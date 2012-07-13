Droid RAZR'a kardeş geliyor; XT907, objektiflere yakalandı

Motorola’nın yeni bir akıllı telefonu XT907 Çin’de objektiflere yakalandı.

Çinli e-ticaret sitesi Alibaba’da yayınlanan fotoğraflarda XT907, daha çok Droid RAZR’ın (XT912) daha küçük tasarımlı bir modeli olarak görünüyor. Kevler arka yüzeyine sahip olduğu görülen XT907’nin kamerası ise Droid RAZR’daki gibi kasa üzerinde herhangi bir çıkıntıya sebep olmuyor. Dolayısıyla XT907’nin daha ince bir kasaya sahip olacağını söyleyebiliriz.

4G desteğine de sahip olacağı görülen telefonun ekranı ise, sitede yer alan bilgilere göre, 540x960 piksel olacak ancak ekrandaki kontrol tuşları sebebiyle efektif çözünürlük ise 540x888’e düşecek. Telefonun gücünü ise Snapdragon S4 işlemcisinden alması bekleniyor.



