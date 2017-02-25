Dubai, ulaşım ağı kurmak için 200 sürücüsüz otomobil satın aldı

Tam Boyutta Gör

Dubai, dünyanın ilk sürücüsüz ulaşım ağını kurmak için büyük bir adım attı. Şehir; ürettiği sürücüsüz otomobil yazılımları ve elektrikli otomobillerle sektörün en ünlü isimlerinden olan Tesla Motors’tan tam 200 adet sürücüsüz otomobil satın aldığını duyurdu.

Satın alınan Tesla modelleri arasında Model S ve Model X limuzinleri bulunuyor. Şimdilik anlaşmanın sadece imza atma kısmı tamamlandı. Yakın bir tarihte otomobillerin şehre ulaştırılması bekleniyor.

Anlaşmayı imzalayan Dubai Future’s Foundation, otomobillerin şehre ulaşmasıyla birlikte şehirdeki taksi filosuna dahil edileceklerini açıkladı. Otomobiller kullanılmaya başlandığında tam anlamıyla “sürücüsüz otomobil” olarak kullanılmayacaklar, ancak gerekli tüm donanımlara sahip olacaklar. Gerekli testlerin yapılmasının ardından, sürücüsüz bir taksi olarak çalışmalarını sağlayan yazılım güncellemesi yapılacak. Elon Musk, gelecek 6 ay içerisinde sürücüsüz otomobilleri yollarda görebileceğimizi söylemişti. Bundan ötürü yazılım güncellemesinin kısa bir süre sonra yapılması bekleniyor.

Dubai Future’s Foundation, 2030 senesine kadar şehirdeki tüm ulaşım ağlarının yüzde 25’inin sürücüsüz otomobiller tarafından kontrol edilmesini planlıyor. Tesla ile yapılan anlaşma, bu amaç doğrultusunda atılan önemli bir adım.

http://www.globalfuturist.org/2017/02/dubai-buys-200-self-driving-teslas-to-complete-the-worlds-first-autonomous-transportation-network/