Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Dünyanın en ilginç barkodu

7 yıl
3,2b
1
9
Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Barkod uygulamaları mobil hayatımızı renklendiren unsurlardan birisi. Ziyaret edilmesi istenen bir sitenin URL'si kodlanarak küçük bir barkod üzerine işleniyor ve cihazınızdaki özel barkod okuyucu uygulamaları ile çözülerek istenen site ziyaret edilebiliyor. Bu barkodların genel adı Quick Response (çabuk tepki) -QR şeklinde geçiyor. Android kullanıcıları bu barkodları çok sık kullanıyor.
Ancak QR kodları bu kez çok farklı bir alanda kendisine yer buldu. Hollanda darphanesinin yüzüncü yılı şerefine gümüş 5€ ve altın 10€ hatıra paraları basıldı. Bu bozuklukların ilginç özelliği ön yüzünde Kraliçe Beatrix portresi arka yüzünde ise bir QR kodu bulunması. Bu QR kodunu okutanlar ise hem darphanenin tarihine erişiyor hem de sürpriz hediyeler kazanma şansı yakalıyor. Bunlar dünyanın ilk QR kodu taşıyan parası.
Sadece 2011 adet üretilen paralar 22 Haziran'da Utrecht'te bulunan darphanenin girişinden temin edilebilecek. Gümüş 5€'nun fiyatı 39.95€ iken altın 10€'nun fiyatı 359€. Bunların yanında hatıra pul ve özel bir koleksiyonda satışta. Satış ise sadece 17.00-19.00 saatleri arasında yapılacak. 
Bu hatıra paralar yeni bir QR kodlu para trendini başlatır mı bilinmez. Resimdeki QR kodu ise şu an ekonomi bakanlığının sitesine link veriyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
alpa07 7 yıl
illimunati
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sengoku Iori 7 yıl
Bak sen şu işe :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fenerlee01 7 yıl
Masonlar her yerde...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
northernlights 7 yıl
Kesin bu da bir mesaj içeriyordur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Computeus 7 yıl
Resimdeki kod okunuyor. www.q5g.nl adresi var kod içinde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arel.gr 7 yıl
gayet masonik baski olmus :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yunuss.10 7 yıl

arel.gr
gayet masonik baski olmus :)


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Samsung Galaxy S 2 video inceleme 7 yıl Güncel: ASUS Matrix GTX580 "Kontrolsüz güç güç değildir!" video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim