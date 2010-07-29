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Dosya konusu: Dünden bugüne HDMI ve HDMI 1.4

Sizlere HDMI 1.4 ve HDMI teknolojisinin ne gibi aşamalardan geçtiği hakkında kısa bir dosya konusu hazırladık.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
11,4b
1
13
Diğer Ev Elektroniği
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Bu yazımızda sizler için en güncel HDMI standartı olan 1.4'ün özelliklerini ve önceki standartlarla kıyaslandığında bizlere ne gibi yenilikler ve gelişmeler sunacağını inceleyeceğiz. HDMI 1.4 hakkında bilgi vermeden önce HDMI teknolojisinin ne gibi aşamalardan geçip bu güne geldiği hakkında bazı bilgiler verelim.

Dosya konusu: Dünden bugüne HDMI ve HDMI 1.4
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HDMI (High Definition Multimedia Interface), ses ve video sinyallerini aynı anda iletebilen bir kablo teknolojisi olarak dikkat çekiyor. Dijital sinyalleri kullanan HDMI, verileri sıkıştırmadan aktarma yeteneğine sahip. Günümüzde Playstation 3, Xbox 360 gibi oyun konsollarında ve LCD televizyonlarda kendine yer bulan HDMI teknolojisi, dünden bugüne şu şekilde aşama kaydetti.

  • HDMI 1.0
  • HDMI 1.1
  • HDMI 1.2 ve HDMI 1.2a
  • HDMI 1.3
  • HDMI 1.3a, 1.3b, 1.3b1 ve 1.3c

HDMI 1.0 - 1.2

Aralık 2002'de kullanıma sunulan HDMI 1.0, 4.9 Gbit/s TMDS(yüksek hızlı veri aktarımı) veriyolu genişliği ile dikkat çeken ve ses/görüntü ikilisini tek kablo arabirimi olarak teknoloji dünyasına giriş yaptı. 3.96 Gbit/s video bant genişliğini (1080p/60 Hz) destekleyen HDMI 1.0'ın ardından 2004 yılında kullanıma sunulan HDMI 1.1 ile DVD-Audio desteği de HDMI'ın kapsamına dahil edildi. HDMI 1.2 standartı ise 2005 yılında hazırlandı ve kullanıcılara Super Audio CD desteğini sundu.

Dosya konusu: Dünden bugüne HDMI ve HDMI 1.4
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HDMI 1.3

2006 yılında kullanıma giren HDMI 1.3 protokolü veriyolu genişliğini 340 MHz'e (10.2 Gbit/s) kadar çıkartmayı başardı. Opsiyonel olarak sunduğu Deep Color teknolojisi 30-bit, 36-bit, 48-bit xvYCC, sRGB, ve YCbCr renk desteklerini de beraberinde getirdi. HDMI 1.3'ün yine opsiyonel olarak desteklediği Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio teknolojileri ise içeriklerden alınan ses kalitesine katkıda bulundu. HDMI 1.3'ün önceki nesil HDMI protokollerine göre bir artısı da sağladığı ses-video senkronizasyonu olmuştu.

2007 yılının başında ve sonunda kullanıma sunulan HDMI 1.3b, 1.3b1 ve 2008 yılında kullanıma geçen 1.3c protokolleri 1.3'e oranla çok büyük değişiklikler getirmedi fakat CEC (tüketici elektronik kontrolü) sistemine bazı güncellemeler getirdi.

Dosya konusu: Dünden bugüne HDMI ve HDMI 1.4
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HDMI 1.4

Mayıs 2009'da resmen kullanıma sunulan HDMI 1.4, bu protokolün bir üst sürümü olma özelliğinin dışında HDMI teknolojisinde kilometre taşı olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahip olarak hazırlandı. HDMI 1.4'ün getirdiği en büyük yeniliklerden biri hiç süphesizki desteklediği çözünürlük miktarı. HDMI 1.4 protokolü ile maksimum çözünürlük oranı 4K x 2K 'ya çıkartıldı. Tam olarak ifade etmek gerekirse HDMI 1.4 ile desteklenen çözünürlük miktarı 4096×2160p oldu. Bu oranın dışında 3840×2160p gibi çözünürlükleri de destekleyen HDMI 1.4'ün bir diğer yeniliği ise HDMI Ethernet Channel teknolojisidir. BU teknoloji ile HDMI 1.4 destekli cihazlar arasında IP tabanlı olarak 100 Mb/s bağlantı kurulabilecek. Böylece bu özelliğe sahip cihazlar arasında internet paylaşımı, içerik paylaşımı gibi yenilikler kullanıcıların hizmetine sunulacak. 3D Over HDMI (HDMI 1.3 sadece 1080i'ye kadar destekli),Micro HDMI girişi gibi yenilikler de HDMI 1.4 ile teknoloji dünyasındaki yerini aldı.

Dosya konusu: Dünden bugüne HDMI ve HDMI 1.4
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HDMI 1.4 protokolü ile maksimum çözünürlük 4096 x 2160p oldu

Dosya konusu: Dünden bugüne HDMI ve HDMI 1.4
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Micro HDMI girişi yakın gelecekte en çok kullanılan arabirimlerden biri olabilir

Ara vermeksizin gelişen teknolojide ilk zamanlarda karşımıza çıkan LCD TV'lere, sundukları 720p ve 1080p gibi çözünürlüklere hayret ederken, HDMI 1.4 protokolü sayesinde şu anda bile değerini koruyan bu çözünürlükler yakın gelecekte tıpkı tüplü televizyonların bizlere sunduğu çözünürlükler gibi sıradan veya değerini yitirmiş olacak. HDMI 1.4'ün sunduğu yenilikleri destekleyen cihazların yaygınlaşması ile 4K x 2K çözünürlüğü ve 3D görselleri çok daha yakından inceleme fırsatı bulacağız.

Dosya konusu: Dünden bugüne HDMI ve HDMI 1.4
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HDMI protokollerinin karşılaştırma tablosu

 

 


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tolgabes64 9 yıl
4kx2k nerede kullanılabilirki? hiçbir filmde olmaz o çözünürpül veya pc3 xbox360 gibi konsollardada şimdiye kadar en fazla full hd vardı. pc yi bağlasan okadar yüksek çözünürlük destekermiki birde o çözünürlüğü açacak ekran varmı ki :)
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killnOd 9 yıl
Peki 4x2 cozunurlugunde max kac Hz tazeleme yapabiliyor?
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draconist 9 yıl
Yamayı unuttum ama madem Gümüş daha iyi bir iletken o zaman neden bazı yerlerde Altın kullanılıyor diyenler olacaktır, bunun nedeni ise şudur:
Bakır ve özellikle Gümüş zamanla oksitlenir, oysa bildiğiniz gibi Altın hemen hemen hiç oksitlenmez, bu nedenle uzun vadede sorun çıkmaması için hassas kontaklarda altın (daha doğrusu altın kaplama) tercih edilir.
Normal şartlarda ise altın bakırdan daha iyi bir iletkendir, çünkü bakır kablolarda saf bakır değil, alaşımlı bakırlar kullanılır, yani başka bir metalle karışıktır, saf bakır üretmenin maliyeti oldukça pahalıdır, oysa altın doğada saf halde bulunur.
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draconist 9 yıl
Bir de şunları altın uçlu daha iyidir diye daha pahalıya satmıyorlarmı tam bir aldatmaca.
En iyi iletken gümüştür, daha sonra bakır gelir, altın 3.sıradadır.
Bu konu ile ilgili tübitak'ın da makalesi var.
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hacı.basat 9 yıl
4Kx2K destekli panelin kaç ekran olacağını düşünmek lazım, çözünürlük yükseldikçe küçük panelin maliyeti artıyor, OLED'ler de atak olmazsa LCD'lerde 40' altı bu çözünürlük çok uzak görünüyor. Kaldıki göz bunu ne kadar algılar tartışılır.
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drkayzer 9 yıl
şuan için erken endişe etmeyin :D
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korsanzeki168 9 yıl
bu hdmi 1.4 standardında hala eksik şeyler var mesela usb teknolojisinde kullanılan kendinden enerjili olma teknolojisi power over hdmi 1.5 olsa fenamı olur bölece 2gün sonra telefonları bile burdan baglayıp pmp gibi kullanırken pili duman etme olayındada biraz rahatlama olur yoksa tak video oynatırken mp3 dinlerken evde şarz bitti yada biyerde sunum yaparken rezillik.
o dipley falanda yalan olur zaten bu dedigim eklenmezse 10gbit ethernet bu piyasaya girebilir zaten ip tabanlı
tüm aletleri birbirini 1 tane kablo ile baglama şansı veriliyor müthiş bişi olur
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mehmetgirgin 9 yıl
hala şu hd yi deneymedim
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DeistSuat 9 yıl
mini display port hdmı kökünü kazabilir.
ps3 1.4 kullanıyor ama 24fbs alıyor 1080p 3D.
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demirparcasi 9 yıl
Ben de 1.4 deki en önemli yeniliğin 1080p 3D desteği ve network bağlanma özelliği. Bu network hattı olarak kullanabilmek HDMI a ve teknolojik ürünlere çok sayıda yeni olanak tanır. Merakla bekliyorum.
Ayrıca yazı biraz saha detaylı olsaydı daha iyi olurdu. Yine de teşekkürler.
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