Droid 2'nin fiyatı belirlendi

Motorola'nın Android işletim sistemli telefonu Droid'in bir sonraki modeli olan Droid 2 hakkında beklenen fiyat bilgisi ortaya çıktı. Fiyat bilgisiyle ilgili habere geçmeden önce, Motorola Droid 2'yi hatırlatmak gerekirse; Droid 2'de 1 Ghz'lık işlemciye, 8 GB dahili hafızaya, microSD girişine (kutu içeriğinde 8 GB'lık microSD),Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemine, Droid X stilinde hazırlanmış olan kullanıcı arayüzüne sahip.

Motorola'nın Android işletim sistemli QWERTY klavyeli yeni telefonu Droid 2, 199$'a 2 yıllık sözleşme ile satın alınabilecek. Sözleşmesiz olarak bu telefona sahip olmak isteyen kullanıcıların ise 599$'ı gözden çıkarması gerekiyor. Motorola Droid 2'nin 12 Ağustos'tan itibaren satışa sunulacağı belirtildi.