Dünya üzerinde kaç kişi sizinle aynı soyadı taşıyor?

2016 yılı verileri itibariyle 7,44 milyarı geçen dünya nüfusunda aynı adı ve soyadı taşıyan binlerce insan mevcut. Hatta kilometrelerce uzaktaki farklı ülkelerde yaşayan ancak dış görünüş itibariyle adeta birbirlerinin kopyası olan kişilere denk gelebilmek dahi mümkün.

Tam da bu konu üzerine yoğunlaşan ve isimlerin Vikipedi’si olarak nitelendirilen Forebears isimli web sitesi, sistemde kayıtlı 11 milyon soyadı içerisinden sizinle aynı soyadı taşıyan kişileri ülkeleriyle birlikte listeleyebiliyor. İnternet üzerinde erişilebilir soy ağaçlarından, bazı ücretli kaynaklardan ve dergi, gazete gibi yayınlardan edindiği bilgileri bir araya toplayan sitede ayrıca ülke bazında doğum, cenaze, savaş ve evlilik kayıtlarına ulaşabilmek de mümkün.

Türkiye'de en çok kullanılan soyad: Yılmaz

"Pehlivan" soyadı -2014 verilerine göre- Türkiye’de 57.052, Almanya’da 1.177, Bulgaristan’da 187 ve Fransa’da ise 184 kişide bulunuyor. Eğer siz de soyadınızı taramak isterseniz hemen Detaylı bilgileri girilmiş bazı soyadlarının çeşitli varyasyonlarını, okunuşlarını ve anlamlarını da bulabileceğiniz Forebears'ta örneğinsoyadı -2014 verilerine göre-, Almanya’da 1.177, Bulgaristan’da 187 ve Fransa’da ise 184 kişide bulunuyor. Eğer siz de soyadınızı taramak isterseniz hemen buradan arama yapabilirsiniz.

Nüfus İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından yayınlanan belgeye göre ülkemizde en çok kullanılan soyadları arasında Yılmaz, Kaya, Demir, Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım ve Öztürk geliyor. Dilerseniz listenin tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.