Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Donanım Haber, Intel Geliştiriciler Forumu için San Francisco'da

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,7b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Donanım Haber, Intel Geliştiriciler Forumu için San Francisco'da
Tam Boyutta Gör

Dünyanın en büyük işlemci üreticisi Intel, her yıl olduğu gibi yine üç gün boyunca teknoloji dünyasının manşetlerini süslemeye hazırlanıyor. Firmanın 10 yıldan uzun bir süredir gerçekleştirmekte olduğu geleneksel IDF (Intel Geliştiriciler Forumu) etkinliğinin bu seneki ayağı, yarın başlayacak ve Çarşamba gününe kadar teknoloji fırtınası esecek.

San Francisco'daki ünlü Moscone Center'da düzenlenecek olan IDF 2010'u, Donanimhaber.com olarak bu sene yerinden takip ediyoruz. Yarın Intel tepe yöneticisi Paul Otelli'nin açılış konuşmasıyla başlayacak etkinlik kapsamında yeni nesil Sandy Bridge işlemcileri, grafik teknolojilerindeki gelişmeler, akıllı telefonlar ve SSD'ler üzerine toplantılar olacak.

Onlarca farklı oturumda çok sayıda teknoloji ve gelişmenin üst düzey Intel yönetici ve mühendislerince ele alınacağı IDF 2010'daki tüm gelişmeleri www.donanimhaber.com/intel sayfasından takip edebilirsiniz.

Donanım Haber, Intel Geliştiriciler Forumu için San Francisco'da
Tam Boyutta Gör

Donanım Haber, Intel Geliştiriciler Forumu için San Francisco'da
Tam Boyutta Gör

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Teşekkürler DH Grubu :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 9 yıl
İşte DonanımHaber in büyüklüğünü gösteren şey.
Haberlerinizi sabırsızlıkla bekliyoruz..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 9 yıl
video eklenir herlade
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Schneeflocke 9 yıl
AMD'yede bi ugrayın.

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M1A2Abrams 9 yıl
ah ah yanınızda olmak ne isterdim çok güzel ilerliyorsunuz donanımhaber ekibi çok teşekkürler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Source 9 yıl
Takipteyiz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CoolnQuiet 9 yıl
Sonunda DH'i davet ederek IDF San Fransisco'ya cok iyi bir hamle yaptilar. Onceki senelerde intel acisindan cok onemli olan bu faaliyet Turkiye'de o kadar ses getirmiyordu. Bu sene daha farkli olacagini dusunuyorum. Yenilikleri merakla bekliyoruz. Bakalim intel neler hazirliyor onumuzdeki donem icin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl ASUS GTS 450 Top SLI video inceleme 9 yıl TG: XS ile taşınabilir depolama cihazları üzerine Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Gelmiş geçmiş en güçlü Ferrari: İşte
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim