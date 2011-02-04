DreamBook ePad 7 Pro: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle 200$'a tablet bilgisayar

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, çift çekirdekli işlemci kullanan yeni tabletini duyurdu. DreamBook ePad 7 Pro adını taşıyan yeni model, daha önce satışa sunulan ePad 7 modelinin yeni donanım özellikleriyle güçlendirilmiş ileri bir versiyonu olarak tanıtılıyor. 7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan bilgisayarın çift çekirdekli işlemcisi 1.2GHz'de görev yapıyor ve bu açıdan sınıfındaki en güçlü tabletlerden birisi olmayı başarıyor.
Standart olarak Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Adobe Flash 10.1 desteği sunan tablet bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte 3G ve GPS donanımlarına da sahip. Sahip olduğu güçlü işlemcisine rağmen bellek kapasitesi 256MB ile sınırlı tutulan cihaz, 2GB olan yerleşik depolama kapasitesini MicroSD kart slotu ile 32GB'a kadar arttırabiliyor. Klavye ve fare kullanımı için çift USB portu ile tanılan DreamBook ePad 7 Pro'da Ethernet LAN, 0.3MP kamera ve akselometre gibi özellikler de unutulmamış.
1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemisiyle dikkat çeken DreamBook ePad 7 Pro'nun yurt satış fiyatının 200$ olduğu belirtiliyor.
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Yani bu tür teknolojik ürünleri alacak adam sayısı parmak sayısını geçmeyecek kadar.
Telefonuma bir kaç uygulama yükleyip bir iki şey yapıyorum, adamlar bana hacker diyor. Ben utanıyorum bu durumdan. :(
Demek ki bu tür ürünleri firmalar bu nedenle getirmiyor. Gerçi ben Türkiye'deki firmaların da teknoloji özürlü olduğunu düşünüyorum. Adamlar daha mail atmak veya okumak için internet kafelere geliyor.
Vallah ben diğer illeri bilmem ama benim ilimde teknosa, vatan gibi yerlere gittiğimde bir çok ürün olduğu yerde duruyor oluyor. Modelleri eskimiş bilgisayarlar, eski model telefonlar, satılamadığı için ortadan kaybolan HTC telefonlar....
Aramızda düşünen filozof olduğu iyi oldu. Buralarda olda sana başka şeylerde soralım. Hatta ilk sorumu sorayım benim dediğimle senin dediğin arası nda nasıl bir bağlatı var. yada şöyle diyelim adamları haklı kimse bu işten analamıyor onadan piyasa böyle olmalı. DOğru yapıyorlar devam etmeliyler.
kisa surede daha kapasiteli modeller sizin istediginiz fiyat seviyelerine inecektir.
adam cinyus beyler
200$ direk sati fiyati degil. 2sene sozlesmeli fiyat.
en dusuk sozlesme fiyatiyda 200$in ustune 24ay 55$ daha oduyorsunuz. boylece 1520$a geliyor. bu fiyata belli bir konusmada dahil tabi.
biraz kafanizi calistirin. dunyanin bir kosesinde 200$a iphone olsaydi, turkiyede 400$a imei'si kirilmis kacaklari cirit atiyor olurdu. bu kadar farkada kimse gidip 2bin kusur lirayi orjinaline vermezdi.
tabi turkiyede bu fiyata bulunurmu ayri mesele.