. Yarın Intel tepe yöneticisi Paul Otelli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik kapsamında yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri, grafik teknolojilerindeki gelişmeler, akıllı telefonlar ve SSD'ler üzerine toplantılar olacak.

Onlarca farklı oturumda çok sayıda teknoloji ve gelişmenin üst düzey Intel yönetici ve mühendislerince ele alınacağı IDF 2010'daki tüm gelişmeleri www.donanimhaber.com/intel sayfasından takip edebilirsiniz.