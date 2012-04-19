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'Draw Something' güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
1,9b
1
10
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Draw Something son zamanlarda appstore’daki en popüler uygulamalardan biri.Oyunun amacı oldukça basit bize verilen kelimeyi en iyi şekilde çizip karşı tarafa anlatmak, sonrasında ise gelen çizimi tahmin etmek. Canlı yayın olarak verilmese de karşı tarafın çiziminin her anını izleyebiliyoruz. Draw Something ‘i oynayan arkadaşlarınızı listenize ekleyerek karşılıklı oynayabiliyorsunuz.Oyun da sadece bir kişi ile karşılıklı çizim yapmak zorunda değilsiniz, oyun aynı anda birden fazla kişiyle karşılıklı çizim yapmanıza da imkan veriyor. Karşılıklı çizimler sonucunda kazandığınız puanlarla ise çeşitli renk paletlerini alabiliyorsunuz.
Yeni güncellemesi yayınlanan oyunda artık oyuncular kendi çizimlerini saklayıp sosyal medyada paylaşabiliyorlar, karşı tarafa çizimden sonra yorumda gönderebiliyorlar.Yeni güncelleme ile daha da eğlenceli bir hale gelen ‘Draw Something’ şu an için sadece İngilizce dil desteği sunuyor.

http://techcrunch.com/2012/04/18/update-draw-something/ Yorum Yaz
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Latour 7 yıl en beğenilen
Bu farkedilmesi zor hatta neredeyse imkansiz bulunmaz haberi paylastigin icin tesekkur ederiz
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E_Aydin35 7 yıl
Türkçe değil bir çok dil desteği ile bir çok ülkeye hitap eder, bence en mantıklısıda bu :)
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ShaG 7 yıl
Güncellenmez olaydı. Güncel versiyonu iPod 4g de açılma sırasında kapanıyor
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slayshot 7 yıl
türkçe istiyoruz :)
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Mixenon 7 yıl
Ben bunu yüklemiştim ama nasıl oynanacağını anlamamıştım, yani bu oyun için aynı oyunu yüklemiş olan bir arkadaşımızı bulucaz...
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obisoft 7 yıl
beytepeli06
tr gelse patlar

zaten patlamış durumda ki :)
Türkçe oynamanın zevki başla olur tabi..
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beytepeli06 7 yıl
tr gelse patlar
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ErnGnc 7 yıl
artık türkçe güncellemesi gelse :(
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Latour 7 yıl en beğenilen
Bu farkedilmesi zor hatta neredeyse imkansiz bulunmaz haberi paylastigin icin tesekkur ederiz
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