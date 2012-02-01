Dünya Ticaret Örgütü, Çin'in nadir bulunan elementler konusundaki politikasını değiştirmesini istedi

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Mobil cihazların gitgide daha fazla günlük hayatımızda kullanılmaya başlaması donanım bileşeni üretiminin de büyümesine neden oldu. Pek çok firma mobil bileşen üretimi konusunda devler arasına adını yazdırdı. Ancak bileşen üretiminin de hayati önem arz eden bir konusu bulunuyor o da hammadde temini.
Mobil bileşenlere hammadde olarak temin edilen ve dünyada nadir bulunan elementlerin 17 tanesi Çin'in kontrolü altındaki bölgelerde çıkarılıyor. Bu da dünyada yüzde 95'lik bir hakimiyet anlamına geliyor. Moğolistan'ın kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Çinli maden firmaları daha sonra millileştirildi ve Çin element madenciliğinde tekel haline geldi. Zaman zaman üretimi kısarak bileşen fiyatlarında artışa neden olabiliyor. Ancak Dünya Ticaret Örgütü bundan oldukça rahatsız.
Çünkü ABD, AB ve Meksika zaman zaman Çin'in hammadde temini konusunda fiyatları yukarı çekmesi nedeniyle zarara uğradıklarını iddia ederek DTÖ'ye şikayette bulunuyor.
Pazartesi günü bir DTÖ panelinde alınan kararda Çin'in global pazar fiyatlarını yükselterek ülkesindeki yerel üreticilere avantaj kazandırmaya çalıştığı, bunun uluslararası ticaret kanunlarına aykırı olduğu ve bunun derhal düzeltilmesi için uyarıda bulunulması gerektiği bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı buna karşılık karara saygı duyduklarını ancak hükümet olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.
Alınan karar prosedür Çin'in politikalarına doğrudan tesir edemiyor. Karara uyulmazsa bazı yaptırımlar gündeme geliyor. ABD ve AB ticaret uzmanları kararın Çin'i politikalarını değiştirmesi konusunda zorlayacağını belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar Çin'in bildiğini okumaya devam edeceğini düşünüyor.
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mermer, granit, traverten ve bor (burada da ayrı yazılır ve ayrıca bahsettiğiniz şey boraks ve türevleridir) element değildir. bunlar elementlerin bir araya gelerek oluşturduğu bileşiklerin kristallenerek meydana getirdiği minerallerin isimleridir. bor tuzları konusunda söz sahibi değiliz diyemeyiz fakat zenginleştirme tesislerimiz sanayisi gelişmiş ülkelerdeki kadar ileri değil. söz sahibi olabilmek için 100 sene kadar geç kaldık. söz sahibi konusuna hiç girmeyelim, zira biz ekonomik büyümeyi bir halt sanan milletiz.
Bknz: dailytech.com/...
Dogru nadir elementler dunya kabugunda aslinda bolca bulunur ve gene dogru nadir elementler amerika ve diger ulkelerde cikariliyor. Ama cin ticari olarak islenebilcek madenlerin cogunu elinde tutugu icin tekel. Nadir elementler kabukda bolca bulunmakla beraber dusuk yogunlukla kabuga dagildiklarindan islenmeleri zordur bu yuzden nadir element diye isimlendiriyorlar. Islenebicek rezwvlerin cogu cinin elinde.
Nadir elementlerin yaninda dunya tungsten rezervininde %85ine sahip. Amerika ve natonun seyreltilmis uranyum mermileri kullanmasininda tek nedeni bu. Kullaninal uranyumun tek espirisi yogun olmasi. Yerine tungstende kullanilabilir ama nerdiyse tamami cin tekelinde. Cin ordusuna bakarsaniz uranyum mermisi kullanmadiklarini gorursunuz
Bazen aşırı saçmalıyorlar
fabrikaları kapattıktan sonra halk pastamı yiyecek ?
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