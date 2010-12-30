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Dünyada ilk defa: AMD Mobility Radeon HD 7000 serisinde kullanılacak 28nm GPU'lar

8 yıl
16,1b
1
24
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle ilgili planlarını açıklamaya devam ediyoruz. Elde ettiğimiz resmi dökümanlara göre AMD, 2011 sonunda en az üç yeni mobil grafik yongasını 28nm fabrikasyon süreciyle üretmeyi planlıyor. Gelin şimdi isterseniz hep birlikte AMD'nin 28nm mobil GPU'larına ait teknik detayları masaya yatıralım ve Mobility Radeon HD 7000 serisi altında lanse edilmesi beklenen yeni nesil grafik yongaları için AMD'nin öngördüğü performans hedeflerine daha yakından bakalım.

AMD'nin Wibledon kod adını taşıyan yüksek performans segmentindeki 28nm mobil GPU'suna ait detayları daha önceki haberimizde sizlerle paylaşmıştık. AMD'nin oyuncular için hazırlayacağı ikinci en hızlı 28nm mobil grafik yongası Heathrow kod adını taşıyor. Üretimine son çeyrekte başlanacak GPU'nun 128-bit ve 192-bit versiyonları olacak.

M2/X1 paket yapılarını desteklemesi beklenen Heathrow grafik yongası için ısı güç tasarımının 33Watt - 45 Watt sviyesinde olması bekleniyor. Bellek veri yolu desteğine bağlı olarak 1.5GB veya 2GB GDDR5 bellekle gelmesi beklenen GPU, MXM 3.0 form faktörünü destekleyecek ve bir alt segmentte yer alan Chelsea GPU'sundan %30 hızlı olacak.

Peki Chelsea GPU'su hangi özellikleri taşıyacak. Sadece M2 paket yapısına sahip olacak Chelsea isimli 28nm mobil GPU, 128-bit bellek veri yolu desteği sunacak ve üretici tercihine bağlı olarak 1GB GDDR5 veya 2GB GDDR3 bellek seçenekleriyle konfigüre edilebilecek. Isıl güç tasarımının 20-30 Watt seviyesinde olması beklenen GPU, AMD tarafından performans segmentinde konumlandırılacak. Mühendislik örneğinin Haziran ayında hazır olması beklenen Chelsea GPU'sunun hacimli üretimi de son çeyrekte başlayacak.

Chelsea GPU'sunun performans değerleriyle ilgili de bazı bilgiler var. AMD'nin dökümanlarına göre Chelsea, Ocak ayında lanse edilecek Mobility Radeon HD 6000 serisinin Whistler kod adlı GPU çözümünden (40nm, 128-bit) %30 daha hızlı olacak. AMD'nin 28nm için planladığı diğer grafik yongası ise Thames kod adını taşıyor.

Z1/M2 paket yapısını destekleyecek Thames GPU'su için hedeflenen ısıl güç tasarımı 15 Watt - 20 Watt seviyesinde yer alıyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine sahip olan yeni grafik yongasının 1GB GDDR5 veya 2GB GDDR3 olmak üzere iki farklı konfigürasyonu olacak. AMD tarafından orta segmentte konumlandırılması beklenen mobil grafik yongası, yine Mobility Radeon HD 6000 serisinin bir temsilcisi olan, giriş seviyesindeki Seymour GPU'sundan (40nm, 64-bit) iki kat hızlı olması bekleniyor.

AMD'nin 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Wimbledon, Heathrow, Chelsea ve Thames GPU'larının, Mobility Radeon HD 7000 serisi altında sunulması bekleniyor.


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yasircivan91 8 yıl
Bu çözümleme amd'nin intele yıpratıcı bir saldırı ancak mutlaka cevap gecikmeyecektir intel mühendislerini kaybetmek istemez.. Şahsen FirePro modellerindede ygulanmasını bekliyorum. Laptop dünyasında intel'in extreme serisi işlemcilerini kullanan 3B iş amaçlı üretilen laptoplarda yeterli performansı daha düşük güç tüketimiyle birleştirecek bir sistemin kokusunu alabiliyorum :)
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RomperStomper 8 yıl
hehe koptum ya imac veya macbook para tuzagından başka birşey degil millet salak gibi para bayılıyo adamın teki 8bin lık imac almış görsen cok dandik 2bin lik toplama fark atıyo ordanda biri cıkmış oha cok güzel alet o para bulursam bende alıcam diyodu komedi ya :D
amd nin başlicam şu şarj sevgisine zaten oyun oynamak icin alan
napsın jarjı fişe takar oynar zaten oyun oynamadıgın sürecede jarj cok gitmiyo ü
aynı şekildede nvidia da yapıyo aynı olayı lap top lara bakmaz oldum bunlar yüzünden birde fiyatları 2 katı :D
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Emre Demirel 8 yıl
elma kardeşim bu isteyen organiğini alır isteyen hormonlusunu alır
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Emre Demirel 8 yıl
aeroow


elma kardeşim bu isteyen organiğini alır isteyen hormonlusunu alır
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ozkan_tpc 8 yıl
srabonn:
"4 çekirdekli 3 Ghz bir işlemci bugünkü oyunlara oldukça fazla bile, Ekran kartınız aynıysa işlemciyi 100 dolarlık AMD Athlon II X4 640 almak yerine 600 dolarlık Intel i7 alınca kaç fps fark ediyor? Fark 5-10 FPS yi geçmiyor amd ekran kartları üstünde yoğunlaşmakla oldukça iyi yapıyor"
Dostum senin söylediğin işlemcinin varoluş amacıyla çelişiyor zaten. Sen bilgisayarda sadece oyun oynuyorsan haklısın. Ama pc bir multimedya aracı ve özellikle encode, decode, render , rip, rar gibi çok kullanılan işlerde 600 dolarlık işlemcideki fiyat farkı müthiş bir zaman kazancı olarak geri dönüyor.
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Volkanbaba 8 yıl
Yeni laptoplar geliyor desenize.Çıksın bakalım daha 8-9 ay var gerçi
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X Files 8 yıl

ozkan_tpc

srabonn:

"4 çekirdekli 3 Ghz bir işlemci bugünkü oyunlara oldukça fazla bile, Ekran kartınız aynıysa işlemciyi 100 dolarlık AMD Athlon II X4 640 almak yerine 600 dolarlık Intel i7 alınca kaç fps fark ediyor? Fark 5-10 FPS yi geçmiyor amd ekran kartları üstünde yoğunlaşmakla oldukça iyi yapıyor"

Dostum senin söylediğin işlemcinin varoluş amacıyla çelişiyor zaten. Sen bilgisayarda sadece oyun oynuyorsan haklısın. Ama pc bir multimedya aracı ve özellikle encode, decode, render , rip, rar gibi çok kullanılan işlerde 600 dolarlık işlemcideki fiyat farkı müthiş bir zaman kazancı olarak geri dönüyor.


Hayatın farklılıklarının ve önceliklerinin kendi bildiğinden ibaret olan bir insan için tabiki 100 ila 400 veya 600 usd lik işlemci arasında pek fark olmaz fiyatı haricinde. DH de zaten işlemci ve ekran kartı bölümleri sadece oyuna endeksli çalışıyor. Gerçekten quardro, tesla, firepro gibi kartlar ile ilgili yapılan çalışmaları veya sektörel yenilikleri trend olmadıkları için de donanım haber de artık pek üzerine düşmüyor...

Normaldir...
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vidoko 8 yıl
işlemciye az ekrankartına bolbol sermaye ayıralım ozaman..
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huseyincarnege 8 yıl
hd 7000 serisinin 2 öne cıkan sölentiden ibaretti
1.28nm olucaktı
2.çiftçekirdekli
bunların biri gercekleşti acaba ikincisi gercek olurmu bakalım ileriki zamanlara.
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Guest-BF8E9B238 8 yıl

huseyincarnege

hd 7000 serisinin 2 öne cıkan sölentiden ibaretti

1.28nm olucaktı

2.çiftçekirdekli

bunların biri gercekleşti acaba ikincisi gercek olurmu bakalım ileriki zamanlara.



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turkey2008abc 8 yıl
biz daha 6000 li seriler alışamadık hala 5000 leri tartışıyoruz(5650-5730-5770).Adamlar 7000 e geçecek
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ibrahimomeroglu 8 yıl
arkadaşlar 128-bit ve 192-bit versiyonları hakkında ve 1GB GDDR5 veya 2GB GDDR3 olmak üzere iki farklı konfigürasyonu hakkında bilgi veririmisiniz biraZ?
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srabonn 8 yıl
4 çekirdekli 3 Ghz bir işlemci bugünkü oyunlara oldukça fazla bile, Ekran kartınız aynıysa işlemciyi 100 dolarlık AMD Athlon II X4 640 almak yerine 600 dolarlık Intel i7 alınca kaç fps fark ediyor? Fark 5-10 FPS yi geçmiyor amd ekran kartları üstünde yoğunlaşmakla oldukça iyi yapıyor
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MIKROP DOGAN 8 yıl

ibrahimomeroglu

arkadaşlar 128-bit ve 192-bit versiyonları hakkında ve 1GB GDDR5 veya 2GB GDDR3 olmak üzere iki farklı konfigürasyonu hakkında bilgi veririmisiniz biraZ?


1GB DDR5 modeli 128 bit olur
2 GB DDR3 modeli 192 bit olur gibi geliyor bana

çoğunlukla DDR5 model satılır ve performans verir diye düşünüyorum
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Reddemon35 8 yıl
AMD İşlemci ailesinden önce GPU ailesini 28 NM ile tanıştırmış durumda bu ilginç bir durum.Demek ki GPU satışından elde ettiği kar işlemciden fazla. Önceliği GPU yongalarına ayırmış durumda.
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