Dosya konusu: Dünden bugüne HDMI ve HDMI 1.4

Bu yazımızda sizler için en güncel HDMI standartı olan 1.4'ün özelliklerini ve önceki standartlarla kıyaslandığında bizlere ne gibi yenilikler ve gelişmeler sunacağını inceleyeceğiz. HDMI 1.4 hakkında bilgi vermeden önce HDMI teknolojisinin ne gibi aşamalardan geçip bu güne geldiği hakkında bazı bilgiler verelim.

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HDMI (High Definition Multimedia Interface), ses ve video sinyallerini aynı anda iletebilen bir kablo teknolojisi olarak dikkat çekiyor. Dijital sinyalleri kullanan HDMI, verileri sıkıştırmadan aktarma yeteneğine sahip. Günümüzde Playstation 3, Xbox 360 gibi oyun konsollarında ve LCD televizyonlarda kendine yer bulan HDMI teknolojisi, dünden bugüne şu şekilde aşama kaydetti.

HDMI 1.0

HDMI 1.1

HDMI 1.2 ve HDMI 1.2a

HDMI 1.3

HDMI 1.3a, 1.3b, 1.3b1 ve 1.3c

HDMI 1.0 - 1.2

Aralık 2002'de kullanıma sunulan HDMI 1.0, 4.9 Gbit/s TMDS(yüksek hızlı veri aktarımı) veriyolu genişliği ile dikkat çeken ve ses/görüntü ikilisini tek kablo arabirimi olarak teknoloji dünyasına giriş yaptı. 3.96 Gbit/s video bant genişliğini (1080p/60 Hz) destekleyen HDMI 1.0'ın ardından 2004 yılında kullanıma sunulan HDMI 1.1 ile DVD-Audio desteği de HDMI'ın kapsamına dahil edildi. HDMI 1.2 standartı ise 2005 yılında hazırlandı ve kullanıcılara Super Audio CD desteğini sundu.

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HDMI 1.3

2006 yılında kullanıma giren HDMI 1.3 protokolü veriyolu genişliğini 340 MHz'e (10.2 Gbit/s) kadar çıkartmayı başardı. Opsiyonel olarak sunduğu Deep Color teknolojisi 30-bit, 36-bit, 48-bit xvYCC, sRGB, ve YCbCr renk desteklerini de beraberinde getirdi. HDMI 1.3'ün yine opsiyonel olarak desteklediği Dolby TrueHD ve DTS-HD Master Audio teknolojileri ise içeriklerden alınan ses kalitesine katkıda bulundu. HDMI 1.3'ün önceki nesil HDMI protokollerine göre bir artısı da sağladığı ses-video senkronizasyonu olmuştu.

2007 yılının başında ve sonunda kullanıma sunulan HDMI 1.3b, 1.3b1 ve 2008 yılında kullanıma geçen 1.3c protokolleri 1.3'e oranla çok büyük değişiklikler getirmedi fakat CEC (tüketici elektronik kontrolü) sistemine bazı güncellemeler getirdi.

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HDMI 1.4

Mayıs 2009'da resmen kullanıma sunulan HDMI 1.4, bu protokolün bir üst sürümü olma özelliğinin dışında HDMI teknolojisinde kilometre taşı olarak nitelendirilebilecek özelliklere sahip olarak hazırlandı. HDMI 1.4'ün getirdiği en büyük yeniliklerden biri hiç süphesizki desteklediği çözünürlük miktarı. HDMI 1.4 protokolü ile maksimum çözünürlük oranı 4K x 2K 'ya çıkartıldı. Tam olarak ifade etmek gerekirse HDMI 1.4 ile desteklenen çözünürlük miktarı 4096×2160p oldu. Bu oranın dışında 3840×2160p gibi çözünürlükleri de destekleyen HDMI 1.4'ün bir diğer yeniliği ise HDMI Ethernet Channel teknolojisidir. BU teknoloji ile HDMI 1.4 destekli cihazlar arasında IP tabanlı olarak 100 Mb/s bağlantı kurulabilecek. Böylece bu özelliğe sahip cihazlar arasında internet paylaşımı, içerik paylaşımı gibi yenilikler kullanıcıların hizmetine sunulacak. 3D Over HDMI (HDMI 1.3 sadece 1080i'ye kadar destekli),Micro HDMI girişi gibi yenilikler de HDMI 1.4 ile teknoloji dünyasındaki yerini aldı.

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HDMI 1.4 protokolü ile maksimum çözünürlük 4096 x 2160p oldu

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Micro HDMI girişi yakın gelecekte en çok kullanılan arabirimlerden biri olabilir

Ara vermeksizin gelişen teknolojide ilk zamanlarda karşımıza çıkan LCD TV'lere, sundukları 720p ve 1080p gibi çözünürlüklere hayret ederken, HDMI 1.4 protokolü sayesinde şu anda bile değerini koruyan bu çözünürlükler yakın gelecekte tıpkı tüplü televizyonların bizlere sunduğu çözünürlükler gibi sıradan veya değerini yitirmiş olacak. HDMI 1.4'ün sunduğu yenilikleri destekleyen cihazların yaygınlaşması ile 4K x 2K çözünürlüğü ve 3D görselleri çok daha yakından inceleme fırsatı bulacağız.

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HDMI protokollerinin karşılaştırma tablosu