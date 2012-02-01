Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünya Ticaret Örgütü, Çin'in nadir bulunan elementler konusundaki politikasını değiştirmesini istedi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
4,7b
1
23
Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Mobil cihazların gitgide daha fazla günlük hayatımızda kullanılmaya başlaması donanım bileşeni üretiminin de büyümesine neden oldu. Pek çok firma mobil bileşen üretimi konusunda devler arasına adını yazdırdı. Ancak bileşen üretiminin de hayati önem arz eden bir konusu bulunuyor o da hammadde temini. 

Mobil bileşenlere hammadde olarak temin edilen ve dünyada nadir bulunan elementlerin 17 tanesi Çin'in kontrolü altındaki bölgelerde çıkarılıyor. Bu da dünyada yüzde 95'lik bir hakimiyet anlamına geliyor. Moğolistan'ın kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Çinli maden firmaları daha sonra millileştirildi ve Çin element madenciliğinde tekel haline geldi. Zaman zaman üretimi kısarak bileşen fiyatlarında artışa neden olabiliyor. Ancak Dünya Ticaret Örgütü bundan oldukça rahatsız.

Çünkü ABD, AB ve Meksika zaman zaman Çin'in hammadde temini konusunda fiyatları yukarı çekmesi nedeniyle zarara uğradıklarını iddia ederek DTÖ'ye şikayette bulunuyor.

Pazartesi günü bir DTÖ panelinde alınan kararda Çin'in global pazar fiyatlarını yükselterek ülkesindeki yerel üreticilere avantaj kazandırmaya çalıştığı, bunun uluslararası ticaret kanunlarına aykırı olduğu ve bunun derhal düzeltilmesi için uyarıda bulunulması gerektiği bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı buna karşılık karara saygı duyduklarını ancak hükümet olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Alınan karar prosedür Çin'in politikalarına doğrudan tesir edemiyor. Karara uyulmazsa bazı yaptırımlar gündeme geliyor. ABD ve AB ticaret uzmanları kararın Çin'i politikalarını değiştirmesi konusunda zorlayacağını belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar Çin'in bildiğini okumaya devam edeceğini düşünüyor.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
halitozbasli 7 yıl en beğenilen
17 nadir element demiş haberde fakat bu elementle nedir onu saymamış. Ona bakarsanız mermer, granit, traverten , borda nadir elementtir fakat nedense pazarda söz hakkımız bile yok..
17 nadir element demiş haberde fakat bu elementle nedir onu saymamış. Ona bakarsanız mermer, granit, traverten , borda nadir elementtir fakat nedense pazarda sö...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
xLmNt13 7 yıl
bizde de bir sürü nadir bulunan element var ama biz hariç bütün yabancı firmalar çıkarıyor :s
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Huan8 7 yıl
halitozbasli
17 nadir element demiş haberde fakat bu elementle nedir onu saymamış. Ona bakarsanız mermer, granit, traverten , borda nadir elementtir fakat nedense pazarda söz hakkımız bile yok..

mermer, granit, traverten ve bor (burada da ayrı yazılır ve ayrıca bahsettiğiniz şey boraks ve türevleridir) element değildir. bunlar elementlerin bir araya gelerek oluşturduğu bileşiklerin kristallenerek meydana getirdiği minerallerin isimleridir. bor tuzları konusunda söz sahibi değiliz diyemeyiz fakat zenginleştirme tesislerimiz sanayisi gelişmiş ülkelerdeki kadar ileri değil. söz sahibi olabilmek için 100 sene kadar geç kaldık. söz sahibi konusuna hiç girmeyelim, zira biz ekonomik büyümeyi bir halt sanan milletiz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fear Dot Com 7 yıl
Masonların G**une girsin şişler Çini Bu politikasında Desteklıyorum ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erkan0075 7 yıl
"Rare Earth Element" olarak tanımlanan ve nadir bulunan elementler aslında yer kabuğunda çok ta nadir bulunan elementler değildir. Literatürdeki tanımlamadır. Aslında ABD tarafından da üretilen/çıkartılan bu elemenler, Çin'in madencilik politikasının sonunda ABD ve diğer ülkeler tarafından artık işlenmemektedir. Nedeni ise Çin'in madencilik üretiminin yan ürünü olan bu 17 elementi (ekteki linkte isimleri de mevcut) geçmişte düşük fiyatla piyasaya sürmesinin sonunda diğer ülkelerin hazır alımı daha ucuz bulması sonucu Çin piyasanın hakimi olmuştur (Toplam rezervin %30'una sahipken toplam ticaretin %97'sini elinde tutmaktadır). Piyasayı ele geçirdikten sonra artan taleple birlikte fiyatları yukarı çekmiştir ve arzı kısmış, Çinli üreticilere öncelik tanımıştır. Bu hikaye Türk insanı için çok tanıdık gelmelidir aslında. ABD'nin (Avustralya, Kanada, Rusya'da da mevcut)şu anda madencilik faaliyetlerine geri dönmesi durumunda arz/talep dengeye dönecektir. Ayrıca bu haber biraz eski bir haberdir.



Bknz: dailytech.com/...

1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl erkan0075
erkan0075
"Rare Earth Element" olarak tanımlanan ve nadir bulunan elementler aslında yer kabuğunda çok ta nadir bulunan elementler değildir. Literatürdeki tanımlamadır. Aslında ABD tarafından da üretilen/çıkartılan bu elemenler, Çin'in madencilik politikasının sonunda ABD ve diğer ülkeler tarafından artık işlenmemektedir. Nedeni ise Çin'in madencilik üretiminin yan ürünü olan bu 17 elementi (ekteki linkte isimleri de mevcut) geçmişte düşük fiyatla piyasaya sürmesinin sonunda diğer ülkelerin hazır alımı daha ucuz bulması sonucu Çin piyasanın hakimi olmuştur (Toplam rezervin %30'una sahipken toplam ticaretin %97'sini elinde tutmaktadır). Piyasayı ele geçirdikten sonra artan taleple birlikte fiyatları yukarı çekmiştir ve arzı kısmış, Çinli üreticilere öncelik tanımıştır. Bu hikaye Türk insanı için çok tanıdık gelmelidir aslında. ABD'nin (Avustralya, Kanada, Rusya'da da mevcut)şu anda madencilik faaliyetlerine geri dönmesi durumunda arz/talep dengeye dönecektir. Ayrıca bu haber biraz eski bir haberdir.



Bknz: dailytech.com/...



Dogru nadir elementler dunya kabugunda aslinda bolca bulunur ve gene dogru nadir elementler amerika ve diger ulkelerde cikariliyor. Ama cin ticari olarak islenebilcek madenlerin cogunu elinde tutugu icin tekel. Nadir elementler kabukda bolca bulunmakla beraber dusuk yogunlukla kabuga dagildiklarindan islenmeleri zordur bu yuzden nadir element diye isimlendiriyorlar. Islenebicek rezwvlerin cogu cinin elinde.

Nadir elementlerin yaninda dunya tungsten rezervininde %85ine sahip. Amerika ve natonun seyreltilmis uranyum mermileri kullanmasininda tek nedeni bu. Kullaninal uranyumun tek espirisi yogun olmasi. Yerine tungstende kullanilabilir ama nerdiyse tamami cin tekelinde. Cin ordusuna bakarsaniz uranyum mermisi kullanmadiklarini gorursunuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 7 yıl
Donanım haberin haber kaynağını yazınca mesajım silinmiş. Pehh
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SecurityMJ 7 yıl
tamam Türkiye'ye de Çin'den geliyor ama zaten devlet gümrükte koyuyor koyacagini bi telefona 700 veriyorsak 750 de veririz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sfr+10 7 yıl ezimuse
ezimuse
Donanım haberin haber kaynağını yazınca mesajım silinmiş. Pehh

Bazen aşırı saçmalıyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1963bursa 7 yıl
Çin, şu anki yüzölçümünün yaklaşık 5'te 1'i büyüklüğündeki Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti'ni onca mücadeleye rağmen 2 kere işgal ederek topraklarına el koydu, çoluk çocuk demeden düzenli aralıklarla oradaki Türk kardeşlerimizi katlediyor, Sincan Uygur bölgesindeki bu ağır kanamayı dahi durduramıyoruz, hammaddeye sıra nasıl gelsin?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 7 yıl
çini uluslararası alana çıkarmamak lazımdı,yanlış yaptılar.avrupa abd bu yüzden sallanıyor.bize çok birsey olmaz,olmayan birsey ne sallanır ne yıkılır :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
osmanefeozkan 7 yıl
Bor diyorum başka bir şey demiyorum (koyun!)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ladre81 7 yıl
Çin kendi basına bir dünya zaten nasıl yaptırım uygulayacaklar merak ettim
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kımyasal 7 yıl
Volkanbaba
Kim tepki göstercek la çine.Çin ülkedeki fabrikaları kapatsa dünya kendine gelemez.

fabrikaları kapattıktan sonra halk pastamı yiyecek ?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
GoldPunch +81 sepulturgay +67 Bay Robot +67 frostburn +40 Mutlak.Sıfır +37 Askaparta +29 Johan Elmander +27 unknownartist +27 Wi Fi +26 oly1786 +25
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4702 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Diğer Bilim ve Teknoloji, china
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Ultimate Ears 200vi & 350vi kulaklıklar video inceleme 7 yıl Toshiba'nın yeni nesil televizyonları ve dizüstü bilgisayarlarını konuştuk 7 yıl Vestel ile PC çalışmalarını ve tablet bilgisayar hazırlıklarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Godzilla: King of the Monsters, gişede
DonanımHaber
City of Brass Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Dying Light 2'nin Yayıncılığını Square
Bölüm Sonu Canavarı
Samsung’un grafik birimi AMD tabanlı
DonanımHaber
Doğrudan USB üzerinde SSD mümkün oluyor
DonanımHaber
Düz dünyanın 5 kanıtı [ Dünya düzdür
DH Forum
iOS - iPadOS 13 [ANA KONU] - Beta 1
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim