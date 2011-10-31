Dropbox for Teams işletmelere paylaşılabilir depolama alanı sunuyor

Büyük işletmelerin en büyük sorunlarından birisi olan personel ve çalışanlara hizmet sunulması bazı noktalarda masraflı hale geliyor ve bu şirketlerin karşılayabileceği sınırların üzerine çıkıyor. Bu yüzden satın alınan hizmetlerin paylaştırılabilir ve ekonomik olması daha çok tercih ediliyor.





Bulut depolama trendinin en iyi temsilcilerinden olan DropBox sayısı 50 milyona yaklaşan bireysel kullanıcılarının yanında işletmelere de ekonomik bir paket sunmaya hazırlanıyor.





Geliştirici firma Y Combinator PC'ler arasında dosyaları kolayca senkronize edebilen, kullanıcıları arasında paylaştırabilen ve yedekleyebilen Dropbox for Teams adlı hizmetini duyurdu.





Yeni hizmette 5 kullanıcı için 1TB depolama alanı yıllık 795$ fiyatla sunuluyor. 200GB ek alan ve daha fazla kullanıcı için yıllık 125$ daha ödemek gerekiyor. Tercihler arttıkça fiyat da ona göre yükseliyor. Hizmet içerisinde ayrıca yöneticilerin kullanıcı ekleme ve silme imkanı ve atanmış telefon desteği de sunuluyor.