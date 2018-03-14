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DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!

DonanımHaber’deki tüm haberlere ve videolara hızlıca erişebileceğiniz, forumu çok pratik bir yapı ve modern bir arayüz ile kullanabileceğiniz iOS uygulaması yayında!
1 yıl
7,5b
1
228
Mobil Uygulamalar
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!
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Geçtiğimiz günlerde burada yer alan yazımızda sizlerle DonanımHaber’in Android uygulaması DH’nin Google Play Store’da yayında olduğunu paylaşmıştık. Şimdi bir başka güzel haberimiz daha var. DH uygulaması Android’in ardından iOS kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.


Hemen burada yer alan bağlantıdan indirebileceğiniz yazılım, Android’de olduğu gibi ortak bir tasarım anlayışının ürünü olarak ortaya çıktı. Her iki yazılıma da hem anasayfa hem de forum tarafı için tüm özellikler eksiksiz bir şekilde entegre edildi, kullanıcı deneyiminin de en iyi seviyede olması için uzun süre mesai harcandı.

DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!
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DH iOS uygulamasının özelliklerinden dikkat çekenler:

DH uygulaması DonanımHaber’e özel sıcak fırsatlar, ikinci el, öne çıkan konular, favori forumlar gibi bölümlerin kendine has dinamikleri de korunarak geliştirildi. Ayrıca gelişmiş bildirim özellikleri ile forumda ilginizi çekebilecek konulardan, sizi ilgilendiren mesajlardan isterseniz anında haberdar olabiliyorsunuz. Tabi gelişmiş kişiselleştirme ayarları sayesinde istediğiniz bildirimleri kapatıp istediklerinizi açabiliyor, favorilerinizi pratik bir şekilde yönetebiliyorsunuz.


DonanımHaber’de yayınlanan haberleri sıcağı sıcağına takip etmek, indirdiğiniz videoları telefonunuzun ekranında internetiniz olmasa bile her yerden izleyebilmek mümkün. Uygulamanın çevrimdışı özellikleri sayesinde uçakta veya metroda; internetinizin olmadığı her yerde videoları izleyebileceksiniz. Hatta dilerseniz beğendiğiniz haberleri kaydedip, internete gerek duymadan hızlıca okuyabileceksiniz.

DonanımHaber iOS uygulaması AppStore’da yayında!
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Tüm bunların yanında 100’lerce irili ufaklı ayrıntısı ve özelliği bulunan yazılımın ilk akla gelen ana özelliklerinden bazılarını şöyle sıralayabiliriz; 

  • Yeni konu ve yeni ilan açmak için pratikleştirilmiş arayüz hazırlandı. Çektiğiniz fotoğrafları anında açacağınız konuya ekleyebiliyorsunuz.
  • Ana sayfada haberleri, videoları ve galerileri ayrı sekmelerde görebiliyorsunuz.
  • Öne çıkanlar, en yeniler ve popüler sekmeleri ile önemli haberleri özel bir algoritmada asla kaçırmayacaksınız.
  • Sekme özelliği sayesinde istediğiniz bir konudaki haberler için kendi akışınızı yaratabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sekme ekleye gelip istediğiniz konuyu yazmak ve ekle demek.
  • Gelişmiş bildirimler özelliği ile forumda ve ana sayfada istediğiniz bildirimleri alabilecek, istemediklerinizi kapatabileceksiniz.
  • Daha sonra okumak istediğiniz tüm içerikleri daha sonra bakılacaklar listesine ekleyip müsait olduğunuz anda göz atabilmeniz mümkün.
  • Video ve haber indirme özellikleri ile tüm içerikleri eksiksiz bir şekilde indirip telefonunuzda saklayabilir, dilediğiniz zamanda da internetinizden harcamadan izleyebilirsiniz. Videoları SD, HD veya Full HD hatta H.265 desteği ile indirebiliyorsunuz.
  • Favori forumlarınızı belirleyip listeye ekleyebilir, buraya açılan yeni konuları forum sekmesinde ekranın en üstünde görebilirsiniz.
  • Kullanıcıların öne çıkardığı içerikler kutusu sayesinde ilgi alanınızda olamasa bile foruma atılan on binlerce mesaj arasından derlenmiş ve önemli olanlara hızlıca göz atabilecek, hiçbir şeyi kaçırmayacaksınız. Ayrıca çok fazla yorum alan konular da popüler konular kutusunda listeleniyor olacak. Bu kutuyu saatlik, dört saatlik, günlük, haftralık, aylık, yıllık popüler gibi seçenekler halinde filtrelemek de olanaklı.
  • Tabi popüler sıcak fırsatları da unutmadık. Kullanıcıların sıcak olarak işaretlediği konular kutu içerisinde önem sırasına göre listeleniyor.
  • Favoriler yönetimi altında konu, forum, yorum, cevap şeklinde sekmeler var. Buradan daha önce farklı sürümlerden beğenip saklamak istediğiniz tüm içeriklere kolayca erişmek olanaklı. 


Özel teşekkür;

Uygulamanın çok uzun süren geliştirilme sürecinde beta programına kayıt olarak yaşanan sorunları hızlıca tespit edebilmemize yardımcı olan, önerileri ile uygulamanın geliştirilmesine önemli katkılar sağlayan Beta kullanıcılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.


Ayrıca;

Uygulamanın geliştirilme sürecinde büyük bir özveri gösteren;

iOS geliştiricilerimiz Hakan Eren'e ve Hasan Acar’a,

Uygulamanın tasarımına imza atan ve ux deneyimi için özel olarak çalışan Numan Çebi’ye,

Forum servislerini hazırlayan Furkan Doğan’a,

Anasayfa servislerini hazırlayan Kıvanç Kara’ya,

Ana sayfa bildirim sistemini geliştiren Emre Işıkkaya’ya,

Forum sistemindeki bildirim servislerini ve alt yapısını hazırlayan Burak Yavuzalp’e,

Test sürecinde uygulamaya farklı bir göz ile bakarak eksikleri tespit etmemizi sağlayan Onur Çetin’e,

Yazılım ekip lideri Hakkı Yağız Erdinç’e,

Projenin yönetilmesi konusunda katkıları için Ahmet Gözütok’a ve Gün Oksay’a sabırları ve emekleri için teşekkürlerimizi sunarız.


DonanımHaber iOS uygulamasını buradan indirebilirsiniz

DonanımHaber Android uygulaması için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/dh/id1342583703?l=tr&ls=1&mt=8 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ysakay 1 yıl en beğenilen
Sizi şiddetle kınıyorum
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +50
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gun 1 yıl alimmm78
ios 9 %5 gibi birşey kullanıcılarımızda ve bir çok iş çıkıyor inanın astarı yüzünden pahalıya geliyor.
Hem ios 12 duyurulacağının duyurusu yapıldı.
3 Yanıt Yanıtla +8
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8 Avatar Avatar Avatar
SerkanC1 3 ay
Google hesabımla giriş yapamıyorum. - puan
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gun 2 ay SerkanC1
Listemizde var üyelik ve giriş sistemi elden geçecek.
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Salih 8 ay
Uygulamayi birkaç ay arayla 3 kere yükleyip hemen sildim. İlk yüklediğimde çok karışık geldi.Gecenlerde yine yükledim belki basitlestirmislerdir diye ama yine ayni. Cok karışık.
“Simple is best” iphone bile basitliği ve kullanışlı olmasi sayesinde bu kadar satıyor. Daha minimalist bir tasarım ile daha başarılı olur bence.
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Francis J. Underwood 8 ay
Çok yavaş
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gokhyildiz 8 ay
İpa dosyasının paylaşımını yapabilir misiniz? ios 9.3.3 cihazıma programı kuramıyorum. Teşekkürler..
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aytacoglu 10 ay
konu altına yapılan yorumları okumakta zorlanıyorum harfler çok ince ve metin büyütme küçültme yok göz yoruyor
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Leskodjer 11 ay
Gördüğüm eksikler var, bence acilen düzeltilmesi gereken bazı şeyleri sıralayayım;
1) Konu arama çalışmıyor. 35 sn bekledim sonuç ekranı gelmeyince kapattım. O yüzden bu mesajı mobilden yazıyorum çünkü konuyu uygulamada bulamadım.
2) Aşağı kaydırma hareketini yaptıkça titreye titreye iniyor.
3) Favoriye eklediğim konulara tıkladığımda ilk mesaja gidiyor. Bunun için okunmayan son mesaja git diye bir seçenek olmalı.
4) Arayüz çok karışık. Nereyi kaydırsam birşeyler çıkıyor ve bence buraya konan özellikler işlevsel değil.
5) Yavaş çalışıyor. Konuya basıp son mesaja gitmeye çalıştığımda 5-10sn bekliyorum. Mobilde hiç bu kadar yavaş işlem yapmıyor.
Geliştirilirse aktif olarak kullanılır ama şu an kasıntı çalışıyor.
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Tala Valkov 11 ay
Hala eksikler var. Donuyor, yavaş, yeterincr kullanışlı değil. Dh mobil uygulama yazılımında ciddi sıkıntı çekiyor. Ya da düşük bütçe.
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Steppa Simian 11 ay
Bence mobile değilde web sürüme birşeyler katın
the bomb has been planted
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gun 11 ay ffrisby
Bazı şeyleri değiştirmek zorunda olduğumuz için zorunlu bir güncelleme idi yoksa uygulamada bir çok yer patlayacaktı.
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xooxxoox 11 ay
Hayırlı olsun güzel olmuş tebrikler. +
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