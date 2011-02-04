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DreamBook ePad 7 Pro: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle 200$'a tablet bilgisayar

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
18,4b
1
16
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, çift çekirdekli işlemci kullanan yeni tabletini duyurdu. DreamBook ePad 7 Pro adını taşıyan yeni model, daha önce satışa sunulan ePad 7 modelinin yeni donanım özellikleriyle güçlendirilmiş ileri bir versiyonu olarak tanıtılıyor. 7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan bilgisayarın çift çekirdekli işlemcisi 1.2GHz'de görev yapıyor ve bu açıdan sınıfındaki en güçlü tabletlerden birisi olmayı başarıyor.

Standart olarak Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Adobe Flash 10.1 desteği sunan tablet bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte 3G ve GPS donanımlarına da sahip. Sahip olduğu güçlü işlemcisine rağmen bellek kapasitesi 256MB ile sınırlı tutulan cihaz, 2GB olan yerleşik depolama kapasitesini MicroSD kart slotu ile 32GB'a kadar arttırabiliyor. Klavye ve fare kullanımı için çift USB portu ile tanılan DreamBook ePad 7 Pro'da Ethernet LAN, 0.3MP kamera ve akselometre gibi özellikler de unutulmamış.

1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemisiyle dikkat çeken DreamBook ePad 7 Pro'nun yurt satış fiyatının 200$ olduğu belirtiliyor.


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DH Misafiri 6 yıl
merhaba arkadaşlar sakın ha hataya düşüp internetten televizyon'dan cin malı Tablet PC Apad alayım demeyin ben 300.00 tl. aldım aldığım günün haftası arıza yaptı ac kapa dümesi bozuldu ,yok siz düşürmüşünüz yok kullanıcı hatası geri geldi ekran kayması sonrada ekranı deyiştirmek lazım dediler kunlanıcı hatası dediler amam ha!!üç kere tamire gönderdin sonundada çöpe attım servis berbat garantiyi unutun daha kullanmadan bozuluyor ucuz cin malı pc Apad sakın alayım demeyin Selamlar
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ToisAndro 8 yıl
Düşünmeden konuşmayalım. Türkiye'ye bu ürünler gelse kim alacak ki? Sen vede bir kaç kişi daha. Bir araştırma yap bakalım. Türkiye'de kaç kişi biliyor Tablet bilgisayarın ne olduğunu. Adamların ellerinde akıllı telefon var ama daha onun akıllı olduğundan bile haberleri yok. :D
Yani bu tür teknolojik ürünleri alacak adam sayısı parmak sayısını geçmeyecek kadar.
Telefonuma bir kaç uygulama yükleyip bir iki şey yapıyorum, adamlar bana hacker diyor. Ben utanıyorum bu durumdan. :(
Demek ki bu tür ürünleri firmalar bu nedenle getirmiyor. Gerçi ben Türkiye'deki firmaların da teknoloji özürlü olduğunu düşünüyorum. Adamlar daha mail atmak veya okumak için internet kafelere geliyor.
Vallah ben diğer illeri bilmem ama benim ilimde teknosa, vatan gibi yerlere gittiğimde bir çok ürün olduğu yerde duruyor oluyor. Modelleri eskimiş bilgisayarlar, eski model telefonlar, satılamadığı için ortadan kaybolan HTC telefonlar....
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IUnknown 8 yıl

raz0r38

Düşünmeden konuşmayalım. Türkiye'ye bu ürünler gelse kim alacak ki? Sen vede bir kaç kişi daha. Bir araştırma yap bakalım. Türkiye'de kaç kişi biliyor Tablet bilgisayarın ne olduğunu. Adamların ellerinde akıllı telefon var ama daha onun akıllı olduğundan bile haberleri yok. :D

Yani bu tür teknolojik ürünleri alacak adam sayısı parmak sayısını geçmeyecek kadar.

Telefonuma bir kaç uygulama yükleyip bir iki şey yapıyorum, adamlar bana hacker diyor. Ben utanıyorum bu durumdan. :(

Demek ki bu tür ürünleri firmalar bu nedenle getirmiyor. Gerçi ben Türkiye'deki firmaların da teknoloji özürlü olduğunu düşünüyorum. Adamlar daha mail atmak veya okumak için internet kafelere geliyor.

Vallah ben diğer illeri bilmem ama benim ilimde teknosa, vatan gibi yerlere gittiğimde bir çok ürün olduğu yerde duruyor oluyor. Modelleri eskimiş bilgisayarlar, eski model telefonlar, satılamadığı için ortadan kaybolan HTC telefonlar....


Aramızda düşünen filozof olduğu iyi oldu. Buralarda olda sana başka şeylerde soralım. Hatta ilk sorumu sorayım benim dediğimle senin dediğin arası nda nasıl bir bağlatı var. yada şöyle diyelim adamları haklı kimse bu işten analamıyor onadan piyasa böyle olmalı. DOğru yapıyorlar devam etmeliyler.
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IUnknown 8 yıl
O tablet bu tablet hala bi şey görmedik. nasıl bir ülkede yaşıyoz. 1000-1500 tabletler varda birde 150-300 tllik uyduruklar var. Arada adam gibi bişey gelmezmi bu ülkeye.
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sundancer 8 yıl
arkadaşlar ucuz bir tablet bilgisayar almak istiyorum ama bu konuda fazla bilgim yok..bana ne tavsiye edersiniz ve nerden böyle bir tablet bulabilirim lütfen bana özel mesaj atınız..her türlü tavsiye için teşekkür ederim
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darkaura 8 yıl
aceleniz yoksa bekleyin. ust ust tegra2 modeller cikiyor, yakinda ipad2de gelecek.
kisa surede daha kapasiteli modeller sizin istediginiz fiyat seviyelerine inecektir.
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maliahmet1 8 yıl
bana anlatmayın bu hikayeleri ben akrabamda gördüm ıphone 200dolar boşa konuşuyorsunuz 4g hemde en son modeli bile olsa konuşma dahil 600dolar belki yoksa ıphoneyi kim alır htc dururken
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spongio 8 yıl

maliahmet1
bana anlatmayın bu hikayeleri ben akrabamda gördüm ıphone 200dolar boşa konuşuyorsunuz 4g hemde en son modeli bile olsa konuşma dahil 600dolar belki yoksa ıphoneyi kim alır htc dururken

adam cinyus beyler
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maliahmet1 8 yıl
gayet iyi apple ıphonede amerikada 200dolar bunu unutmayın
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darkaura 8 yıl

maliahmet1

gayet iyi apple ıphonede amerikada 200dolar bunu unutmayın


200$ direk sati fiyati degil. 2sene sozlesmeli fiyat.
en dusuk sozlesme fiyatiyda 200$in ustune 24ay 55$ daha oduyorsunuz. boylece 1520$a geliyor. bu fiyata belli bir konusmada dahil tabi.

biraz kafanizi calistirin. dunyanin bir kosesinde 200$a iphone olsaydi, turkiyede 400$a imei'si kirilmis kacaklari cirit atiyor olurdu. bu kadar farkada kimse gidip 2bin kusur lirayi orjinaline vermezdi.
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Batuist 8 yıl
ben üzerinde android 2.2 sürümünü kullanan cihazlara artık tablet demiyorum.. büyük ekranlı telefonlar.. gerçi büyükde değil görece olarak öyle ama kullandığım telefonla aynı çözünürlüğe sahip.. 800x480!! neresi tablet bunun... artık ancak çocuklara tablet diye yuttururlar bunları.. galaxy tab faciasından sonra..
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DH Misafiri 8 yıl
tek eksiği, çözünürlüğü. hani 250dolar olaydında daha bir çözünürlüğün olsaydı demeden edemiyorum.
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Bukalemun 8 yıl
çift çekirdek , 256mb ram ve tablet için halen 2,2 sürüm :(((
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darkaura 8 yıl
4inch cakma navigasyon cihazlarina 200tl vermek yerine, bunu al her ise gelsin.
tabi turkiyede bu fiyata bulunurmu ayri mesele.
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