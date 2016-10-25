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Dünya üzerinde kaç kişi sizinle aynı soyadı taşıyor?

Dünya üzerindeki insanlardan kaç tanesi sizinle aynı soyadı taşıyor ve nerelerde yaşıyorlar hiç merak ettiğiniz mi? Eğer cevabınız "evet" ise bu site tam size göre.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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2016 yılı verileri itibariyle 7,44 milyarı geçen dünya nüfusunda aynı adı ve soyadı taşıyan binlerce insan mevcut. Hatta kilometrelerce uzaktaki farklı ülkelerde yaşayan ancak dış görünüş itibariyle adeta birbirlerinin kopyası olan kişilere denk gelebilmek dahi mümkün.
Tam da bu konu üzerine yoğunlaşan ve isimlerin Vikipedi’si olarak nitelendirilen Forebears isimli web sitesi, sistemde kayıtlı 11 milyon soyadı içerisinden sizinle aynı soyadı taşıyan kişileri ülkeleriyle birlikte listeleyebiliyor. İnternet üzerinde erişilebilir soy ağaçlarından, bazı ücretli kaynaklardan ve dergi, gazete gibi yayınlardan edindiği bilgileri bir araya toplayan sitede ayrıca ülke bazında doğum, cenaze, savaş ve evlilik kayıtlarına ulaşabilmek de mümkün.

Türkiye'de en çok kullanılan soyad: Yılmaz

Detaylı bilgileri girilmiş bazı soyadlarının çeşitli varyasyonlarını, okunuşlarını ve anlamlarını da bulabileceğiniz Forebears'ta örneğin "Pehlivan" soyadı -2014 verilerine göre- Türkiye’de 57.052, Almanya’da 1.177, Bulgaristan’da 187 ve Fransa’da ise 184 kişide bulunuyor. Eğer siz de soyadınızı taramak isterseniz hemen buradan arama yapabilirsiniz.
Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan belgeye göre ülkemizde en çok kullanılan soyadları arasında Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım ve Öztürk geliyor. Dilerseniz listenin tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

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TnesQuare 3 yıl en beğenilen
Amerika'da 61 Avustralya'da 6 kişi ile aynı soyadını taşıyormuşuz. Buradan sesleniyorum. Alın beni yanınıza.
1 Yanıt Yanıtla +28
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DH Misafiri 2 ay
çavdar Türkiyeyi bilmem ama dünyanın en asil soyadı bence :)
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DH Misafiri 2 yıl
Benimde soy adim kaya ve turkiyede en cok kullanilan soy adlarindan
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
Soyadım yok arkadaş soyadı der olan birisi varsa irtibarta geçelim.
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mbs02 2 yıl
Türkiye 140
ABD 140
Hemen bir çocuk yapıp Amerikayi geçmem lazım
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Tensi 2 yıl
Bu haberden sonra Turkiye'den 100.000 kisi girdi herhalde. Site ya coktu ya da bizim IP'leri yasakladi. Su an kullandigim PC'de VPN de yok. Baska yere gecince bakarim tekrar. :D
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verag 2 yıl
Lisede Mahazin soyad lı bir arkadaşım vardı arama yaptım ama 1 kişi çıkıyor oda hindistan da ??
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Cast Away 2 yıl
İsviçre'de 477 Kişiyiz.Bekleyin yakında geleceğim
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sdc55 2 yıl
türkiyenin maaşallahı var liste başında gelmiş
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BekirTemel 3 yıl
Karadeniz ve deniz halklarının Temel Reis-i ve ıspanak gücü olarak bakacağım. Milyonlar bekliyorum :D
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fixriterzi 3 yıl
site error verdi

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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