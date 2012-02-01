Dünya Ticaret Örgütü, Çin'in nadir bulunan elementler konusundaki politikasını değiştirmesini istedi

Mobil cihazların gitgide daha fazla günlük hayatımızda kullanılmaya başlaması donanım bileşeni üretiminin de büyümesine neden oldu. Pek çok firma mobil bileşen üretimi konusunda devler arasına adını yazdırdı. Ancak bileşen üretiminin de hayati önem arz eden bir konusu bulunuyor o da hammadde temini.





Mobil bileşenlere hammadde olarak temin edilen ve dünyada nadir bulunan elementlerin 17 tanesi Çin'in kontrolü altındaki bölgelerde çıkarılıyor. Bu da dünyada yüzde 95'lik bir hakimiyet anlamına geliyor. Moğolistan'ın kuzey bölgelerinde faaliyet gösteren Çinli maden firmaları daha sonra millileştirildi ve Çin element madenciliğinde tekel haline geldi. Zaman zaman üretimi kısarak bileşen fiyatlarında artışa neden olabiliyor. Ancak Dünya Ticaret Örgütü bundan oldukça rahatsız.





Çünkü ABD, AB ve Meksika zaman zaman Çin'in hammadde temini konusunda fiyatları yukarı çekmesi nedeniyle zarara uğradıklarını iddia ederek DTÖ'ye şikayette bulunuyor.





Pazartesi günü bir DTÖ panelinde alınan kararda Çin'in global pazar fiyatlarını yükselterek ülkesindeki yerel üreticilere avantaj kazandırmaya çalıştığı, bunun uluslararası ticaret kanunlarına aykırı olduğu ve bunun derhal düzeltilmesi için uyarıda bulunulması gerektiği bildirildi. Çin Ticaret Bakanlığı buna karşılık karara saygı duyduklarını ancak hükümet olarak değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.





Alınan karar prosedür Çin'in politikalarına doğrudan tesir edemiyor. Karara uyulmazsa bazı yaptırımlar gündeme geliyor. ABD ve AB ticaret uzmanları kararın Çin'i politikalarını değiştirmesi konusunda zorlayacağını belirtiyor. Ancak bazı uzmanlar Çin'in bildiğini okumaya devam edeceğini düşünüyor.