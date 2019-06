'Draw Something' güncellendi

Draw Something son zamanlarda appstore’daki en popüler uygulamalardan biri.Oyunun amacı oldukça basit bize verilen kelimeyi en iyi şekilde çizip karşı tarafa anlatmak, sonrasında ise gelen çizimi tahmin etmek. Canlı yayın olarak verilmese de karşı tarafın çiziminin her anını izleyebiliyoruz. Draw Something ‘i oynayan arkadaşlarınızı listenize ekleyerek karşılıklı oynayabiliyorsunuz.Oyun da sadece bir kişi ile karşılıklı çizim yapmak zorunda değilsiniz, oyun aynı anda birden fazla kişiyle karşılıklı çizim yapmanıza da imkan veriyor. Karşılıklı çizimler sonucunda kazandığınız puanlarla ise çeşitli renk paletlerini alabiliyorsunuz.

Yeni güncellemesi yayınlanan oyunda artık oyuncular kendi çizimlerini saklayıp sosyal medyada paylaşabiliyorlar, karşı tarafa çizimden sonra yorumda gönderebiliyorlar.Yeni güncelleme ile daha da eğlenceli bir hale gelen ‘Draw Something’ şu an için sadece İngilizce dil desteği sunuyor.