Dünyanın en ilginç barkodu





Barkod uygulamaları mobil hayatımızı renklendiren unsurlardan birisi. Ziyaret edilmesi istenen bir sitenin URL'si kodlanarak küçük bir barkod üzerine işleniyor ve cihazınızdaki özel barkod okuyucu uygulamaları ile çözülerek istenen site ziyaret edilebiliyor. Bu barkodların genel adı Quick Response (çabuk tepki) -QR şeklinde geçiyor. Android kullanıcıları bu barkodları çok sık kullanıyor.

Ancak QR kodları bu kez çok farklı bir alanda kendisine yer buldu. Hollanda darphanesinin yüzüncü yılı şerefine gümüş 5€ ve altın 10€ hatıra paraları basıldı. Bu bozuklukların ilginç özelliği ön yüzünde Kraliçe Beatrix portresi arka yüzünde ise bir QR kodu bulunması. Bu QR kodunu okutanlar ise hem darphanenin tarihine erişiyor hem de sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Bunlar dünyanın ilk QR kodu taşıyan parası.

Sadece 2011 adet üretilen paralar 22 Haziran'da Utrecht'te bulunan darphanenin girişinden temin edilebilecek. Gümüş 5€'nun fiyatı 39.95€ iken altın 10€'nun fiyatı 359€. Bunların yanında hatıra pul ve özel bir koleksiyonda satışta. Satış ise sadece 17.00-19.00 saatleri arasında yapılacak.

Bu hatıra paralar yeni bir QR kodlu para trendini başlatır mı bilinmez. Resimdeki QR kodu ise şu an ekonomi bakanlığının sitesine link veriyor.