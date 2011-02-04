DreamBook ePad 7 Pro: 1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisiyle 200$'a tablet bilgisayar

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, çift çekirdekli işlemci kullanan yeni tabletini duyurdu. DreamBook ePad 7 Pro adını taşıyan yeni model, daha önce satışa sunulan ePad 7 modelinin yeni donanım özellikleriyle güçlendirilmiş ileri bir versiyonu olarak tanıtılıyor. 7-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik ekrana sahip olan bilgisayarın çift çekirdekli işlemcisi 1.2GHz'de görev yapıyor ve bu açıdan sınıfındaki en güçlü tabletlerden birisi olmayı başarıyor.

Standart olarak Android 2.2 işletim sistemiyle gelen ve Adobe Flash 10.1 desteği sunan tablet bilgisayar, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ile birlikte 3G ve GPS donanımlarına da sahip. Sahip olduğu güçlü işlemcisine rağmen bellek kapasitesi 256MB ile sınırlı tutulan cihaz, 2GB olan yerleşik depolama kapasitesini MicroSD kart slotu ile 32GB'a kadar arttırabiliyor. Klavye ve fare kullanımı için çift USB portu ile tanılan DreamBook ePad 7 Pro'da Ethernet LAN, 0.3MP kamera ve akselometre gibi özellikler de unutulmamış.

1.2GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemisiyle dikkat çeken DreamBook ePad 7 Pro'nun yurt satış fiyatının 200$ olduğu belirtiliyor.