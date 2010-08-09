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Droid 2'nin fiyatı belirlendi

Motorola'nın Android 2.2 işletim sistemi ile hazırladığı telefonu Droid 2'nin fiyatı belirlendi
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Cep Telefonları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Droid 2'nin fiyatı belirlendi
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Motorola'nın Android işletim sistemli telefonu Droid'in bir sonraki modeli olan Droid 2 hakkında beklenen fiyat bilgisi ortaya çıktı. Fiyat bilgisiyle ilgili habere geçmeden önce, Motorola Droid 2'yi hatırlatmak gerekirse; Droid 2'de 1 Ghz'lık işlemciye, 8 GB dahili hafızaya, microSD girişine (kutu içeriğinde 8 GB'lık microSD),Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemine, Droid X stilinde hazırlanmış olan kullanıcı arayüzüne sahip.

Droid 2'nin fiyatı belirlendi
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Motorola'nın Android işletim sistemli QWERTY klavyeli yeni telefonu Droid 2, 199$'a 2 yıllık sözleşme ile satın alınabilecek. Sözleşmesiz olarak bu telefona sahip olmak isteyen kullanıcıların ise 599$'ı gözden çıkarması gerekiyor. Motorola Droid 2'nin 12 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacağı belirtildi.

Droid 2'nin fiyatı belirlendi
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gokberks 9 yıl
milestone 2 hakkinda bilgi yok mu?
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Batuist 9 yıl

ali282
10.08.2010 Saat: 06:59
Selamunaleykum Arkadaşlar cok kaliteli hoparlör sesi olan ve güzel foto çeken bir telefon arıyorum.Bu telefonu önerir misiniz? Veya öneriniz ne olur? Sağolun.

sesini bilmem resim kalitesi olarak nokia n8 sana uyar...
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ali282 9 yıl
Selamunaleykum Arkadaşlar cok kaliteli hoparlör sesi olan ve güzel foto çeken bir telefon arıyorum.Bu telefonu önerir misiniz? Veya öneriniz ne olur? Sağolun.
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djpisagor 9 yıl
Etiketten tanıdım, bestbuy :)
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legendaddy 9 yıl
yurt dışından getirtip kullanabilirmiyiz? sim kart girişi var mı? simlock falan var mı?
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Vipracing 9 yıl
Şimdi yine birileri gelip yazıyı okumadan direkt fotodaki 199$ etiketi gösterip vay anam orda şu kadar da burda nasıl kazıklanıyoruz ekmek kaç kuruş vs vs ucuz popülizm yapıcak.
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deepestlove 9 yıl
ben çok beğeniyorum keşke 32gb gibi yüksek bir flash belleği olsa ram i 1gb olsa tadından yenmez BENCE'
milestone kullanıcısıyım. Tek sıkıntım olmayan flash bellek.
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ShafakCool 9 yıl
Facia mı lütfen önce araştırıp da yorum yazalım. Droid motorolanını rekor kıran telefonudur!
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alito 9 yıl
tasarımını hiç beğenmedim bence yine bir motorola faciası olacak.
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