Dünyada ilk defa: AMD Mobility Radeon HD 7000 serisinde kullanılacak 28nm GPU'lar

AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle ilgili planlarını açıklamaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz resmi dökümanlara göre AMD, 2011 sonunda en az üç yeni mobil grafik yongasını 28nm fabrikasyon süreciyle üretmeyi planlıyor. Gelin şimdi isterseniz hep birlikte AMD'nin 28nm mobil GPU'larına ait teknik detayları masaya yatıralım ve Mobility Radeon HD 7000 serisi altında lanse edilmesi beklenen yeni nesil grafik yongaları için AMD'nin öngördüğü performans hedeflerine daha yakından bakalım.

AMD'nin Wibledon kod adını taşıyan yüksek performans segmentindeki 28nm mobil GPU'suna ait detayları daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. AMD'nin oyuncular için hazırlayacağı ikinci en hızlı 28nm mobil grafik yongası Heathrow kod adını taşıyor. Üretimine son çeyrekte başlanacak GPU'nun 128-bit ve 192-bit versiyonları olacak.

M2/X1 paket yapılarını desteklemesi beklenen Heathrow grafik yongası için ısı güç tasarımının 33Watt - 45 Watt sviyesinde olması bekleniyor. Bellek veri yolu desteğine bağlı olarak 1.5GB veya 2GB GDDR5 bellekle gelmesi beklenen GPU, MXM 3.0 form faktörünü destekleyecek ve bir alt segmentte yer alan Chelsea GPU'sundan %30 hızlı olacak.

Peki Chelsea GPU'su hangi özellikleri taşıyacak. Sadece M2 paket yapısına sahip olacak Chelsea isimli 28nm mobil GPU, 128-bit bellek veri yolu desteği sunacak ve üretici tercihine bağlı olarak 1GB GDDR5 veya 2GB GDDR3 bellek seçenekleriyle konfigüre edilebilecek. Isıl güç tasarımının 20-30 Watt seviyesinde olması beklenen GPU, AMD tarafından performans segmentinde konumlandırılacak. Mühendislik örneğinin Haziran ayında hazır olması beklenen Chelsea GPU'sunun hacimli üretimi de son çeyrekte başlayacak.

Chelsea GPU'sunun performans değerleriyle ilgili de bazı bilgiler var. AMD'nin dökümanlarına göre Chelsea, Ocak ayında lanse edilecek Mobility Radeon HD 6000 serisinin Whistler kod adlı GPU çözümünden (40nm, 128-bit) %30 daha hızlı olacak. AMD'nin 28nm için planladığı diğer grafik yongası ise Thames kod adını taşıyor.

Z1/M2 paket yapısını destekleyecek Thames GPU'su için hedeflenen ısıl güç tasarımı 15 Watt - 20 Watt seviyesinde yer alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni grafik yongasının 1GB GDDR5 veya 2GB GDDR3 olmak üzere iki farklı konfigürasyonu olacak. AMD tarafından orta segmentte konumlandırılması beklenen mobil grafik yongası, yine Mobility Radeon HD 6000 serisinin bir temsilcisi olan, giriş seviyesindeki Seymour GPU'sundan (40nm, 64-bit) iki kat hızlı olması bekleniyor.

AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Wimbledon, Heathrow, Chelsea ve Thames GPU'larının, Mobility Radeon HD 7000 serisi altında sunulması bekleniyor.