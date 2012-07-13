Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Droid RAZR'a kardeş geliyor; XT907, objektiflere yakalandı

6 yıl
5,8b
1
4
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Motorola’nın yeni bir akıllı telefonu XT907 Çin’de objektiflere yakalandı. 
Çinli e-ticaret sitesi Alibaba’da yayınlanan fotoğraflarda XT907, daha çok Droid RAZR’ın (XT912) daha küçük tasarımlı bir modeli olarak görünüyor. Kevler arka yüzeyine sahip olduğu görülen XT907’nin kamerası ise Droid RAZR’daki gibi kasa üzerinde herhangi bir çıkıntıya sebep olmuyor. Dolayısıyla XT907’nin daha ince bir kasaya sahip olacağını söyleyebiliriz.
4G desteğine de sahip olacağı görülen telefonun ekranı ise, sitede yer alan bilgilere göre, 540x960 piksel olacak ancak ekrandaki kontrol tuşları sebebiyle efektif çözünürlük ise 540x888’e düşecek. Telefonun gücünü ise Snapdragon S4 işlemcisinden alması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
interwap 6 yıl
Motorola RAZR MAXX nerede kaldı?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
chevanton 6 yıl interwap
interwap

Motorola RAZR MAXX nerede kaldı?

Garantili olmasa da yurtdışı kayıtlı satılmaya başladı hocam forumda
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 6 yıl
Motorola, Razr MAXX'ta yaptığını Atrix HD modeli için de yapsa piyasanın en iyi cihazını yapmış olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FFadeleSS 6 yıl
Motorola'nın böyle modeller yerine amiral gemileri cıkartması gerekmiyor mu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl 99$'lık oyun konsolu Ouya'nın tüm detayları! 6 yıl Nokia'nın 41MP kameralı telefonu 808 PureView nasıl üretildi ? İşte cevabı 6 yıl Samsung'un Windows Tableti Mercek Altında! Windows 8 hakkında merak ettikleriniz, Slate PC video inceleme 6 yıl HTC Desire C video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim