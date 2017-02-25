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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dubai, ulaşım ağı kurmak için 200 sürücüsüz otomobil satın aldı

Dubai, Tesla’dan satın aldığı sürücüsüz otomobillerle dünyanın ilk ulaşım ağını kurmayı hedefliyor. Şehir, 2030 senesinde ulaşımın yüzde 25’ini sürücüsüz otomobillerle gerçekleştirmeyi hedefliyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Emre Karakullukçu
Yazar
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Dubai, ulaşım ağı kurmak için 200 sürücüsüz otomobil satın aldı
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Dubai, dünyanın ilk sürücüsüz ulaşım ağını kurmak için büyük bir adım attı. Şehir; ürettiği sürücüsüz otomobil yazılımları ve elektrikli otomobillerle sektörün en ünlü isimlerinden olan Tesla Motors’tan tam 200 adet sürücüsüz otomobil satın aldığını duyurdu.

Satın alınan Tesla modelleri arasında Model S ve Model X limuzinleri bulunuyor. Şimdilik anlaşmanın sadece imza atma kısmı tamamlandı. Yakın bir tarihte otomobillerin şehre ulaştırılması bekleniyor.

Anlaşmayı imzalayan Dubai Future’s Foundation, otomobillerin şehre ulaşmasıyla birlikte şehirdeki taksi filosuna dahil edileceklerini açıkladı. Otomobiller kullanılmaya başlandığında tam anlamıyla “sürücüsüz otomobil” olarak kullanılmayacaklar, ancak gerekli tüm donanımlara sahip olacaklar. Gerekli testlerin yapılmasının ardından, sürücüsüz bir taksi olarak çalışmalarını sağlayan yazılım güncellemesi yapılacak. Elon Musk, gelecek 6 ay içerisinde sürücüsüz otomobilleri yollarda görebileceğimizi söylemişti. Bundan ötürü yazılım güncellemesinin kısa bir süre sonra yapılması bekleniyor.

Dubai Future’s Foundation, 2030 senesine kadar şehirdeki tüm ulaşım ağlarının yüzde 25’inin sürücüsüz otomobiller tarafından kontrol edilmesini planlıyor. Tesla ile yapılan anlaşma, bu amaç doğrultusunda atılan önemli bir adım.


http://www.globalfuturist.org/2017/02/dubai-buys-200-self-driving-teslas-to-complete-the-worlds-first-autonomous-transportation-network/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Kefelon 2 yıl en beğenilen
İnternetin en ilgi çeken iki türü; teknoloji ve otomobil. İkisinin bir arada olduğu böyle bir firma varken bu kadar haberi yapılması normal bence.
Elon Musk popüleriteside tuzu biber oluyor olayın. Ancak sonuçta yeni ve güzel bir teknolojiden konuşuluyor o bakımdan ben mutluyum. Apple'ın yıllardır piyasada olan 2 ekrandan hangisini ullandığı ile ilgili saçma haberlerden iyidir.
İnternetin en ilgi çeken iki türü; teknoloji ve otomobil. İkisinin bir arada olduğu böyle bir firma varken bu kadar haberi yapılması normal bence.Elon Musk...
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Yanıtla +15
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ykaya1983 2 yıl
Sanırım forumda günlük 1 adet tesla konusu açma zorunluluğu var.Gün geçmiyor ki bir tesla konusu açılmasın.
Tesla model x kaza yaptı.
Tesla model s artık şunu da yapacak.
Tesla bilmem ne bugün şunu yaptı vs vss...
Konu sahibi alınmasın ve kesinlikle bu konuyla alakalı değil.Hergün konu açılması sıkıyor gerçekten.
Sanırım forumda günlük 1 adet tesla konusu açma zorunluluğu var.Gün geçmiyor ki bir tesla konusu açılmasın.Tesla model x kaza yaptı.Tesla model s art...
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2 Yanıt Yanıtla +4
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tugares 2 yıl
Zengin olmakta zor parayı nasıl harcayacaklarını bilemiyorlar :))
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Racer_ali 2 yıl
Sen 3'üncü hava alanı de,köprü de,yol de,bunlar bizi kıskanıyor de..elin oğlu 2030 da sürücüsüz ulaşım ağı planlasın.Reisss,bunlar söylediklerini duymasın gülme eylemini ağızları ile yapmazlar.
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ozancn 2 yıl
Bu da şey gibi mi? 2 Porsche, 2 Lombardini alırlar polis aracına çevirirler. Sonra gaetelerde Dubaide polis araçları Porsche diye yayınlarlar biz garipler de orada polisler bu arabaları kullanıyor vay anasını deriz. :)
Hele bir deyin bu haberin kaynağı dedikodu haberi yapan bir site mi yoksa, ülkenin resmi haber ajansı mı?
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V4LKyR 2 yıl
Nedir arkadaş bu kadar Tesla düşmanlığı...


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BekirTemel 2 yıl
Tesla yaşıyorsun bu hayatı be

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Kefelon 2 yıl en beğenilen
İnternetin en ilgi çeken iki türü; teknoloji ve otomobil. İkisinin bir arada olduğu böyle bir firma varken bu kadar haberi yapılması normal bence.
Elon Musk popüleriteside tuzu biber oluyor olayın. Ancak sonuçta yeni ve güzel bir teknolojiden konuşuluyor o bakımdan ben mutluyum. Apple'ın yıllardır piyasada olan 2 ekrandan hangisini ullandığı ile ilgili saçma haberlerden iyidir.
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Moueson 2 yıl
Günlük Tesla konusu açılmıştır.İyi günler.
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ykaya1983 2 yıl
Sanırım forumda günlük 1 adet tesla konusu açma zorunluluğu var.Gün geçmiyor ki bir tesla konusu açılmasın.
Tesla model x kaza yaptı.
Tesla model s artık şunu da yapacak.
Tesla bilmem ne bugün şunu yaptı vs vss...
Konu sahibi alınmasın ve kesinlikle bu konuyla alakalı değil.Hergün konu açılması sıkıyor gerçekten.
2 Yanıt Yanıtla +4
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koyunsavar 2 yıl ykaya1983
Var öyle bişey tesla apple bide şu uzay roketi bunlar kutsal hergün haberleri çikmak zorunda ha bide önceden zaomi vardı buaralar düşüşte
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wolf silver 2 yıl ykaya1983
ykaya1983
Sanırım forumda günlük 1 adet tesla konusu açma zorunluluğu var.Gün geçmiyor ki bir tesla konusu açılmasın.
Tesla model x kaza yaptı.
Tesla model s artık şunu da yapacak.
Tesla bilmem ne bugün şunu yaptı vs vss...
Konu sahibi alınmasın ve kesinlikle bu konuyla alakalı değil.Hergün konu açılması sıkıyor gerçekten.

Hocam kusura bakmayın ama burası herkese göre de gitmiyor gidemezde.
Mesela siz Tesla konusu açılmasın diyorsunuz, başka bir arkadaş gelir Applenin Uygulamasından indirimden bindiriminden bahsetmeyin. Diğeri Android bilmem neyinden bahsetmeyin sanki dandroid mi kullaniyoruz diye. Öbürü telefonun skoru bizi ilgilendirmez, başka biri gene vay efendim türkiyede satilmayan telefonlardan niye haber yapıyorsunuz Vs. Bunların hepsinide az çok yaşadık. Mesela bende pek pc haberlerine meraklı değilim. Ama neden Yayınlanıyor diye söyleyemem. O haberi atlıyorum. Hatta bazen videoda bahsedilse dahi o kısmı atlıyorum..
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haberelectro 2 yıl
Buyuk kedilerin pardon teslanin gunlugunde bugun.
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